Владислава проводит ещё 1 экскурсию

Открытки из Абхазии Наше путешествие строится вокруг главных визитных карточек Абхазии и сочетает в себе знакомство с историей 📖, культурой и природными памятниками региона. В маршруте:
Гагра — здесь вы увидите колоннаду, запечатленную в фильме 🎥 «Зимний вечер в Гаграх», изысканный ресторан «Гагрипш» и Приморский парк 🌳, построенные при принце Ольденбургском. Вы прогуляетесь 👣 по живописному бульвару, любуясь черноморским пейзажем, и познакомитесь с историей курорта.
Голубое озеро, которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезет, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами.
Юпшарский каньон, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Вы поймете, почему каньон прозвали «Каменным мешком», и сделаете яркие снимки у реки Юпшары.
Источник «Девичьи и мужские слезы», привлекающий внимание разноцветными лентами. Гид расскажет старинную легенду и познакомит с местными традициями, после чего вы сможете приобщиться к ритуалу и загадать желание.
Рица — сказочное озеро, окруженное величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем заслужила Рица титул легенды Кавказа? Отдыхая у озера, вы насладитесь пасторальными панорамами и ощутите единение с природой.
Новый Афон — «земля святынь». Вы посетите Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, который был основан и назван в честь святого Симона Канонита. На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Вы сможете увидеть главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня, а после посетить Новоафонский водопад и узнать о древней столице Абхазии — Анакопии.
Пицунда, где мы останавливаемся в теплое время года, чтобы восстановить силы перед обратной дорогой. Здесь вас уже ждут реликтовые пицундские сосны, самшиты и чистейший пляж: настоящий резервуар целебного воздуха! А желающим искупаться на Черном море 🌊 не найти места лучше, поскольку вода на мысе Пицунда — самая чистая и прозрачная на побережье.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на 19-местном микроавтобусе Mercedes-Sprinter
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов)
Посещение Пицунды — только в теплое время года
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер из Сочи и обратно включен в стоимость, страховка прилагается
Дегустации меда, сыра и вина входят в стоимость
Экологический сбор на озере Рица оплачивается отдельно: взрослый – 350 рублей; дети 8-12 лет – 250 рублей; дети до 7 лет – бесплатно
Обед по желанию и оплачивается отдельно
За дополнительную плату мы можем посетить дачу Сталина и Новоафонскую пещеру (уточняйте график работы)
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля или ближайшей остановки в Сочи и Адлере.
Экскурсия проводится ежедневно в 06:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 19 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Меня зовут Влада. Моя цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.