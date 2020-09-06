2 отзыва оставили туристы

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От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии

Совершить путешествие из Сочи в Абхазию и познакомиться с удивительной культурой горцев

3
2 отзыва
Astamur
Astamur – Гид из Сочи
Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны, водопады, пещеры и ландшафтные парки 🌳 — вы увидите все визитные карточки страны кавказских гор ⛰️.

Я поделюсь интересными фактами о памятниках, удивительными историями о живших здесь людях и погружу в местный колорит через старинные предания и легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 48 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 16501 485 ₽ за человекаскидка10%

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От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии

Что вас ожидает

Субтропический рай
Наша первая остановка после пересечение границы — знаменитый гагрский парк 🌳 принца Ольденбургского. Здесь мы прогуляемся по песчаным дорожкам в тени увесистых крон старинных деревьев, полюбуемся местным лебединым озером и поговорим о личности принца Александра. Я расскажу об уникальной флоре и фауне этого небольшого заповедника и вспомню выдающихся личностей, бывавших здесь.

Завтрак у моря
После вас ждет неспешный променад по живописной набережной Пицунды. Здесь в тени пальм 🌴 притаились уединенные беседки, а воздух пропитан ароматом реликтовых сосен. Я проведу вас к скульптурам «Ныряльщики за жемчугом» и «Пицундской Медее» и расскажу о знаменитых местных пансионатах. А после вы сможете позавтракать в небольшом традиционном кафе, открывающем великолепный вид на Черное море 🌊.

Медовый двор
Чем славится Абхазия? Дарами своей природы! Мы отправимся в гости к горным ⛰️ пасечникам, чтобы попробовать лучший мед страны. Мастера покажут вам ульи и объяснят их устройство, поделятся интересными фактами о целебной золотой сладости и угостят вкуснейшими сортами.

Первозданный лес
Далее вы можете поехать к реке Бзыбь и полетать на тарзанке с тросом в 550 метров, или же сразу отправиться к Голубому озеру. Я открою древние легенды о возникновении озера и отмечу его феноменальные особенности. Мы навестим Юпшарский каньон, где меж отвесных скал шумит бурная река Юпашара. Вы поймете, почему это место прозвали «каменным мешком», узнаете о «Мужских слезах» и «Камне поцелуев». Также при желании мы можем дополнительно посетить Молочный водопад, подняться на смотровые площадки или заехать на дачу Сталина.

Звезда Абхазии
У вас будет целый час для отдыха на легендарном озере Рица. Вы насладитесь отражением в зеркальной воде ледникового озера пиков Гагрского хребта, насладитесь пением птиц и понаблюдаете за игрой света и тени. Восстановить силы поможет сытный обед в кафе с видом на озеро. А после, на частной винодельне, вы продегустируете домашние абхазские вина, копченые сыры и мясо.

Новоафонский монастырь
В завершение вы увидите главную православную святыню Абхазии. Мы осмотрим роскошное убранство храмов обители, увидим местные реликвии и вспомним непростую историю 📖 монастыря. А если захотите, погуляем по территории чудесного Новоафонского парка с прудами и живым уголков, посетим Новоафонский водопад и храм Симона Канонита или же заглянем и в Новоафонскую пещеру.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных микроавтобусах, рассчитанных на 17-19 пассажиров
  • Для пересечения Российско-Абхазской границы возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении (для ребенка)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Стоимость экскурсии 🧭 указана при начале в Сочи или Красной поляны. Если вас нужно забрать из Адлера, то экскурсия ⛳ будет дешевле на 300 руб. с человека.
  • Входные билеты 🎫 в Рицинский национальный парк включены в стоимость
  • Питание в кафе оплачивается отдельно
  • Посещение Новоафонской пещеры по желанию, стоимость — 500 руб. / взросл., дети до 8 лет — бесплатно (возьмите с собой теплые вещи, температура в пещере +12). Также за отдельную плату возможно посещение смотровых площадок, молочного водопада — 200 руб. / чел., и сталинской дачи — 200 руб. /взросл., дети 8-12 лет — 100 рублей, дети до 8 лет бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 на ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспорта
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Astamur
Astamur
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 37 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004-го года я работаю экскурсоводом по Абхазии. О своей стране знаю много и очень люблю делиться своими знаниями с гостями прекрасной Абхазии. Экскурсии — это не просто моя работа... Экскурсии — это то, чем я по-настоящему люблю заниматься, и эту любовь к путешествиям я всегда стремлюсь передать своим экскурсантам. Я стараюсь не только показать гостям красоты нашей республики, но и как можно больше рассказать о моей прекрасной маленькой Абхазии!
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2 отзыва оставили туристы

6 сентября 2020
Повелась... Повелась на потрясающий отзыв про то, как прошла экскурсия под началом Астамура, а итогом стало разочарование, что обратила внимание на данную ссылку. Экскурсоводом оказался не Астамур, да и экскурсия чуть не пошла по иному маршруту. Но обо всем по-порядку. На момент бронирования половина моих вопросов организатору остались без ответа. Да и информацию про место со временем, когда меня должен забирать автобус, пришлось вытаскивать тисками. При учете того, что экскурсия ранняя, мне только после второго напоминания отзвонилась диспетче в начале десятого вечера. Друзья, так не делается, экскурсант может планировать перед ночным подъемом лечь спать пораньше... но, видимо, данных людей не интересуют проблемы простых смертных. Ладно, переживем, решила я. В конце концов экскурсии же быть🤷‍♀️ Но самое интересное началось на следующее утро: Красивый рассвет, автобус почти не опоздал, едем к границе... и вдруг экскурсовод объявляет, что я нахожусь не в том микроавтобусе (на минуточку: водители проверяют своих пассажиров по номеру телефона, чтобы на экскурсию не затесался чужой), и в свой смогу попасть только после прохождения границы... которую я должна пересечь с совсем другой группой, а не с той, с которой находилась в данный момент🤪 Дело житейское, ошибки (пусть и неприятные) случаются, прыгаю с автобуса на автобус... выдыхаю, когда оказываюсь в своем. Но не тут-то было. Выдыхать-то рановато, так как по факту случилось то, что совсем не ожидалось, не предвиделось: я оказалась в группе, где проводили экскурсию не по золотому кольцу Абхазии (на которую я записалась), а на сокращенный вариант: Гагры и озеро Рица. Печалька, грустинка... и полный абзац, так как экскурсия затевалась мной из-за озера Рица и пещеры в Афоне. Одно маячило яркими красками, другое же летело фанерой над Парижем. Хорошо, что ошибка выяснилась почти в начале, спасибо оперативности экскурсовода, к которому я попала: удалось вернуться на запланированный экскурсионный маршрут. Тут хочу сказать огромное спасибо экскурсоводу Шамилю, который согласился взять меня в свою группу, и даже организовал доставку домой. Очень понравилось, как он легко с юмором провел экскурсию. Абхазия подарила ощущение волшебства😍 Почему ставлю единицу, если экскурсия понравилась? Потому что ее проводили сотрудники другой компании, вот их рекомендую! А личностей с данной страницы - нет. Жаль, что значение "0" не поставить. Именно его они заслужили за полную дезорганизацию, подпортившую такое замечательное начало (все же ставшего волшебным) дня.
2 сентября 2020
Были на экскурсии с гидом Асланом и водителем Суреном. Оба профессионалы высокого класса. Понравился и маршрут, и содержание. Обязательно сходите в пещеры, если не были. Ездили за доп. плату на водопад. Смотрели на озеро Рица сверху. Красота. Дорога серпантин, но водитель Сурен асс, Шумахер. Весело прошли дегустации. Накупили мёда, вина, копченого сыра и мяса. Вернулись поздно. Около 21. 00. Трансфер до отеля в Сочи за доп. плату. Нам обошёлся в 900 руб. за троих. Но на такси получилось бы дороже.

Astamur проводит ещё 1 экскурсию

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