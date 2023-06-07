По каньону Хосты - на сап-бордах и в мини-группе

Проплыть по глади воды меж белых скал и сделать красивые снимки

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Каньон реки Хоста — идеальное место для прогулки на сапах.

Здесь очень живописно, есть участок без сильного течения и перепадов, поэтому маршрут подходит даже для новичков.

За 2,5 часа вы насладитесь пейзажами, зарядитесь силой природы и сделаете эффектные фото — наш гид вам в этом поможет!
По каньону Хосты - на сап-бордах и в мини-группе
По каньону Хосты - на сап-бордах и в мини-группе
По каньону Хосты - на сап-бордах и в мини-группе
По каньону Хосты - на сап-бордах и в мини-группе
Ближайшие даты:
7
июн
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июн
9
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10
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚌 Мы заберём вас из Дагомыса, Мамайки, Сочи или Хосты и за полчаса довезём к месту старта.

🥾 Затем вам предстоит 15-минутный треккинг по горам — несложный, но придётся нести сумку с сап-бордом (7–10 кг).

🏄‍♀️ Мы на месте! Проводим инструктаж и спускаемся на воду. Вас ждут 2,5 часа среди удивительных скал каньона реки Хоста. Этого времени хватит, чтобы проникнуться красотой вокруг и запечатлеть её — и себя — на фото.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из Дагомыса, Мамайки, Сочи или Хосты на комфортабельном Peugeot Travel Longer и по окончании отвезём обратно. Места встречи обсуждаются в сообщениях.
  • Тур проводится при благоприятных погодных условиях, поэтому после бронирования просим уточнить дату и время выезда
  • Можно с детьми от 4–5 лет
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

в среду в 11:15, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Сочи, Хосте, Дагомысе или Мамайке
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:15, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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