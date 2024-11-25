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Так как экскурсия вся на 4 часа, мы на даче провели 2,5 часа и были поражены эрудицией и информацией от гида про этого великого человека. Сам город последнее время хорошо развивается, последний раз были 20 лет назад. Меняется в лучшую сторону. Теперь следующий отпуск планируем в Абхазию. В качестве гида возьмем Олесю.