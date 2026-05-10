30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Большая поездка по Золотому кольцу Абхазии

Очароваться горной природой на озере Рица и побывать в Новом Афоне - в индивидуальном формате
Насладиться великолепными пейзажами, надышаться свежим горным воздухом, восхититься захватывающими ущельями и погрузиться в историю старых крепостей и храмов — всё это ждёт вас в этой большой поездке.

Словно путеводной нитью, наше путешествие будет пронизано необыкновенными историями и легендами разных уголков абхазских гор.
5
79 отзывов
Большая поездка по Золотому кольцу Абхазии
Большая поездка по Золотому кольцу Абхазии
Большая поездка по Золотому кольцу Абхазии

Описание экскурсии

Королевские окраины Гагры

У живописных Белых скал вы узнаете историю появления и чудесного преображения лазурного берега в курортный город Гагра. Побываете в старой крепости Абаата, стены которой хранят следы былых сражений. Прогулка по местным паркам, где каждая тропинка помнит, как по ней ступали властители былых времён, а в розовых кустах звенел детский смех маленьких царевичей и принцесс, перенесёт вас в тот период.

Сила, красота и история гор

Вы отправитесь к живописной реке Бзыбь, где красивейшее ущелье прорезает Кавказский хребет. По дороге вам встретятся остатки великих когда-то крепостей времён Абхазского царства, и вы обязательно пройдёте по подвесному мосту над бурными водами. Кроме того, вы побываете в Юпшарском каньоне, прогуляетесь вдоль реки Гега и насладитесь ключевой водой из родника, с которым связана милая примета.

Тихие уголки и их легенды

У водопадов Девичьи и Мужские Слёзы вы узнаете красивую историю о бессмертной любви девицы Амры и красавца Ахры, загадаете желание и смоете усталость. Остановка на Голубом озере у подножия горы Цхына позволит насладиться тишиной и легендой о красавице Дзыдзлан. А с высоты облаков у Чабгарского карниза вы постоите на краю обрыва, рассмотрите наш путь и почувствуете энергетику этого места.

Пейзажи озера Рица

Зимой укутанное снегами, а летом утопающее в зелени, высокогорное озеро Рица предстанет перед вами среди живописных гор-великанов. Здесь вы откроете для себя легенды его появления и попьёте чай в традиционной абхазской апацхе.

Поездка в Новый Афон

Вы побываете в знаменитом монастыре, храме и гроте Симона Канонита — именно на его свадьбе Иисус превращал воду в вино. Увидите башни Анакопийской крепости 7 века, расположенной на высоте Иверской горы. А в конце экскурсии погуляете по царскому парку Александра III, узнаете о чудесах этих мест и покормите лебедей на прудах.

Организационные детали

  • Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая)
  • Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Almera 2017 года. Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на озеро Рица (700 ₽/чел.)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии
  • За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке

Дополнительные опции

  • Подъем к Анакопийской крепости (но будьте готовы пройти 1км пешком вверх)
  • Посещение Новоафонских пещер (1000 ₽/чел, детям до 8 лет бесплатно, расписание работы пещер обязательно уточняйте заранее, оно часто меняется). Рекомендуем надеть тёплые вещи (температура 14° круглый год)
  • Увеличение длительности экскурсии (1500 ₽/час)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3430 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
3
3
2
1
Аня
Денис - лучший гид из всех, что я встречала. Не только всё расскажет, покажет и ответит на любой вопрос, но еще и подскажет откуда сделать красивое фото и где купить
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лучшее вино. Экскурсия была не просто полной, она была переполнена красивыми местами, всевозможными историями и живой беседой. Большой плюс для меня - Денис знает не только «классические» достопримечательности, но и, по вашему желанию, покажет заброшенные здания. Для меня это большой плюс, так как именно они рассказывают свои особенные истории. Обязательно вернусь в Абхазию снова и только с Денисом

Денис - лучший гид из всех, что я встречала. Не только всё расскажет, покажет и ответит
Денис - лучший гид из всех, что я встречала. Не только всё расскажет, покажет и ответит
Денис - лучший гид из всех, что я встречала. Не только всё расскажет, покажет и ответит
Денис - лучший гид из всех, что я встречала. Не только всё расскажет, покажет и ответит
Денис - лучший гид из всех, что я встречала. Не только всё расскажет, покажет и ответит
Денис - лучший гид из всех, что я встречала. Не только всё расскажет, покажет и ответит
Денис - лучший гид из всех, что я встречала. Не только всё расскажет, покажет и ответит
Денис - лучший гид из всех, что я встречала. Не только всё расскажет, покажет и ответит+1
Денис - лучший гид из всех, что я встречала. Не только всё расскажет, покажет и ответит
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Вера
Денис, предлагает пройти увлекательную экскурсию по Абхазии, увидеть, то, что не сразу можно заметить. Старинные здания, их детали архитектуры, рассказ о жизни людей и их традиции, проводит экскурс в историю
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конкретного места, а так же, есть время для ознакомления храмов и внутренних росписей на библейские темы. С погодой повезло, застала прекрасные виды и незабываемые пейзажи. Спасибо за полученные впечатления и эмоции! Однозначно заслуживает внимания и рекомендацию к посещению!

Денис, предлагает пройти увлекательную экскурсию по Абхазии, увидеть, то, что не сразу можно заметить. Старинные здания,
Денис, предлагает пройти увлекательную экскурсию по Абхазии, увидеть, то, что не сразу можно заметить. Старинные здания,
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Р
у нас была индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Абхазии с гидом Денисом. Это была не первая наша поездка в Абхазию,но сегодня все было по-другому,все очень понравилось,и это благодаря Денису. С
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большой любовью к этой стране,интересно,эмоционально,с юмором проходили его исторические экскурсы,без постоянных дат и лишней «воды». Понравилось как простроена программа,с учетом всех наших пожеланий. Денис показал нам самые красивые локации, на всё было достаточно времени,чтобы без спешки и суеты насладиться всей красотой природы и кухней этого края. Огромна благодарность Денису за наш сегодняшний день,настроение и рекомендация всем,кто хочет прекрасно провести целый день в гостеприимной Абхазии в компании интересного гида-собеседника.

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Елена
это было не забываемое путешествие по Абхазии. не хочется ездить с большой толпой туристов в автобусе, ждать пока все собираться и тратить время на это …. Денис показал нам такие
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красивые места… рассказал про Абхазию: про местных жителей и их гостеприимство, обычаи; про климат; про животный и растительный мир.
много остановок где можно сделать удивительные фото. минус только один, надо брать 2-3 дня чтобы насладится до конца невероятным видом Абхазии

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А
Добрый день всем и особенно Денису! 30 апреля мы ездили в Абхазию. Денис замечательный рассказчик! Экскурсия прошла легко и к сожалению время пролетело очень быстро). По нашей просьбе Денис сменил
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маршрут и показал нам церкви Абхазии, за что ему отдельная большущая благодарность!!!! Очень терпеливо ждал нас, пока мы помолимся, поставим свечи и купим всё необходимое. Незабываемая поездка! Я всем рекомендую именно Дениса как экскурсовода!

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о
Писать хорошие отзывы любят не все, а я просто обожаю!
Выбор экскурсии стоял остро, так как с нами был ребенок (3 года и 11 месяцев). В Сочи мы впервые, и посетить
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Абхазию безумно хотелось. После долгих мучений (не все гиды готовы брать таких маленьких детей) я увидела тур от Дениса. Ни разу не пожалела, что нашла его и подтвердила бронирование!
Экскурсия длиной в 12 часов пролетела на одном дыхании. Денис уделил внимание каждому из нас и даже смог расположить к себе нашу маленькую гостью. Все предпочтения были учтены.
Отдельно хочу отметить вождение — плавное и предельно аккуратное. Истории не нудные, очень интересные и без лишней "воды". Покушать любят все, и мы коллективно выбрали ресторан после озера Рица с шикарным видом на реку — это просто гастрономическое удовольствие! Вы спросите, почему не на вершине? Из-за серпантина мы переживали за состояние ребенка. Но наверху мы пили вкуснейший свежесваренный кофе. Думаю, если вы захотите там пообедать, это будет шикарно.
Можно долго перечислять все плюсы, но я подчеркнула самые главные. И чуть не забыла: Денис действительно горит своим делом. Как истинный гид, он знает лучшие места — от самого эффектного ракурса для фото до правильного выбора сувениров.
Всем советую!

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