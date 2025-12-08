Мои заказы

Неизведанный Дагомыс: поездка из Сочи

Оценить тишину и прохладу гор, увидеть Дагомысские корыта и чайную плантацию и заглянуть в монастырь
Во время этой поездки вы сполна насладитесь красотами Дагомыса. Увидите величественные горы, реки и каньоны. Полюбуетесь знаменитым колхидским лесом. В доме-усадьбе чаевода Кошмана продегустируете ароматный местный чай. А если захотите — окунётесь в святой источник и посетите действующий мужской монастырь.
Описание экскурсии

Дагомысские корыта

Горная река перетекает из одного природного бассейна в другой. А вокруг — необычной формы скалы, покрытые мхом и редкими вечнозелёными растениями.

Чайные плантации

Вы сможете прогуляться среди настоящих чайных кустов и увидеть, как чай растёт в российских субтропиках. Первые попытки вырастить чай на этой земле датируются 1887 годом!

Смотровая площадка «На краю земли»

Отсюда открывается прекрасная панорама на бескрайние просторы, горные хребты и зелёные долины.

Усадьба Кошмана

Когда-то Иуда Кошман решил выращивать чай на собственном участке — с этого момента начался отсчёт развития чайных плантаций в России. Сегодня в усадьбе рассказывают историю чая — и можно попробовать напиток с горным мёдом и блинами.

Монастырь Крестовая Пустынь

Небольшой монастырь со строгим афонским уставом находится на вершине горы. Здесь вы можете прикоснуться к уникальной атмосфере и полюбоваться живописным видом.

Святой источник великомученика Пантелеймона

По преданию в этой купели святой излечивал местных горцев. По желанию вы тоже можете окунуться, чтобы почувствовать лёгкость и благость святой воды.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara XL-7
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 7 лет
  • Дополнительные расходы: вход к Дагомысским корытам — 250 ₽ с чел., дети до 18 лет бесплатно, вход в дом-усадьбу Кошмана с чаепитием (по желанию) — 600 ₽ с чел.
  • Время в пути в одну сторону — около получаса

Место начала и завершения?
На ул. Донская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Роман
Роман — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 896 туристов
Меня зовут Роман, я очень люблю Краснодарский край. В 2025 году получил официальную лицензию гида. Экскурсии для меня — не просто работа, а хобби и способ жить так, как мне
нравится! Я получаю удовольствие от того, что бываю в красивейших и труднодоступных местах, куда не ходят люди и не доезжают машины. Исследую вершины, руины замков, пещеры — и вожу туда гостей. Это мой способ искать ощущения, адреналин, энергию. Я не гонюсь за прибылью — я гонюсь за эмоциями. Даже в перерывах между экскурсиями еду туда, где не был, застреваю, буксую — и кайфую. И мне важно, чтобы гости тоже прочувствовали этот заряд. Люблю фотографировать и делаю нестандартные фото, и мне часто говорят: «Это лучшая фотография в моей жизни»!

