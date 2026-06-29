Владислава проводит ещё 1 экскурсию

И в Абхазии есть свое «Золотое кольцо»! Гагры, Новый Афон, озеро Рица, голубое Озеро, Юпшарский каньон — на групповой экскурсии вы увидите главные достопримечательности, насладитесь живописными пейзажами и услышите множество старинных легенд.
А ещё навестите медовую пасеку, сыроварню, винные погреба и мандариновый сад, чтобы познакомиться с абхазскими традициями и кухней.
А ещё навестите медовую пасеку, сыроварню, винные погреба и мандариновый сад, чтобы познакомиться с абхазскими традициями и кухней.
Описание экскурсии
Открытки из Абхазии
Наше путешествие строится вокруг главных визитных карточек Абхазии и сочетает в себе знакомство с историей, культурой и природными памятниками региона. В маршруте:
- Гагра — здесь вы увидите колоннаду, запечатлённую в фильме «Зимний вечер в Гаграх», изысканный ресторан «Гагрипш» и Приморский парк, построенные при принце Ольденбургском. Вы прогуляетесь по живописному бульвару, любуясь черноморским пейзажем, и познакомитесь с историей курорта.
- Голубое озеро, которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезет, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами.
- Юпшарский каньон, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Вы поймёте, почему каньон прозвали «Каменным мешком», и сделаете яркие снимки у реки Юпшары.
- Водопады Девичьи и Мужские Слёзы, привлекающий внимание разноцветными лентами. Гид расскажет старинную легенду и познакомит с местными традициями, после чего вы сможете приобщиться к ритуалу и загадать желание.
- Рица — сказочное озеро, окруженное величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем заслужила Рица титул легенды Кавказа? Отдыхая у озера, вы насладитесь пасторальными панорамами и ощутите единение с природой.
- Новый Афон — «земля святынь». Вы посетите Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, который был основан и назван в честь святого Симона Канонита. На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Вы сможете увидеть главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня, а после посетить Новоафонский водопад и узнать о древней столице Абхазии — Анакопии.
За время экскурсии вы попробуете местные продукты на пасеке и на сыроварне, а также продегустируете вино (посещение каждой локации занимает 20-30 минут). В летнее время года вы искупаетесь в тёплом Чёрном море (в Новом Афоне или Гагре), а с ноября по февраль увидите мандариновый сад.
Организационные детали
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием
- Ново-Афонский монастырь монахи закрывают для посещения по понедельникам, но этот факт не мешает нам подъезжать к монастырю и осматривать его снаружи
- По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке с гидом
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на 19-местном микроавтобусе Mercedes-Sprinter
- Длительность экскурсии может меняться в зависимости от времени года, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Ориентировочное время выезда с 5 до 6:30 утра, летом выезд может быть раньше 4:30
- Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными
- Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды
Что входит в стоимость
- Трансфер из Центрального района Сочи, Адлера, Олимпийского парка и обратно, страховка прилагается
- Сопровождение профессионального экскурсовода
- Завтрак из чая с булочкой
- Дегустации мёда, сыра и вина (по 20-30 минут)
- Посещение мандаринового сада
Дополнительные расходы
- Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый — 1000 ₽; детский от 12 лет — 500 ₽; дети до 8 лет — бесплатно
- Обед (по желанию)
- За дополнительную плату и при наборе группы мы можем посетить:
— Новоафонскую пещеру (1000 ₽ за чел., от 8 лет и
старше). В летний сезон (до 30 октября) ежедневно, в другие месяцы уточняйте график работы при бронировании
— Молочный водопад (300 ₽)
— Птичий Клюв – (300 ₽)
— Пляж Светланы Аллилуевой (300 ₽)
— Дача Сталина Афон/Рица (экскурсия + вход — 400 ₽)
— Село Лыхны и храм 10 века (300 ₽)
— Сухум (700 ₽)
— Качели (от 1000 ₽)
— Зиплайн через реку Бзыбь (от 1000 ₽)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ, или заграничный паспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Из Адлера и Сириуса - Взрослый
|1400 ₽
|Из Центрального Сочи и Хосты - Взрослый
|1600 ₽
|Из Красной Поляны (по набору группы) - Детский (0-11 лет)
|2500 ₽
|Из Адлера и Сириуса - Детский (0-11 лет)
|1400 ₽
|Из Центрального Сочи и Хосты - Детский (0-11 лет)
|1600 ₽
|Из Красной Поляны (по набору группы) - Взрослый
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральном Сочи, Адлере и Сириусе. Время отправления на сайте указано ориентировочное и может меняться в зависимости от вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 22476 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 731 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Была в феврале. Экскурсия очень понравилась! День получился насыщенным и при этом хорошо организованным. Удалось увидеть все самые красивые места Абхазии: Гагру, Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица и Новый
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З
Гид девушка Алина интересно рассказала историю Абхазии, их традиции и обычаи, что не прочитаешь в учебниках.
Озеро Рица и Кавказские горы останутся в наших сердцах.
На заметку:
- в крутой подъем более 2
Озеро Рица и Кавказские горы останутся в наших сердцах.
На заметку:
- в крутой подъем более 2
+2
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С
Всё было прекрасно.
+2
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Г
Экскурсия в целом соответствует заявленной. По независящим от организаторов причинам не было посещения дачи Сталина на озере Рица (была закрыта) и пещера(что-то тоже не случилось). Экскурсавод Алина очень позитивный человек,
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И
Понравился гид Адам.
Была дегустация вин, сыров, чая, мёда. На завтрак дали булку с компотом. Обед мы там не заказывали и не ели, брали с собой. Так же мы отказались от
Была дегустация вин, сыров, чая, мёда. На завтрак дали булку с компотом. Обед мы там не заказывали и не ели, брали с собой. Так же мы отказались от
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Потрясающая экскурсия, которую не омрачила даже неприятная погода и двухчасовое ожидание на границе на обратном пути Огромное спасибо гиду Амине за интересные рассказы и шутки, и водителю Самвелу за аккуратное вождение и заботу о пассажирах. На обратном пути договорился и пересадил нас в другой автобус, чтобы мы избежали огромных вечерних пробок и вернулись в отель раньше, отдельная благодарность за это
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