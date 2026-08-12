2 отзыва оставили туристы

Наша первая остановка после пересечение границы — знаменитый гагрский парк принца Ольденбургского. Здесь мы прогуляемся по песчаным дорожкам в тени увесистых крон старинных деревьев, полюбуемся местным лебединым озером и поговорим о личности принца Александра. Я расскажу об уникальной флоре и фауне этого небольшого заповедника и вспомню выдающихся личностей, бывавших здесь.
Медовый двор
Чем славится Абхазия? Дарами своей природы! Мы отправимся в гости к горным пасечникам, чтобы попробовать лучший мед страны. Мастера покажут вам ульи и объяснят их устройство, поделятся интересными фактами о целебной золотой сладости и угостят вкуснейшими сортами.
Первозданный лес
Далее вы можете поехать к реке Бзыбь и полетать на тарзанке с тросом в 550 метров, или же сразу отправиться к Голубому озеру. Я открою древние легенды о возникновении озера и отмечу его феноменальные особенности. Мы навестим Юпшарский каньон, где меж отвесных скал шумит бурная река Юпашара. Вы поймете, почему это место прозвали «каменным мешком», узнаете о «Мужских слезах» и «Камне поцелуев». Также при желании мы можем дополнительно посетить Молочный водопад, подняться на смотровые площадки или заехать на дачу Сталина.
Звезда Абхазии
У вас будет целый час для отдыха на легендарном озере Рица. Вы насладитесь отражением в зеркальной воде ледникового озера пиков Гагрского хребта, насладитесь пением птиц и понаблюдаете за игрой света и тени. Восстановить силы поможет сытный обед в кафе с видом на озеро. А после, на частной винодельне, вы продегустируете домашние абхазские вина, копченые сыры и мясо.
Новоафонский монастырь
В завершение вы увидите главную православную святыню Абхазии. Мы осмотрим роскошное убранство храмов обители, увидим местные реликвии и вспомним непростую историю монастыря. А если захотите, погуляем по территории чудесного Новоафонского парка с прудами и живым уголков, посетим Новоафонский водопад и храм Симона Канонита или же заглянем и в Новоафонскую пещеру.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Адлера или Сочи в Абхазию и обратно
Экскурсия проходит на комфортабельных микроавтобусах
Экскурсия подходит для детей старше 4 лет
Новоафонский монастырь закрыт по понедельникам
Новоафонская пещера с 9 июня по 30 сентября 2026 г. открыта для посещения ежедневно
Обязательная доплата: Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, детский (8-12 лет) — 500 ₽, до 8 лет — бесплатно
По желанию:
Купание в Пицундской бухте. Берите с собой купальники
Питание в кафе
Посещение Новоафонской пещеры — 1000 ₽/взрослые, дети до 8 лет — бесплатно
Посещение села Лыхны — 300 ₽ за чел.
Посещение окрестностей озера Рица и Молочного водопада — 300 ₽ за чел. (неактуально в зимний период)
Зиплайн — 1000 ₽ за чел.
Дача Сталина в новом Афоне — 300 ₽ за чел.
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт или свидетельство о рождении
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1400 ₽
Дети до 12 лет
1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ближайшей к вашему отелю остановке общественного транспорта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6188 туристов
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 40 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004 года я работаю проводником по Абхазии, читать дальшеуменьшить
с удовольствием открываю для своих путешественников самые красивые уголки Абхазии. Путешествия для меня — не просто работа, а настоящая страсть, и я всегда стремлюсь поделиться этой любовью с теми, кто присоединился к моим поездкам. Вместе с моей небольшой командой мы стараемся не только показать красоты нашей республики, но и погрузить гостей в её атмосферу и помочь проникнуться её культурой.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
7
3
4
2
–
1
1
Алёна
Большое спасибо гиду Азамату за интересную экскурсию! Восхитительные пейзажи Абхазии, интересные легенды и чёткая организация. Побывали также в дополнительных локациях и ничуть не пожалели! красота невероятная⛰️
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Прекрасная экскурсия от и до!!! Были на экскурсии 8 апреля. Всё чётко организовано. Спасибо водителю Диме и очаровательной экскурсоводу Фатиме. На дегустациях взяли вина Букет Абхазии и Хванчкару (3100), подкопченый читать дальшеуменьшить
сыр (800). С утра был дождь, на Рице падал снежок, а в Новом Афоне уже солнечно. На Рице покатались на катамаране (500 за 20 мин/ с чел.) Часть группы захотели посетить Новоафонскую пещеру, мы в их числе. Нас довезли до пещеры, Фатима купила билеты на группу, оставшиеся поехали осматривать Новый Афон. Это был прекрасный и незабываемый день в Абхазии. Всем рекомендую!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Программа насыщенная, локации интересные. Очень порадовала отреставрированная и запущенная жд станция. Стильно! И арки у климатического курорта. Мандариновый сад и старые монастыри. На даче Сталина экскурсовод работает 40 лет!!! Посещала читать дальшеуменьшить
в конце января экскурсию, вместе с мамой 70+довольна!!! Озеро Рица видела в 2009 летом, а теперь картинка зимняя необычно! А так ничего не поменялось спустя 16 лет. Но видимо скоро прихорашивать начнут… границу прошли быстро туда и обратно. Все вовремя и по графику. Эксурсовод Елена, местная, на все вопросы отвечала, рассказывала. Прибегала к помощи во всех вопросах. Были ньюансы с самим составом группы. (было и через чур весело временами, и дискомфортно одновременно) Нам попались 10 чел компании из Магнитогорска… Гиду респект в терпении и спасибо водителю за справедливую оценку ситуации и предотвращении конфликта между участниками.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Иваниченко
Спасибо за ваш труд, все было на высшем уровне! Оставила для себя в этот день незабываемые впечатления. Воспоминания об этой прекрасной стране навсегда останутся в моем сердце ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Диана
Это просто вау! Ездили в начале января) было холодновато и дождь! но это никак не испортило впечатление. Отличный гид и прекрасные виды; мой первый тур в жизни, все хорошо организовано, но лучше взять что-то дополнительно на завтрак) -к сожалению, купленный мед пролился, немного запачкал одежду🥹 единственный минус
+2
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ксения
Впервые были в Абхазии, тур одним днем это отличное решение. Я редко пишу отзывы но тут такой восторг был, что не смогу промолчать. Благодарна организации все четко по времени, провели через читать дальшеуменьшить
границу постоянно сверяя всех участников группы - прям как в школе😁но это и есть показатель ответственности, огромный плюс!!! Астамир приятный экскурсовод, с такой легкостью без занудства рассказывал. У нас весь день был расписан по минутам, поэтому его легкость, шутки, молодежный сленг - в самое сердце. Спасибо вам за этот день, все было великолепно. И эту поездку запомню навсегда, потому что на озере Рица произошло то самое, о чем мечтает каждая девушка 🥰
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «От пальм к заснеженным вершинам: Золотое кольцо Абхазии (из Сочи)»