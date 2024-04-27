Что вас ждёт:

Самой первой локацией, на нашем пути, будет посещение Иверского водопада в Новом Афоне. Это безлюдный и нетуристический водопад. Потом мы поднимемся на Анакопийскую крепость — это одна из лучших смотровых площадок Абхазии. Высота 344 м. над уровнем моря. Чтобы попасть на самых верх нужно будет подниматься пешком, поэтому будьте готовы к физической нагрузке. Далее наш путь лежит в сторону столицы — Сухум. Там мы прогуляемся по набережной, где расположены основные достопримечательности столицы, выпьем кофе на песке в «Брехаловке». Следующей точкой нашего маршрута, будет водяное царство, под названием Черниговка. Началом маршрута станет кафе «Ассир», оно находится среди скал и окружено различными водопадами. Далее мы пойдём по ущелью, вдоль красивого русла реки, где фотографии можно будет делать на каждом шагу. В конце маршрута, нас будет ждать невероятный замшелый лес. После Черниговки наш путь продолжится к искусственному горячему источнику, под названием «Гейзер». Это труба, покрытая солями и металлами, придает ему необычную форму и вид, а поток горячий воды, устремляющийся в небо, делает это место просто волшебным. Следующей точкой маршрута будет собор «Моква», который был возведён в 10 веке. Храм с очень интересной архитектурой, как снаружи так и внутри. Дальше нас ждёт уникальная и нетуристическая пещера «Абрскила». Не смотря на то, что она по площади значительно меньше пещеры в Новом Афоне, но по впечатлениям для многих, оказалась более яркой и необычной. Все дело в том, что вам придётся идти в пещере по руслу реки, в резиновых сапогах и защитных касках, как настоящие спелеологи. Пещера оборудована освещением и в ней находится 4 зала. Протяжённость 800 м. На всем пути, вас будут окружать сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, которые будут находиться на расстоянии вытянутой руки. Завершающей локацией тура станет посещение термальных источников Кындыг. Тут вы сможете поплавать в горячих бассейнах и расслабиться, после такого активного дня. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.

Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.

Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.

Обычно, данное направление, выбирают путешественники, которые уже успели познакомиться с Абхазией и видели её главные достопримечательности: г. Гагра, озеро Рица и Новый Афон. Восточная Абхазия менее туристическая, но не менее прекрасная. И в рамках данной поездки, Вы в этом убедитесь!