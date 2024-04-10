Иммерсивные экскурсии в Сочи

Найдено 7 экскурсий в категории «Иммерсивные» в Сочи, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи
1 час
Аудиогид
Иммерсивный аудиотур в Skypark Сочи
Начало: ул. Краснофлотская, Казачий Брод
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
590 за человека
Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Пешая
2 отзыва
1.5 часа
Аудиогид
Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Нетривиальный способ познакомиться с городом, его историей и легендами
Начало: На пересечении ул. Театральная и Курортного проспе...
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
690 за человека
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Пешая
1 час
Аудиогид
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор
Начало: На территории Скайпарка
Завтра в 10:00
31 июл в 10:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    10 апреля 2024
    Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
    Мы с супругом брали экскурсию Нити Сочи. Экскурсия очень понравилсь, она информативна и интересна. Прекрасно рассчитано время прогулки. Очень удобно
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    идут подсказки в наушники где остановиться и куда повернуть. С удовольствием прогулялись по городу и узнали много нового. В следующий раз обязательно воспользуемся подобным сервисом в других городах.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Иммерсивные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
  3. Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
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  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июле 2024
Сейчас в Сочи в категории "Иммерсивные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 590 до 690. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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