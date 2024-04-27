Экскурсия по Восточной Абхазии приглашает путешественников на уникальный маршрут, включая Иверский водопад, восхождение на Анакопийскую крепость, прогулку по живописной Сухумской набережной, остановку в водяном царстве «Черниговка», посещение искусственного горячего источника Гейзер, собора «Моква» и нетуристической пещеры Абрскила, где нужно пройти по руслу реки. Завершение тура в термальных источниках Кындыг обеспечит расслабление после насыщенного дня.
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Что вас ожидает:
- Иверский водопад
- Анакопийская крепость
- Сухумская набережная
- Черниговка
- Горячие источники
- Собор «Моква»
- Нетуристическая пещера «Абрскила»
- Термальные источники Кындыг
Описание
Обычно, данное направление, выбирают путешественники, которые уже успели познакомиться с Абхазией и видели её главные достопримечательности: г. Гагра, озеро Рица и Новый Афон. Восточная Абхазия менее туристическая, но не менее прекрасная. И в рамках данной поездки, Вы в этом убедитесь!
Что вас ждёт:
- Самой первой локацией, на нашем пути, будет посещение Иверского водопада в Новом Афоне. Это безлюдный и нетуристический водопад. Потом мы поднимемся на Анакопийскую крепость — это одна из лучших смотровых площадок Абхазии. Высота 344 м. над уровнем моря. Чтобы попасть на самых верх нужно будет подниматься пешком, поэтому будьте готовы к физической нагрузке. Далее наш путь лежит в сторону столицы — Сухум. Там мы прогуляемся по набережной, где расположены основные достопримечательности столицы, выпьем кофе на песке в «Брехаловке». Следующей точкой нашего маршрута, будет водяное царство, под названием Черниговка. Началом маршрута станет кафе «Ассир», оно находится среди скал и окружено различными водопадами. Далее мы пойдём по ущелью, вдоль красивого русла реки, где фотографии можно будет делать на каждом шагу. В конце маршрута, нас будет ждать невероятный замшелый лес. После Черниговки наш путь продолжится к искусственному горячему источнику, под названием «Гейзер». Это труба, покрытая солями и металлами, придает ему необычную форму и вид, а поток горячий воды, устремляющийся в небо, делает это место просто волшебным. Следующей точкой маршрута будет собор «Моква», который был возведён в 10 веке. Храм с очень интересной архитектурой, как снаружи так и внутри. Дальше нас ждёт уникальная и нетуристическая пещера «Абрскила». Не смотря на то, что она по площади значительно меньше пещеры в Новом Афоне, но по впечатлениям для многих, оказалась более яркой и необычной. Все дело в том, что вам придётся идти в пещере по руслу реки, в резиновых сапогах и защитных касках, как настоящие спелеологи. Пещера оборудована освещением и в ней находится 4 зала. Протяжённость 800 м. На всем пути, вас будут окружать сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, которые будут находиться на расстоянии вытянутой руки. Завершающей локацией тура станет посещение термальных источников Кындыг. Тут вы сможете поплавать в горячих бассейнах и расслабиться, после такого активного дня. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иверский водопад
- Анакопийская крепость
- Сухумская набережная
- Черниговка
- Горячие источники
- Собор «Моква»
- Нетуристическая пещера «Абрскила»
- Термальные источники Кындыг
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Возвращаю откуда забрал, либо в любую точку, если она не сильно отклоняется от маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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