Каньон реки Хоста — идеальное место для прогулки на сапах. Здесь очень живописно, есть участок без сильного течения и перепадов, поэтому маршрут подходит даже для новичков. За 2,5 часа вы насладитесь пейзажами, зарядитесь силой природы и сделаете эффектные фото — наш гид вам в этом поможет!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚌 Мы заберём вас из Дагомыса, Мамайки, Сочи или Хосты и за полчаса довезём к месту старта.

🥾 Затем вам предстоит 15-минутный треккинг по горам — несложный, но придётся нести сумку с сап-бордом (7–10 кг).

🏄‍♀️ Мы на месте! Проводим инструктаж и спускаемся на воду. Вас ждут 2,5 часа среди удивительных скал каньона реки Хоста. Этого времени хватит, чтобы проникнуться красотой вокруг и запечатлеть её — и себя — на фото.

Организационные детали