Это каньонинг

Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе
Отправьтесь в аквапарк, созданный самой природой! Мы прогуляемся по каменным коридорам Агурского каньона, обуздаем силу потока, спустимся с водопада по верёвке и искупаемся в купелях.

Не переживайте — это безопасно, ведь будет страховка! Справятся даже новички, ну а если не уверены в своих силах — я всегда рядом.
5
1 отзыв
Это каньонинг
Это каньонинг
Это каньонинг
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы с вами отправимся в один из самых живописных каньонов Сочи — Агурский. Перед стартом я обязательно проведу инструктаж, выдам снаряжение, страховку и гидрокостюмы. Также проведём пробные спуски, чтобы вы оценили свои силы.

В программе — прогулка по мелководью, плавание в купелях, спуски по верёвкам с Агурских водопадов. На подходе к каньону вы увидите сероводородные источники и Орлиные скалы. По пути сделаем небольшой перерыв на чаепитие в красивом месте.

Кому подойдёт программа

Специальная физическая подготовка не нужна, самое сложное здесь — это треккинг по подготовленной тропе к каньону (30 мин). Единственное — необходимо уметь плавать.

Организационные детали

  • В стоимость включено: услуги гида-инструктора, гидрокостюм, гидроноски, шлем, обвязка, усы, 2 карабина
  • На группу выдаю 1-2 герморюкзака для вещей
  • По запросу могу организовать трансфер до места старта, стоимость уточняйте в переписке (зависит от месторасположения вашего отеля)
  • Возьмите с собой воду, чай, перекус, а также перчатки, запасной комплект белья и обувь, в которой пойдёте по каньону
  • Во время каньонинга я буду снимать вас на камеру и после финиша поделюсь эффектными фото и видео

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Агурских водопадов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
16 апр 2024
Все было супер! Масса впечатлений и хорошее настроение на долго. Была впервый раз, спасибо Сергею, все объяснил, показал, направил, оказывается все ни так сложно и страшно, как кажется) очень увлекательно, для тех кто любит активный отдых, как я, советую обязательно попробовать)

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