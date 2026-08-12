2 отзыва оставили туристы

Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны, водопады, пещеры и ландшафтные парки — вы увидите все визитные карточки страны кавказских гор. Я поделюсь интересными фактами о памятниках, удивительными историями о живших здесь людях и погружу в местный колорит через старинные предания и легенды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Субтропический рай

Наша первая остановка после пересечение границы — знаменитый гагрский парк принца Ольденбургского. Здесь мы прогуляемся по песчаным дорожкам в тени увесистых крон старинных деревьев, полюбуемся местным лебединым озером и поговорим о личности принца Александра. Я расскажу об уникальной флоре и фауне этого небольшого заповедника и вспомню выдающихся личностей, бывавших здесь.

Медовый двор

Чем славится Абхазия? Дарами своей природы! Мы отправимся в гости к горным пасечникам, чтобы попробовать лучший мед страны. Мастера покажут вам ульи и объяснят их устройство, поделятся интересными фактами о целебной золотой сладости и угостят вкуснейшими сортами.

Первозданный лес

Далее вы можете поехать к реке Бзыбь и полетать на тарзанке с тросом в 550 метров, или же сразу отправиться к Голубому озеру. Я открою древние легенды о возникновении озера и отмечу его феноменальные особенности. Мы навестим Юпшарский каньон, где меж отвесных скал шумит бурная река Юпашара. Вы поймете, почему это место прозвали «каменным мешком», узнаете о «Мужских слезах» и «Камне поцелуев». Также при желании мы можем дополнительно посетить Молочный водопад, подняться на смотровые площадки или заехать на дачу Сталина.

Звезда Абхазии

У вас будет целый час для отдыха на легендарном озере Рица. Вы насладитесь отражением в зеркальной воде ледникового озера пиков Гагрского хребта, насладитесь пением птиц и понаблюдаете за игрой света и тени. Восстановить силы поможет сытный обед в кафе с видом на озеро. А после, на частной винодельне, вы продегустируете домашние абхазские вина, копченые сыры и мясо.

Новоафонский монастырь

В завершение вы увидите главную православную святыню Абхазии. Мы осмотрим роскошное убранство храмов обители, увидим местные реликвии и вспомним непростую историю монастыря. А если захотите, погуляем по территории чудесного Новоафонского парка с прудами и живым уголков, посетим Новоафонский водопад и храм Симона Канонита или же заглянем и в Новоафонскую пещеру.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Адлера или Сочи в Абхазию и обратно

Экскурсия проходит на комфортабельных микроавтобусах

Экскурсия подходит для детей старше 4 лет

Новоафонский монастырь закрыт по понедельникам

Новоафонская пещера с 9 июня по 30 сентября 2026 г. открыта для посещения ежедневно

Обязательная доплата: Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, детский (8-12 лет) — 500 ₽, до 8 лет — бесплатно

По желанию:

Купание в Пицундской бухте. Берите с собой купальники

Питание в кафе

Посещение Новоафонской пещеры — 1000 ₽/взрослые, дети до 8 лет — бесплатно

Посещение села Лыхны — 300 ₽ за чел.

Посещение окрестностей озера Рица и Молочного водопада — 300 ₽ за чел. (неактуально в зимний период)

Зиплайн — 1000 ₽ за чел.

Дача Сталина в новом Афоне — 300 ₽ за чел.

Пересечение границы