Во время этой поездки вы сполна насладитесь красотами Дагомыса. Увидите величественные горы, реки и каньоны. Полюбуетесь знаменитым колхидским лесом. В доме-усадьбе чаевода Кошмана продегустируете ароматный местный чай. А если захотите — окунётесь в святой источник и посетите действующий мужской монастырь.

Описание экскурсии

Дагомысские корыта

Горная река перетекает из одного природного бассейна в другой. А вокруг — необычной формы скалы, покрытые мхом и редкими вечнозелёными растениями.

Чайные плантации

Вы сможете прогуляться среди настоящих чайных кустов и увидеть, как чай растёт в российских субтропиках. Первые попытки вырастить чай на этой земле датируются 1887 годом!

Смотровая площадка «На краю земли»

Отсюда открывается прекрасная панорама на бескрайние просторы, горные хребты и зелёные долины.

Усадьба Кошмана

Когда-то Иуда Кошман решил выращивать чай на собственном участке — с этого момента начался отсчёт развития чайных плантаций в России. Сегодня в усадьбе рассказывают историю чая — и можно попробовать напиток с горным мёдом и блинами.

Монастырь Крестовая Пустынь

Небольшой монастырь со строгим афонским уставом находится на вершине горы. Здесь вы можете прикоснуться к уникальной атмосфере и полюбоваться живописным видом.

Святой источник великомученика Пантелеймона

По преданию в этой купели святой излечивал местных горцев. По желанию вы тоже можете окунуться, чтобы почувствовать лёгкость и благость святой воды.

Организационные детали