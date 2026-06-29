Владислава проводит ещё 1 экскурсию

И в Абхазии есть свое «Золотое кольцо»! Гагры, Новый Афон, озеро Рица, голубое Озеро, Юпшарский каньон — на групповой экскурсии вы увидите главные достопримечательности, насладитесь живописными пейзажами и услышите множество старинных легенд. А ещё навестите медовую пасеку, сыроварню, винные погреба и мандариновый сад, чтобы познакомиться с абхазскими традициями и кухней.

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Описание экскурсии

Открытки из Абхазии

Наше путешествие строится вокруг главных визитных карточек Абхазии и сочетает в себе знакомство с историей, культурой и природными памятниками региона. В маршруте:

Гагра — здесь вы увидите колоннаду, запечатлённую в фильме «Зимний вечер в Гаграх», изысканный ресторан «Гагрипш» и Приморский парк, построенные при принце Ольденбургском. Вы прогуляетесь по живописному бульвару, любуясь черноморским пейзажем, и познакомитесь с историей курорта.

— здесь вы увидите колоннаду, запечатлённую в фильме «Зимний вечер в Гаграх», изысканный ресторан «Гагрипш» и Приморский парк, построенные при принце Ольденбургском. Вы прогуляетесь по живописному бульвару, любуясь черноморским пейзажем, и познакомитесь с историей курорта. Голубое озеро , которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезет, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами.

, которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезет, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами. Юпшарский каньон , по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Вы поймёте, почему каньон прозвали «Каменным мешком», и сделаете яркие снимки у реки Юпшары.

, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Вы поймёте, почему каньон прозвали «Каменным мешком», и сделаете яркие снимки у реки Юпшары. Водопады Девичьи и Мужские Слёзы , привлекающий внимание разноцветными лентами. Гид расскажет старинную легенду и познакомит с местными традициями, после чего вы сможете приобщиться к ритуалу и загадать желание.

, привлекающий внимание разноцветными лентами. Гид расскажет старинную легенду и познакомит с местными традициями, после чего вы сможете приобщиться к ритуалу и загадать желание. Рица — сказочное озеро, окруженное величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем заслужила Рица титул легенды Кавказа? Отдыхая у озера, вы насладитесь пасторальными панорамами и ощутите единение с природой.

— сказочное озеро, окруженное величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем заслужила Рица титул легенды Кавказа? Отдыхая у озера, вы насладитесь пасторальными панорамами и ощутите единение с природой. Новый Афон — «земля святынь». Вы посетите Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, который был основан и назван в честь святого Симона Канонита. На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Вы сможете увидеть главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня, а после посетить Новоафонский водопад и узнать о древней столице Абхазии — Анакопии.

За время экскурсии вы попробуете местные продукты на пасеке и на сыроварне, а также продегустируете вино (посещение каждой локации занимает 20-30 минут). В летнее время года вы искупаетесь в тёплом Чёрном море (в Новом Афоне или Гагре), а с ноября по февраль увидите мандариновый сад.

Организационные детали

Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием

Ново-Афонский монастырь монахи закрывают для посещения по понедельникам, но этот факт не мешает нам подъезжать к монастырю и осматривать его снаружи

По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке с гидом

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на 19-местном микроавтобусе Mercedes-Sprinter

Длительность экскурсии может меняться в зависимости от времени года, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ориентировочное время выезда с 5 до 6:30 утра, летом выезд может быть раньше 4:30

Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными

Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды

Что входит в стоимость

Трансфер из Центрального района Сочи, Адлера, Олимпийского парка и обратно, страховка прилагается

Сопровождение профессионального экскурсовода

Завтрак из чая с булочкой

Дегустации мёда, сыра и вина (по 20-30 минут)

Посещение мандаринового сада

Дополнительные расходы

Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый — 1000 ₽; детский от 12 лет — 500 ₽; дети до 8 лет — бесплатно

Обед (по желанию)

За дополнительную плату и при наборе группы мы можем посетить:

— Новоафонскую пещеру (1000 ₽ за чел., от 8 лет и

старше). В летний сезон (до 30 октября) ежедневно, в другие месяцы уточняйте график работы при бронировании

— Молочный водопад (300 ₽)

— Птичий Клюв – (300 ₽)

— Пляж Светланы Аллилуевой (300 ₽)

— Дача Сталина Афон/Рица (экскурсия + вход — 400 ₽)

— Село Лыхны и храм 10 века (300 ₽)

— Сухум (700 ₽)

— Качели (от 1000 ₽)

— Зиплайн через реку Бзыбь (от 1000 ₽)

Пересечение границы