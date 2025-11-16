Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по Сочи — городу, где каждый уголок словно дышит историей и хранит тайны известных людей.
Здесь, на улицах Сочи, мир науки и искусства сливается в единый симфонический хор, вовлекая вас стать частью пространства, где прошлое встречается с будущим.
Описание аудиогидаАудиоэкскурсия по городу Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по Сочи — городу, где каждый уголок словно дышит историей, а каждое здание хранит тайны людей, чьими мечтами и делами формировалось его величие. Курортный проспект, вилла «Вера» и другие знаковые места станут для вас не просто достопримечательностями на карте, а живыми страницами истории этого города. Каждый твой шаг — это настоящее путешествие сквозь пространство и время! Вдохновляющий Сочи Поэты и художники находили вдохновение здесь, на побережье Чёрного моря, где грозные горы обнимаются с волнами. Их мечты, тревоги и радости до сих пор живут в воздухе, словно невидимый след времени, пробуждая в каждом из нас особое чувство сопричастности. Сочи — это место, где начинается будущее. Всё, что здесь создаётся, несёт в себе дух новизны и открытия. Ваше путешествие по этому миру только начинается — шагните в него и позвольте городу рассказать вам свои истории. Важная информация:
- Экскурсия-прогулка очень активная, рекомендуем надеть одежду по погоде и удобную обувь.
- В случае непогоды предоставляются непромокаемые дождевики.
Согласовывайте даты с гидом. Номер телефона администратора: +7 984 158 3494. Для организации заказной прогулки или других наших мероприятий - обращайтесь по номеру: +7 984 158 3494
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Архангела Михаила
- Дом Казначейства
- Памятник Н.А. Островскому
- Сочинский художественный музей имени Д.Д. Жилинского
- Сад Русско-Японской дружбы
- Зал органной и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской
- Вилла «Вера»
- Grand Cascade
- Талисманы игр 2014
Что включено
- Экскурсионный материал и продуманный маршрут
- Беспроводные наушники
- В случае непогоды - непромокаемые дождевики
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, ул. Орджоникидзе, 5
Завершение: Сочи, Навагинская площадь возле Администрации города
Когда и сколько длится?
Когда: Согласовывайте даты с гидом. Номер телефона администратора: +7 984 158 3494.
Экскурсия длится около 1 часа 12 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сочи
