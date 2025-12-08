Оценить тишину и прохладу гор, увидеть Дагомысские корыта и чайную плантацию и заглянуть в монастырь
Во время этой поездки вы сполна насладитесь красотами Дагомыса. Увидите величественные горы, реки и каньоны. Полюбуетесь знаменитым колхидским лесом. В доме-усадьбе чаевода Кошмана продегустируете ароматный местный чай. А если захотите — окунётесь в святой источник и посетите действующий мужской монастырь.
Описание экскурсии
Дагомысские корыта
Горная река перетекает из одного природного бассейна в другой. А вокруг — необычной формы скалы, покрытые мхом и редкими вечнозелёными растениями.
Чайные плантации
Вы сможете прогуляться среди настоящих чайных кустов и увидеть, как чай растёт в российских субтропиках. Первые попытки вырастить чай на этой земле датируются 1887 годом!
Смотровая площадка «На краю земли»
Отсюда открывается прекрасная панорама на бескрайние просторы, горные хребты и зелёные долины.
Усадьба Кошмана
Когда-то Иуда Кошман решил выращивать чай на собственном участке — с этого момента начался отсчёт развития чайных плантаций в России. Сегодня в усадьбе рассказывают историю чая — и можно попробовать напиток с горным мёдом и блинами.
Монастырь Крестовая Пустынь
Небольшой монастырь со строгим афонским уставом находится на вершине горы. Здесь вы можете прикоснуться к уникальной атмосфере и полюбоваться живописным видом.
Святой источник великомученика Пантелеймона
По преданию в этой купели святой излечивал местных горцев. По желанию вы тоже можете окунуться, чтобы почувствовать лёгкость и благость святой воды.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara XL-7
Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 7 лет
Дополнительные расходы: вход к Дагомысским корытам — 250 ₽ с чел., дети до 18 лет бесплатно, вход в дом-усадьбу Кошмана с чаепитием (по желанию) — 600 ₽ с чел.
Время в пути в одну сторону — около получаса
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Донская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Роман — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 896 туристов
Меня зовут Роман, я очень люблю Краснодарский край. В 2025 году получил официальную лицензию гида. Экскурсии для меня — не просто работа, а хобби и способ жить так, как мне читать дальше
нравится! Я получаю удовольствие от того, что бываю в красивейших и труднодоступных местах, куда не ходят люди и не доезжают машины. Исследую вершины, руины замков, пещеры — и вожу туда гостей. Это мой способ искать ощущения, адреналин, энергию. Я не гонюсь за прибылью — я гонюсь за эмоциями. Даже в перерывах между экскурсиями еду туда, где не был, застреваю, буксую — и кайфую. И мне важно, чтобы гости тоже прочувствовали этот заряд. Люблю фотографировать и делаю нестандартные фото, и мне часто говорят: «Это лучшая фотография в моей жизни»!