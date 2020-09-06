2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Субтропический рай

Наша первая остановка после пересечение границы — знаменитый гагрский парк 🌳 принца Ольденбургского. Здесь мы прогуляемся по песчаным дорожкам в тени увесистых крон старинных деревьев, полюбуемся местным лебединым озером и поговорим о личности принца Александра. Я расскажу об уникальной флоре и фауне этого небольшого заповедника и вспомню выдающихся личностей, бывавших здесь.

Завтрак у моря

После вас ждет неспешный променад по живописной набережной Пицунды. Здесь в тени пальм 🌴 притаились уединенные беседки, а воздух пропитан ароматом реликтовых сосен. Я проведу вас к скульптурам «Ныряльщики за жемчугом» и «Пицундской Медее» и расскажу о знаменитых местных пансионатах. А после вы сможете позавтракать в небольшом традиционном кафе, открывающем великолепный вид на Черное море 🌊.

Медовый двор

Чем славится Абхазия? Дарами своей природы! Мы отправимся в гости к горным ⛰️ пасечникам, чтобы попробовать лучший мед страны. Мастера покажут вам ульи и объяснят их устройство, поделятся интересными фактами о целебной золотой сладости и угостят вкуснейшими сортами.

Первозданный лес

Далее вы можете поехать к реке Бзыбь и полетать на тарзанке с тросом в 550 метров, или же сразу отправиться к Голубому озеру. Я открою древние легенды о возникновении озера и отмечу его феноменальные особенности. Мы навестим Юпшарский каньон, где меж отвесных скал шумит бурная река Юпашара. Вы поймете, почему это место прозвали «каменным мешком», узнаете о «Мужских слезах» и «Камне поцелуев». Также при желании мы можем дополнительно посетить Молочный водопад, подняться на смотровые площадки или заехать на дачу Сталина.

Звезда Абхазии

У вас будет целый час для отдыха на легендарном озере Рица. Вы насладитесь отражением в зеркальной воде ледникового озера пиков Гагрского хребта, насладитесь пением птиц и понаблюдаете за игрой света и тени. Восстановить силы поможет сытный обед в кафе с видом на озеро. А после, на частной винодельне, вы продегустируете домашние абхазские вина, копченые сыры и мясо.

Новоафонский монастырь

В завершение вы увидите главную православную святыню Абхазии. Мы осмотрим роскошное убранство храмов обители, увидим местные реликвии и вспомним непростую историю 📖 монастыря. А если захотите, погуляем по территории чудесного Новоафонского парка с прудами и живым уголков, посетим Новоафонский водопад и храм Симона Канонита или же заглянем и в Новоафонскую пещеру.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельных микроавтобусах, рассчитанных на 17-19 пассажиров

Для пересечения Российско-Абхазской границы возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении (для ребенка)

Что входит в стоимость, а что — нет