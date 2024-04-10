1 час
Аудиогид
Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи
Начало: ул. Краснофлотская, Казачий Брод
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
590₽ за человека
1.5 часа
Аудиогид
Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Нетривиальный способ познакомиться с городом, его историей и легендами
Начало: На пересечении ул. Театральная и Курортного проспе...
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
690₽ за человека
1 час
Аудиогид
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор
Начало: На территории Скайпарка
Завтра в 10:00
31 июл в 10:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина10 апреля 2024Мы с супругом брали экскурсию Нити Сочи. Экскурсия очень понравилсь, она информативна и интересна. Прекрасно рассчитано время прогулки. Очень удобно
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Иммерсивные»
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