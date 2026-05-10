30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У живописных Белых скал вы узнаете историю появления и чудесного преображения лазурного берега в курортный город Гагра. Побываете в старой крепости Абаата, стены которой хранят следы былых сражений. Прогулка по местным паркам, где каждая тропинка помнит, как по ней ступали властители былых времён, а в розовых кустах звенел детский смех маленьких царевичей и принцесс, перенесёт вас в тот период.
Сила, красота и история гор
Вы отправитесь к живописной реке Бзыбь, где красивейшее ущелье прорезает Кавказский хребет. По дороге вам встретятся остатки великих когда-то крепостей времён Абхазского царства, и вы обязательно пройдёте по подвесному мосту над бурными водами. Кроме того, вы побываете в Юпшарском каньоне, прогуляетесь вдоль реки Гега и насладитесь ключевой водой из родника, с которым связана милая примета.
Тихие уголки и их легенды
У водопадов Девичьи и Мужские Слёзы вы узнаете красивую историю о бессмертной любви девицы Амры и красавца Ахры, загадаете желание и смоете усталость. Остановка на Голубом озере у подножия горы Цхына позволит насладиться тишиной и легендой о красавице Дзыдзлан. А с высоты облаков у Чабгарского карниза вы постоите на краю обрыва, рассмотрите наш путь и почувствуете энергетику этого места.
Пейзажи озера Рица
Зимой укутанное снегами, а летом утопающее в зелени, высокогорное озеро Рица предстанет перед вами среди живописных гор-великанов. Здесь вы откроете для себя легенды его появления и попьёте чай в традиционной абхазской апацхе.
Поездка в Новый Афон
Вы побываете в знаменитом монастыре, храме и гроте Симона Канонита — именно на его свадьбе Иисус превращал воду в вино. Увидите башни Анакопийской крепости 7 века, расположенной на высоте Иверской горы. А в конце экскурсии погуляете по царскому парку Александра III, узнаете о чудесах этих мест и покормите лебедей на прудах.
Организационные детали
Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая)
Экскурсия проходит на автомобиле Nissan Almera 2017 года. Транспорт включен в стоимость
Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на озеро Рица (700 ₽/чел.)
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии
За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
Дополнительные опции
Подъем к Анакопийской крепости (но будьте готовы пройти 1км пешком вверх)
Посещение Новоафонских пещер (1000 ₽/чел, детям до 8 лет бесплатно, расписание работы пещер обязательно уточняйте заранее, оно часто меняется). Рекомендуем надеть тёплые вещи (температура 14° круглый год)
Увеличение длительности экскурсии (1500 ₽/час)
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Аня
Денис - лучший гид из всех, что я встречала. Не только всё расскажет, покажет и ответит на любой вопрос, но еще и подскажет откуда сделать красивое фото и где купить читать дальшеуменьшить
лучшее вино. Экскурсия была не просто полной, она была переполнена красивыми местами, всевозможными историями и живой беседой. Большой плюс для меня - Денис знает не только «классические» достопримечательности, но и, по вашему желанию, покажет заброшенные здания. Для меня это большой плюс, так как именно они рассказывают свои особенные истории. Обязательно вернусь в Абхазию снова и только с Денисом
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Вера
Денис, предлагает пройти увлекательную экскурсию по Абхазии, увидеть, то, что не сразу можно заметить. Старинные здания, их детали архитектуры, рассказ о жизни людей и их традиции, проводит экскурс в историю читать дальшеуменьшить
конкретного места, а так же, есть время для ознакомления храмов и внутренних росписей на библейские темы. С погодой повезло, застала прекрасные виды и незабываемые пейзажи. Спасибо за полученные впечатления и эмоции! Однозначно заслуживает внимания и рекомендацию к посещению!
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Р
Роман
у нас была индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Абхазии с гидом Денисом. Это была не первая наша поездка в Абхазию,но сегодня все было по-другому,все очень понравилось,и это благодаря Денису. С читать дальшеуменьшить
большой любовью к этой стране,интересно,эмоционально,с юмором проходили его исторические экскурсы,без постоянных дат и лишней «воды». Понравилось как простроена программа,с учетом всех наших пожеланий. Денис показал нам самые красивые локации, на всё было достаточно времени,чтобы без спешки и суеты насладиться всей красотой природы и кухней этого края. Огромна благодарность Денису за наш сегодняшний день,настроение и рекомендация всем,кто хочет прекрасно провести целый день в гостеприимной Абхазии в компании интересного гида-собеседника.
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Елена
это было не забываемое путешествие по Абхазии. не хочется ездить с большой толпой туристов в автобусе, ждать пока все собираться и тратить время на это …. Денис показал нам такие читать дальшеуменьшить
красивые места… рассказал про Абхазию: про местных жителей и их гостеприимство, обычаи; про климат; про животный и растительный мир. много остановок где можно сделать удивительные фото. минус только один, надо брать 2-3 дня чтобы насладится до конца невероятным видом Абхазии
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А
Антонина
Добрый день всем и особенно Денису! 30 апреля мы ездили в Абхазию. Денис замечательный рассказчик! Экскурсия прошла легко и к сожалению время пролетело очень быстро). По нашей просьбе Денис сменил читать дальшеуменьшить
маршрут и показал нам церкви Абхазии, за что ему отдельная большущая благодарность!!!! Очень терпеливо ждал нас, пока мы помолимся, поставим свечи и купим всё необходимое. Незабываемая поездка! Я всем рекомендую именно Дениса как экскурсовода!
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о
ольга
Писать хорошие отзывы любят не все, а я просто обожаю! Выбор экскурсии стоял остро, так как с нами был ребенок (3 года и 11 месяцев). В Сочи мы впервые, и посетить читать дальшеуменьшить
Абхазию безумно хотелось. После долгих мучений (не все гиды готовы брать таких маленьких детей) я увидела тур от Дениса. Ни разу не пожалела, что нашла его и подтвердила бронирование! Экскурсия длиной в 12 часов пролетела на одном дыхании. Денис уделил внимание каждому из нас и даже смог расположить к себе нашу маленькую гостью. Все предпочтения были учтены. Отдельно хочу отметить вождение — плавное и предельно аккуратное. Истории не нудные, очень интересные и без лишней "воды". Покушать любят все, и мы коллективно выбрали ресторан после озера Рица с шикарным видом на реку — это просто гастрономическое удовольствие! Вы спросите, почему не на вершине? Из-за серпантина мы переживали за состояние ребенка. Но наверху мы пили вкуснейший свежесваренный кофе. Думаю, если вы захотите там пообедать, это будет шикарно. Можно долго перечислять все плюсы, но я подчеркнула самые главные. И чуть не забыла: Денис действительно горит своим делом. Как истинный гид, он знает лучшие места — от самого эффектного ракурса для фото до правильного выбора сувениров. Всем советую!
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