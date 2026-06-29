Владислава проводит ещё 1 экскурсию

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Экскурсия из Сочи по Золотому кольцу Абхазии: пять звёзд

Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
И в Абхазии есть свое «Золотое кольцо»! Гагры, Новый Афон, озеро Рица, голубое Озеро, Юпшарский каньон — на групповой экскурсии вы увидите главные достопримечательности, насладитесь живописными пейзажами и услышите множество старинных легенд.

А ещё навестите медовую пасеку, сыроварню, винные погреба и мандариновый сад, чтобы познакомиться с абхазскими традициями и кухней.
4.5
731 отзыв
Экскурсия из Сочи по Золотому кольцу Абхазии: пять звёзд
Экскурсия из Сочи по Золотому кольцу Абхазии: пять звёзд
Экскурсия из Сочи по Золотому кольцу Абхазии: пять звёзд

Описание экскурсии

Открытки из Абхазии

Наше путешествие строится вокруг главных визитных карточек Абхазии и сочетает в себе знакомство с историей, культурой и природными памятниками региона. В маршруте:

  • Гагра — здесь вы увидите колоннаду, запечатлённую в фильме «Зимний вечер в Гаграх», изысканный ресторан «Гагрипш» и Приморский парк, построенные при принце Ольденбургском. Вы прогуляетесь по живописному бульвару, любуясь черноморским пейзажем, и познакомитесь с историей курорта.
  • Голубое озеро, которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезет, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами.
  • Юпшарский каньон, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Вы поймёте, почему каньон прозвали «Каменным мешком», и сделаете яркие снимки у реки Юпшары.
  • Водопады Девичьи и Мужские Слёзы, привлекающий внимание разноцветными лентами. Гид расскажет старинную легенду и познакомит с местными традициями, после чего вы сможете приобщиться к ритуалу и загадать желание.
  • Рица — сказочное озеро, окруженное величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем заслужила Рица титул легенды Кавказа? Отдыхая у озера, вы насладитесь пасторальными панорамами и ощутите единение с природой.
  • Новый Афон — «земля святынь». Вы посетите Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, который был основан и назван в честь святого Симона Канонита. На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Вы сможете увидеть главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня, а после посетить Новоафонский водопад и узнать о древней столице Абхазии — Анакопии.

За время экскурсии вы попробуете местные продукты на пасеке и на сыроварне, а также продегустируете вино (посещение каждой локации занимает 20-30 минут). В летнее время года вы искупаетесь в тёплом Чёрном море (в Новом Афоне или Гагре), а с ноября по февраль увидите мандариновый сад.

Организационные детали

  • Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием
  • Ново-Афонский монастырь монахи закрывают для посещения по понедельникам, но этот факт не мешает нам подъезжать к монастырю и осматривать его снаружи
  • По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке с гидом

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на 19-местном микроавтобусе Mercedes-Sprinter
  • Длительность экскурсии может меняться в зависимости от времени года, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Ориентировочное время выезда с 5 до 6:30 утра, летом выезд может быть раньше 4:30
  • Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными
  • Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды

Что входит в стоимость

  • Трансфер из Центрального района Сочи, Адлера, Олимпийского парка и обратно, страховка прилагается
  • Сопровождение профессионального экскурсовода
  • Завтрак из чая с булочкой
  • Дегустации мёда, сыра и вина (по 20-30 минут)
  • Посещение мандаринового сада

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый — 1000 ₽; детский от 12 лет — 500 ₽; дети до 8 лет — бесплатно
  • Обед (по желанию)
  • За дополнительную плату и при наборе группы мы можем посетить:
    — Новоафонскую пещеру (1000 ₽ за чел., от 8 лет и
    старше). В летний сезон (до 30 октября) ежедневно, в другие месяцы уточняйте график работы при бронировании
    — Молочный водопад (300 ₽)
    — Птичий Клюв – (300 ₽)
    — Пляж Светланы Аллилуевой (300 ₽)
    — Дача Сталина Афон/Рица (экскурсия + вход — 400 ₽)
    — Село Лыхны и храм 10 века (300 ₽)
    — Сухум (700 ₽)
    — Качели (от 1000 ₽)
    — Зиплайн через реку Бзыбь (от 1000 ₽)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ, или заграничный паспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Из Адлера и Сириуса - Взрослый1400 ₽
Из Центрального Сочи и Хосты - Взрослый1600 ₽
Из Красной Поляны (по набору группы) - Детский (0-11 лет)2500 ₽
Из Адлера и Сириуса - Детский (0-11 лет)1400 ₽
Из Центрального Сочи и Хосты - Детский (0-11 лет)1600 ₽
Из Красной Поляны (по набору группы) - Взрослый2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральном Сочи, Адлере и Сириусе. Время отправления на сайте указано ориентировочное и может меняться в зависимости от вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 22476 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
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время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 731 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
539
4
106
3
53
2
20
1
13
О
Была в феврале. Экскурсия очень понравилась! День получился насыщенным и при этом хорошо организованным. Удалось увидеть все самые красивые места Абхазии: Гагру, Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица и Новый
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Афон. Природа просто потрясающая — фотографии не передают всей красоты.
Отдельное спасибо гиду за интересные рассказы, хорошее настроение и отличную организацию. Всё проходило по расписанию, без суеты, при этом на каждой остановке было достаточно времени, чтобы погулять и сделать фотографии.
Понравились дегустации местных продуктов — мёда, сыра, вина и чая. Автобус был комфортный, водитель аккуратный.
Если хотите за один день познакомиться с главными достопримечательностями Абхазии, то эта экскурсия — отличный выбор. Остались только приятные впечатления и желание обязательно вернуться снова!

Была в феврале. Экскурсия очень понравилась! День получился насыщенным и при этом хорошо организованным. Удалось увидеть
Была в феврале. Экскурсия очень понравилась! День получился насыщенным и при этом хорошо организованным. Удалось увидеть
Была в феврале. Экскурсия очень понравилась! День получился насыщенным и при этом хорошо организованным. Удалось увидеть
Была в феврале. Экскурсия очень понравилась! День получился насыщенным и при этом хорошо организованным. Удалось увидеть
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З
Гид девушка Алина интересно рассказала историю Абхазии, их традиции и обычаи, что не прочитаешь в учебниках.
Озеро Рица и Кавказские горы останутся в наших сердцах.
На заметку:
- в крутой подъем более 2
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км поднимались до ост. Анапка с нижней части ул. Крымская. Позже узнали, что можно было за нами заехать на конечную 30 автобуса, в двух мин ходьбы от нашего дома. На обратном пути водитель любезно нас довез до конечной. Договаривайтесь с водителем по возможности.
- было бы логично писать всю сумму экскурсии. Заявлено 3200. Внесена предоплата 890 руб. С нас взяли ещё 5000 тыс. за территорию Рица и тп.
Берите наличку, интернета нет.
- столовая. Пообедали 2 супа, второе, лодочка (маленькое хачапури без яйца) на 2000 тыс. Не доели …. По меню брать только национальные блюда Абхазии, чтобы не остаться голодными.
Ну и с собой термос с едой для завтрака, т. к. булочка (хлеб посыпанный сах. пудрой) и компот даст мужчинам только выжить)))
- вино. Помимо точки с дегустацией можно взять бутылочное (лыхны) у мужского монастыря за 400 руб.
Экскурсия закончилась в пятом часу, домой, добираясь по пробкам приехали в 20:30 час. Настаивайтесь, что большую часть времени вы проведете в автобусе.
Итог: деньги - наличка, с собой перекус.

Гид девушка Алина интересно рассказала историю Абхазии, их традиции и обычаи, что не прочитаешь в учебниках.
Гид девушка Алина интересно рассказала историю Абхазии, их традиции и обычаи, что не прочитаешь в учебниках.
Гид девушка Алина интересно рассказала историю Абхазии, их традиции и обычаи, что не прочитаешь в учебниках.
Гид девушка Алина интересно рассказала историю Абхазии, их традиции и обычаи, что не прочитаешь в учебниках.
Гид девушка Алина интересно рассказала историю Абхазии, их традиции и обычаи, что не прочитаешь в учебниках.
Гид девушка Алина интересно рассказала историю Абхазии, их традиции и обычаи, что не прочитаешь в учебниках.
Гид девушка Алина интересно рассказала историю Абхазии, их традиции и обычаи, что не прочитаешь в учебниках.
Гид девушка Алина интересно рассказала историю Абхазии, их традиции и обычаи, что не прочитаешь в учебниках.+2
Гид девушка Алина интересно рассказала историю Абхазии, их традиции и обычаи, что не прочитаешь в учебниках.
Гид девушка Алина интересно рассказала историю Абхазии, их традиции и обычаи, что не прочитаешь в учебниках.
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С
Всё было прекрасно.
Всё было прекрасно.
Всё было прекрасно.
Всё было прекрасно.
Всё было прекрасно.
Всё было прекрасно.
Всё было прекрасно.
Всё было прекрасно.
Всё было прекрасно.+2
Всё было прекрасно.
Всё было прекрасно.
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Г
Экскурсия в целом соответствует заявленной. По независящим от организаторов причинам не было посещения дачи Сталина на озере Рица (была закрыта) и пещера(что-то тоже не случилось). Экскурсавод Алина очень позитивный человек,
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грамотно и красочно провела экскурсию, узнали много нового об Абхазии и получили представлние об этой замечательной стране.
Если кому-то пригодиться- прежде чем покупать что-то на рыночках (вяленые фрукты, вино, сыр) просите дать попробовать именно то, что продают, т. к. предлагают попробовать одно, а так-как время в поездке ограничено, при покупке в пакете у тебя оказывается что-то совсем другое.
Отдельно по дигустации вина - полнейший развод и совершенный ФОКУС - дигустируем одно, а в бутылке уже дома оказывается что-то сильно пахнущее, но точно не то вино, которое ты пробовал. С сыром вообще интересная история - какая-то манипуляция с коптилками, якобы в которых коптиться этот самый сыр, мясо и колбасы. На рыночке недалеко тот-же сыр- в два раза дешевле!!!

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И
Понравился гид Адам.
Была дегустация вин, сыров, чая, мёда. На завтрак дали булку с компотом. Обед мы там не заказывали и не ели, брали с собой. Так же мы отказались от
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дополнительной экскурсии в Сухум и пока остальная группа ездила (~2ч) мы побывали на пляже, искупались и прогулялись в районе Нового Афона. Особенно понравилось озеро Рица. Мандаринового сада не было (это был май)

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Михаил
Потрясающая экскурсия, которую не омрачила даже неприятная погода и двухчасовое ожидание на границе на обратном пути Огромное спасибо гиду Амине за интересные рассказы и шутки, и водителю Самвелу за аккуратное вождение и заботу о пассажирах. На обратном пути договорился и пересадил нас в другой автобус, чтобы мы избежали огромных вечерних пробок и вернулись в отель раньше, отдельная благодарность за это
Потрясающая экскурсия, которую не омрачила даже неприятная погода и двухчасовое ожидание на границе на обратном пути
Потрясающая экскурсия, которую не омрачила даже неприятная погода и двухчасовое ожидание на границе на обратном пути
Потрясающая экскурсия, которую не омрачила даже неприятная погода и двухчасовое ожидание на границе на обратном пути
Потрясающая экскурсия, которую не омрачила даже неприятная погода и двухчасовое ожидание на границе на обратном пути
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