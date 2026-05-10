30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Насладиться великолепными пейзажами, надышаться свежим горным воздухом, восхититься захватывающими ущельями и погрузиться в историю старых крепостей и храмов — всё это ждёт вас в этой большой поездке. Словно путеводной нитью, наше путешествие будет пронизано необыкновенными историями и легендами разных уголков абхазских гор.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Королевские окраины Гагры

У живописных Белых скал вы узнаете историю появления и чудесного преображения лазурного берега в курортный город Гагра. Побываете в старой крепости Абаата, стены которой хранят следы былых сражений. Прогулка по местным паркам, где каждая тропинка помнит, как по ней ступали властители былых времён, а в розовых кустах звенел детский смех маленьких царевичей и принцесс, перенесёт вас в тот период.

Сила, красота и история гор

Вы отправитесь к живописной реке Бзыбь, где красивейшее ущелье прорезает Кавказский хребет. По дороге вам встретятся остатки великих когда-то крепостей времён Абхазского царства, и вы обязательно пройдёте по подвесному мосту над бурными водами. Кроме того, вы побываете в Юпшарском каньоне, прогуляетесь вдоль реки Гега и насладитесь ключевой водой из родника, с которым связана милая примета.

Тихие уголки и их легенды

У водопадов Девичьи и Мужские Слёзы вы узнаете красивую историю о бессмертной любви девицы Амры и красавца Ахры, загадаете желание и смоете усталость. Остановка на Голубом озере у подножия горы Цхына позволит насладиться тишиной и легендой о красавице Дзыдзлан. А с высоты облаков у Чабгарского карниза вы постоите на краю обрыва, рассмотрите наш путь и почувствуете энергетику этого места.

Пейзажи озера Рица

Зимой укутанное снегами, а летом утопающее в зелени, высокогорное озеро Рица предстанет перед вами среди живописных гор-великанов. Здесь вы откроете для себя легенды его появления и попьёте чай в традиционной абхазской апацхе.

Поездка в Новый Афон

Вы побываете в знаменитом монастыре, храме и гроте Симона Канонита — именно на его свадьбе Иисус превращал воду в вино. Увидите башни Анакопийской крепости 7 века, расположенной на высоте Иверской горы. А в конце экскурсии погуляете по царскому парку Александра III, узнаете о чудесах этих мест и покормите лебедей на прудах.

Организационные детали

Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая)

Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Almera 2017 года. Транспорт включен в стоимость

Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на озеро Рица (700 ₽/чел.)

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии

За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке

Дополнительные опции

Подъем к Анакопийской крепости (но будьте готовы пройти 1км пешком вверх)

Посещение Новоафонских пещер (1000 ₽/чел, детям до 8 лет бесплатно, расписание работы пещер обязательно уточняйте заранее, оно часто меняется). Рекомендуем надеть тёплые вещи (температура 14° круглый год)

Увеличение длительности экскурсии (1500 ₽/час)

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