Владислава проводит ещё 1 экскурсию

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Из Сочи в Абхазию: пять звезд

Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица

Владислава
Владислава – экскурсионное агентство из Сочи
И в Абхазии есть свое «Золотое кольцо»! Гагры, Новый Афон, Пицунда, озеро Рица, голубое Озеро, Юпшарский каньон — на групповой экскурсии 🧭 вы увидите главные достопримечательности 🏛️, насладитесь живописными пейзажами и услышите множество старинных легенд.

А еще навестите медовую пасеку, сыроварню и винные погреба, чтобы познакомиться с абхазскими традициями и кухней.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 1 350 ₽ за человека

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Из Сочи в Абхазию: пять звезд
Из Сочи в Абхазию: пять звезд

Что вас ожидает

Открытки из Абхазии
Наше путешествие строится вокруг главных визитных карточек Абхазии и сочетает в себе знакомство с историей 📖, культурой и природными памятниками региона. В маршруте:

  • Гагра — здесь вы увидите колоннаду, запечатленную в фильме 🎥 «Зимний вечер в Гаграх», изысканный ресторан «Гагрипш» и Приморский парк 🌳, построенные при принце Ольденбургском. Вы прогуляетесь 👣 по живописному бульвару, любуясь черноморским пейзажем, и познакомитесь с историей курорта.
  • Голубое озеро, которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезет, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами.
  • Юпшарский каньон, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Вы поймете, почему каньон прозвали «Каменным мешком», и сделаете яркие снимки у реки Юпшары.
  • Источник «Девичьи и мужские слезы», привлекающий внимание разноцветными лентами. Гид расскажет старинную легенду и познакомит с местными традициями, после чего вы сможете приобщиться к ритуалу и загадать желание.
  • Рица — сказочное озеро, окруженное величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем заслужила Рица титул легенды Кавказа? Отдыхая у озера, вы насладитесь пасторальными панорамами и ощутите единение с природой.
  • Новый Афон — «земля святынь». Вы посетите Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, который был основан и назван в честь святого Симона Канонита. На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Вы сможете увидеть главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня, а после посетить Новоафонский водопад и узнать о древней столице Абхазии — Анакопии.
  • Пицунда, где мы останавливаемся в теплое время года, чтобы восстановить силы перед обратной дорогой. Здесь вас уже ждут реликтовые пицундские сосны, самшиты и чистейший пляж: настоящий резервуар целебного воздуха! А желающим искупаться на Черном море 🌊 не найти места лучше, поскольку вода на мысе Пицунда — самая чистая и прозрачная на побережье.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на 19-местном микроавтобусе Mercedes-Sprinter
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов)
  • Посещение Пицунды — только в теплое время года

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Сочи и обратно включен в стоимость, страховка прилагается
  • Дегустации меда, сыра и вина входят в стоимость
  • Экологический сбор на озере Рица оплачивается отдельно: взрослый – 350 рублей; дети 8-12 лет – 250 рублей; дети до 7 лет – бесплатно
  • Обед по желанию и оплачивается отдельно
  • За дополнительную плату мы можем посетить дачу Сталина и Новоафонскую пещеру (уточняйте график работы)
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля или ближайшей остановки в Сочи и Адлере.
Из Сочи в Абхазию: пять звезд
Из Сочи в Абхазию: пять звезд
Из Сочи в Абхазию: пять звезд
Из Сочи в Абхазию: пять звезд
Из Сочи в Абхазию: пять звезд
Из Сочи в Абхазию: пять звезд
Из Сочи в Абхазию: пять звезд
Из Сочи в Абхазию: пять звезд
Из Сочи в Абхазию: пять звезд
Из Сочи в Абхазию: пять звезд
Из Сочи в Абхазию: пять звезд
Из Сочи в Абхазию: пять звезд

Экскурсия проводится ежедневно в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Владислава
Владислава
Привет! Меня зовут Влада. Моя цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Владислава проводит ещё 1 экскурсию

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