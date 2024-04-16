Отправьтесь в аквапарк, созданный самой природой! Мы прогуляемся по каменным коридорам Агурского каньона, обуздаем силу потока, спустимся с водопада по верёвке и искупаемся в купелях.
Не переживайте — это безопасно, ведь будет страховка! Справятся даже новички, ну а если не уверены в своих силах — я всегда рядом.
Не переживайте — это безопасно, ведь будет страховка! Справятся даже новички, ну а если не уверены в своих силах — я всегда рядом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы с вами отправимся в один из самых живописных каньонов Сочи — Агурский. Перед стартом я обязательно проведу инструктаж, выдам снаряжение, страховку и гидрокостюмы. Также проведём пробные спуски, чтобы вы оценили свои силы.
В программе — прогулка по мелководью, плавание в купелях, спуски по верёвкам с Агурских водопадов. На подходе к каньону вы увидите сероводородные источники и Орлиные скалы. По пути сделаем небольшой перерыв на чаепитие в красивом месте.
Кому подойдёт программа
Специальная физическая подготовка не нужна, самое сложное здесь — это треккинг по подготовленной тропе к каньону (30 мин). Единственное — необходимо уметь плавать.
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги гида-инструктора, гидрокостюм, гидроноски, шлем, обвязка, усы, 2 карабина
- На группу выдаю 1-2 герморюкзака для вещей
- По запросу могу организовать трансфер до места старта, стоимость уточняйте в переписке (зависит от месторасположения вашего отеля)
- Возьмите с собой воду, чай, перекус, а также перчатки, запасной комплект белья и обувь, в которой пойдёте по каньону
- Во время каньонинга я буду снимать вас на камеру и после финиша поделюсь эффектными фото и видео
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Агурских водопадов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 19 туристов
Меня зовут Сергей и я влюблён в горы! Зимой работаю инструктором по сноуборду, летом — downhill, каньонинг, походы, trailrunning… В 2023 году получил звание «Альпинист России» вместе с соответствующим значком! За 5 лет в Красной Поляне множество троп было исхожено и изъезжено, самыми любимыми я хочу поделиться!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
16 апр 2024
Все было супер! Масса впечатлений и хорошее настроение на долго. Была впервый раз, спасибо Сергею, все объяснил, показал, направил, оказывается все ни так сложно и страшно, как кажется) очень увлекательно, для тех кто любит активный отдых, как я, советую обязательно попробовать)
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
4 часа
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 350₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Отправиться к водопаду в ущелье, искупаться в чистых водах и посетить первую чайную плантацию в Сочи
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.