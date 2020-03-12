30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Весенние сказки Абхазии

Очароваться уникальной горной природой на озере Рица и и побывать в Новом Афоне

Денис
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Денис – ваш гид
Насладиться великолепными пейзажами, надышаться свежим горным воздухом, восхититься захватывающими ущельями и погрузиться в историю старых крепостей и храмов — всё это ждёт вас в этой большой поездке.

Словно путеводной нитью, наше путешествие будет пронизано необыкновенными историями и легендами разных уголков абхазских гор.
10700 ₽
9630 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча от вашего отеля (кроме Лазаревского района)
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У этой экскурсии30 отзывов
4.93
Весенние сказки Абхазии
Весенние сказки Абхазии

Что вас ожидает

Королевские окраины Гагры
У живописных Белых скал вы узнаете историю появления и чудесного преображения лазурного берега в курортный город Гагра. Побываете в старой крепости Абаата, стены которой хранят следы былых сражений. Прогулка по местным паркам, где каждая тропинка помнит, как по ней ступали властители былых времён, а в розовых кустах звенел детский смех маленьких царевичей и принцесс, перенесёт вас в тот период.

Сила, красота и история гор
Вы отправитесь к живописной реке Бзыбь, где красивейшее ущелье прорезает Кавказский хребет. По дороге вам встретятся остатки великих когда-то крепостей времён Абхазского царства, и вы обязательно пройдёте по подвесному мосту над бурными водами. Кроме того, вы побываете в Юпшарском каньоне, прогуляетесь вдоль реки Гега и насладитесь ключевой водой из родника, с которым связана милая примета.

Тихие уголки и их легенды
У водопадов Девичьи и Мужские слёзы вы узнаете красивую историю о бессмертной любви девицы Амры и красавца Ахры, загадаете желание и смоете усталость. Остановка на Голубом озере у подножия горы Цхына позволит насладиться тишиной и легендой о красавице Дзыдзлан. А с высоты облаков у Чабгарского карниза вы постоите на краю обрыва, рассмотрите наш путь и почувствуете энергетику этого места.

Пейзажи озера Рица
Зимой укутанное снегами, а летом утопающее в зелени, высокогорное озеро Рица предстанет перед вами среди живописных гор-великанов. Здесь вы откроете для себя легенды его появления и попьёте чай в традиционной абхазской апацхе.

Поездка в Новый Афон
Вы побываете в знаменитом монастыре, храме и гроте Симона Канонита — именно на его свадьбе Иисус превращал воду в вино. Увидите башни Анакопийской крепости 7 века, расположенной на высоте Иверской горы. А в конце экскурсии погуляете по царскому парку Александра III, узнаете о чудесах этих мест и покормите лебедей на прудах.

Организационные детали

  • Для прохождения российско-абхазской границы необходим общегражданский паспорт. Детям до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении и согласие на выезд (если ребёнок едет без обоих родителей).
  • Транспортные услуги включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на озеро Рица (350 руб./чел, 100 руб./ребёнок до 8 лет).
  • Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая).
  • По желанию возможно подняться к Анакопийской крепости (но будьте готовы пройти 1км пешком вверх).
  • По желанию возможно посетить Новоафонские пещеры (500 руб./чел, дети до 8 лет бесплатно). Рекомендуем надеть тёплые вещи (температура 14° круглый год).
  • По желанию возможно увеличить длительность экскурсии за 500 руб./час.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии.
Весенние сказки Абхазии
Весенние сказки Абхазии
Весенние сказки Абхазии
Весенние сказки Абхазии
Весенние сказки Абхазии
Весенние сказки Абхазии
Весенние сказки Абхазии
Весенние сказки Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от вашего отеля (кроме Лазаревского района).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Я всегда читаю отзывы, поэтому и свой напишу!) мы были на экскурсии с Денисом в конце февраля. Если вы выбираете гида и у него свободны интересующие вас даты, то смело бронируйте- вам понравится! Денис полностью подстроился под интересы нашей семьи с маленьким ребёнком, впрочем, под интересы двух пожилых китайцев он также подстроился бы без труда ️😁. Сама программа- насыщенна, природа -прекрасна и незабываема , информация - доступна и интересна. С удовольствием бы поехали с Денисом ещё раз!! Спасибо !!
6 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия. Денис - лучший гид, которого нам приходилось встречать. Нам на пути встретились препятствия в виде лавины, но Денис сразу предложил нам альтернативу. Мы были с ребёнком, которому Денис всячески помогал преодолевать трудности восхождения. Мы будем с радостью предлагать Дениса и вашу компанию нашим друзьям. И конечно же планируем вернуться сюда и не раз. Спасибо огромное!
22 августа 2019
У нас произошла замена экскурсовода, о чем сообщили за день до экскурсии. Но мы остались довольны. Было интересно, гид - хороший рассказчик, увлекательный и очень познавательный рассказ заинтересовал и моего 11 летнего сына. Внимательный "проводник" и помощник в путешествии. Немного удивили "отклонения" в маршруте. Были предложены как доп опции объезд озера Рица и дача Сталина. Изначально, как я поняла, наш маршрут должен был отличаться от стандартных туристических, с заездом в "нетрадиционные" и может, труднодоступные места. Но очень понравилась уже вечерняя прогулка по монастырскому парку в Афоне с подъемом в грот - пещеру.
6 июля 2019
Совершенно незабываемое путешествие по сказочной Абхазии. Уникальные по своей природной красоте и исторической значимости места, посещение которых стало возможным благодаря нашему гиду Денису. Хотелось бы ещё раз поблагодарить его за эту удивительную поездку. Его профессионализм, эрудиция, внимательное, тактичное отношение ко всем нашим пожеланиям и конечно же прекрасные водительские способности сделали эту поездку интересным, наполненным и незабываемым путешествием.
8 мая 2019
Была с мужем на этой экскурсии. Денис забирал нас из Сочи - очень удобно. Время начала поездки по нашей просьбе было без проблем немного изменено. Денис - отличный водитель, водит аккуратно и быстро, с местным ГАИ на "короткой ноге". Мы успели посмотреть и Рицу, озеро и заповедник, и Новый Афон, и пещеры. В местах остановок нас не торопил. Хороший вариант, если хотите успеть, в то же время размеренно, посетить много живописных мест и уголков. Рассказ ненавязчив, я бы посоветовала дополнить программу в повествовательном плане. Спасибо!
26 апреля 2019
Экскурсия прошла на УРА! Отличный экскурсовод Денис, отличные места, отличная погода, отличный автомобиль и жизнь удалась! Очень рекомендую воспользоваться услугами данного гида!
23 марта 2019
Отзыв
Уникальная авторская экскурсия.
Это настоящая весенняя сказка Абхазии.
Гид Денис: интеллигентный, креативный, с великолепной подачей огромного объема информации. Он рассказывает об этой стране и людях, живущих здесь, - ярко, с большим уважением и любовью. Именно поэтому, ты видишь не разрушенные дома, а удивительные достопримечательности и аутентичность этого края,
Только благодаря Денису весь запланированный маршрут был выполнен, посмотрели всё что хотели, причём нигде он нас не торопил, комфортный минивэн, совершенное знание дороги и отличное владение автомобилем.
Шикарная экскурсия с незабываемыми впечатлениями.
Огромное СПАСИБО Денису!!!!!
24 февраля 2019
Отличная экскурсия! Завораживающая красота природы Абхазии и прекрасный рассказ гида Дениса об истории, культуре, обычаях народов этой страны.
Всем рекомендую! Вы проведёте незабываемый день в отличной компании! Приобретёте много новых знаний и впечатлений!
ДЕНИС! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Семья Павловых из Самары.
23 января 2019
Отличная экскурсия, и даже с пропуском озера Рицы в силу погоды (тут вина только сотрудников парка), остался очень доволен экскурсией. Гид отлично знает что расказать про Абхазию и про Кавказ в целом, хорошое знание истории этой географической области, в том числе обширное знание традиций местных народов. Отличный, хорошо продуманный маршрут, который можно изменить в зависимости от ваших предпочтений. Гид также уверенный водитель с большим стажем вождения, в том числе по Абхазии, что обеспечивает комфортное и безопасное перемещение между точками маршрута.
19 января 2019
Экскурсией остались довольны несмотря на проливной дождь. Мы были с четырьмя детьми. И всем очень понравилось. Денис перекроил экскурсию так, чтобы несмотря на дождь, мы смогли по максимуму увидеть красоты Абхазии. Рассказал много интересных деталей.
Ещё 20 отзывов

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