Владислава проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Открытки из Абхазии

Наше путешествие строится вокруг главных визитных карточек Абхазии и сочетает в себе знакомство с историей 📖, культурой и природными памятниками региона. В маршруте:

Гагра — здесь вы увидите колоннаду, запечатленную в фильме 🎥 «Зимний вечер в Гаграх», изысканный ресторан «Гагрипш» и Приморский парк 🌳, построенные при принце Ольденбургском. Вы прогуляетесь 👣 по живописному бульвару, любуясь черноморским пейзажем, и познакомитесь с историей курорта.

— здесь вы увидите колоннаду, запечатленную в фильме 🎥 «Зимний вечер в Гаграх», изысканный ресторан «Гагрипш» и Приморский парк 🌳, построенные при принце Ольденбургском. Вы прогуляетесь 👣 по живописному бульвару, любуясь черноморским пейзажем, и познакомитесь с историей курорта. Голубое озеро , которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезет, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами.

, которое могло бы зваться сапфирным. Даже в ненастную погоду оно не теряет своего уникального цвета. Вы услышите легенды, связанные с этим местом, и, если повезет, полюбуетесь частыми гостями озера — павлинами. Юпшарский каньон , по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Вы поймете, почему каньон прозвали «Каменным мешком», и сделаете яркие снимки у реки Юпшары.

, по скальным карнизам которого гирляндами вьются вековые самшиты, мхи и плющ. Вы поймете, почему каньон прозвали «Каменным мешком», и сделаете яркие снимки у реки Юпшары. Источник «Девичьи и мужские слезы» , привлекающий внимание разноцветными лентами. Гид расскажет старинную легенду и познакомит с местными традициями, после чего вы сможете приобщиться к ритуалу и загадать желание.

, привлекающий внимание разноцветными лентами. Гид расскажет старинную легенду и познакомит с местными традициями, после чего вы сможете приобщиться к ритуалу и загадать желание. Рица — сказочное озеро, окруженное величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем заслужила Рица титул легенды Кавказа? Отдыхая у озера, вы насладитесь пасторальными панорамами и ощутите единение с природой.

— сказочное озеро, окруженное величественными горами. Как цвет воды меняется в течение года? Кто любил бывать здесь и чем заслужила Рица титул легенды Кавказа? Отдыхая у озера, вы насладитесь пасторальными панорамами и ощутите единение с природой. Новый Афон — «земля святынь». Вы посетите Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, который был основан и назван в честь святого Симона Канонита. На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Вы сможете увидеть главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня, а после посетить Новоафонский водопад и узнать о древней столице Абхазии — Анакопии.

— «земля святынь». Вы посетите Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, который был основан и назван в честь святого Симона Канонита. На территории монастыря находится несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами. Вы сможете увидеть главную святыню монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня, а после посетить Новоафонский водопад и узнать о древней столице Абхазии — Анакопии. Пицунда, где мы останавливаемся в теплое время года, чтобы восстановить силы перед обратной дорогой. Здесь вас уже ждут реликтовые пицундские сосны, самшиты и чистейший пляж: настоящий резервуар целебного воздуха! А желающим искупаться на Черном море 🌊 не найти места лучше, поскольку вода на мысе Пицунда — самая чистая и прозрачная на побережье.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на 19-местном микроавтобусе Mercedes-Sprinter

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов)

Посещение Пицунды — только в теплое время года

Что входит в стоимость, а что — нет