30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Королевские окраины Гагры

У живописных Белых скал вы узнаете историю появления и чудесного преображения лазурного берега в курортный город Гагра. Побываете в старой крепости Абаата, стены которой хранят следы былых сражений. Прогулка по местным паркам, где каждая тропинка помнит, как по ней ступали властители былых времён, а в розовых кустах звенел детский смех маленьких царевичей и принцесс, перенесёт вас в тот период.

Сила, красота и история гор

Вы отправитесь к живописной реке Бзыбь, где красивейшее ущелье прорезает Кавказский хребет. По дороге вам встретятся остатки великих когда-то крепостей времён Абхазского царства, и вы обязательно пройдёте по подвесному мосту над бурными водами. Кроме того, вы побываете в Юпшарском каньоне, прогуляетесь вдоль реки Гега и насладитесь ключевой водой из родника, с которым связана милая примета.

Тихие уголки и их легенды

У водопадов Девичьи и Мужские слёзы вы узнаете красивую историю о бессмертной любви девицы Амры и красавца Ахры, загадаете желание и смоете усталость. Остановка на Голубом озере у подножия горы Цхына позволит насладиться тишиной и легендой о красавице Дзыдзлан. А с высоты облаков у Чабгарского карниза вы постоите на краю обрыва, рассмотрите наш путь и почувствуете энергетику этого места.

Пейзажи озера Рица

Зимой укутанное снегами, а летом утопающее в зелени, высокогорное озеро Рица предстанет перед вами среди живописных гор-великанов. Здесь вы откроете для себя легенды его появления и попьёте чай в традиционной абхазской апацхе.

Поездка в Новый Афон

Вы побываете в знаменитом монастыре, храме и гроте Симона Канонита — именно на его свадьбе Иисус превращал воду в вино. Увидите башни Анакопийской крепости 7 века, расположенной на высоте Иверской горы. А в конце экскурсии погуляете по царскому парку Александра III, узнаете о чудесах этих мест и покормите лебедей на прудах.