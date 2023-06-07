Проплыть по глади воды меж белых скал и сделать красивые снимки
Каньон реки Хоста — идеальное место для прогулки на сапах.
Здесь очень живописно, есть участок без сильного течения и перепадов, поэтому маршрут подходит даже для новичков.
За 2,5 часа вы насладитесь пейзажами, зарядитесь силой природы и сделаете эффектные фото — наш гид вам в этом поможет!
Здесь очень живописно, есть участок без сильного течения и перепадов, поэтому маршрут подходит даже для новичков.
За 2,5 часа вы насладитесь пейзажами, зарядитесь силой природы и сделаете эффектные фото — наш гид вам в этом поможет!
Ближайшие даты:
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🚌 Мы заберём вас из Дагомыса, Мамайки, Сочи или Хосты и за полчаса довезём к месту старта.
🥾 Затем вам предстоит 15-минутный треккинг по горам — несложный, но придётся нести сумку с сап-бордом (7–10 кг).
🏄♀️ Мы на месте! Проводим инструктаж и спускаемся на воду. Вас ждут 2,5 часа среди удивительных скал каньона реки Хоста. Этого времени хватит, чтобы проникнуться красотой вокруг и запечатлеть её — и себя — на фото.
Организационные детали
- Мы заберём вас из Дагомыса, Мамайки, Сочи или Хосты на комфортабельном Peugeot Travel Longer и по окончании отвезём обратно. Места встречи обсуждаются в сообщениях.
- Тур проводится при благоприятных погодных условиях, поэтому после бронирования просим уточнить дату и время выезда
- Можно с детьми от 4–5 лет
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
в среду в 11:15, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Сочи, Хосте, Дагомысе или Мамайке
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 11:15, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Сочи
Привет! Мы команда любителей сап-бородов. Тех, у кого они украли сердечко. Любим своё дело, природу и борды — будем рады показать вам местные красоты на сап-прогулке!
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