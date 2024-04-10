читать дальше идут подсказки в наушники где остановиться и куда повернуть. С удовольствием прогулялись по городу и узнали много нового. В следующий раз обязательно воспользуемся подобным сервисом в других городах.

Мы с супругом брали экскурсию Нити Сочи. Экскурсия очень понравилсь, она информативна и интересна. Прекрасно рассчитано время прогулки. Очень удобно