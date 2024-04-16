Отправьтесь в аквапарк, созданный самой природой! Мы прогуляемся по каменным коридорам Агурского каньона, обуздаем силу потока, спустимся с водопада по верёвке и искупаемся в купелях. Не переживайте — это безопасно, ведь будет страховка! Справятся даже новички, ну а если не уверены в своих силах — я всегда рядом.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы с вами отправимся в один из самых живописных каньонов Сочи — Агурский. Перед стартом я обязательно проведу инструктаж, выдам снаряжение, страховку и гидрокостюмы. Также проведём пробные спуски, чтобы вы оценили свои силы.

В программе — прогулка по мелководью, плавание в купелях, спуски по верёвкам с Агурских водопадов. На подходе к каньону вы увидите сероводородные источники и Орлиные скалы. По пути сделаем небольшой перерыв на чаепитие в красивом месте.

Кому подойдёт программа

Специальная физическая подготовка не нужна, самое сложное здесь — это треккинг по подготовленной тропе к каньону (30 мин). Единственное — необходимо уметь плавать.

Организационные детали