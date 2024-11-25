Сад русско-японской дружбы – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Сад русско-японской дружбы» в Сочи, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
21 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 6 чел.
Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
На микроавтобусе
15 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
Начало: Там где вы живете
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
14 000 за всё до 6 чел.
Четыре сезона: городская бродилка по Сочи (в мини-группе)
Пешая
3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Четыре сезона: городская бродилка по Сочи (в мини-группе)
Начало: Остановка гостиница Сочи (в сторону ж/д вокзала)
Расписание: Согласно календарю.
Сегодня в 12:00
22 дек в 12:00
1400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 ноября 2024
    Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
    Прекрасный гид с глубокими историческими знаниями. Комфортный транспорт. Экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательно вернёмся.
  • С
    Станислав
    21 ноября 2024
    Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
    С большим удовольствием провели вчерашний день с гидом Олесей по окрестностям Сочи. Давно не были и вот Сочи открылся по
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    новому, отличные дороги, чистота и очень, очень зелено. Олеся нас провела по ранее неисхоженным тропам и мы смогли увидеть город совсем по новому, раньше брали автобусные туры и были не довольны. Приватный тур выше всех похвал. Спасибо, Олеся, за подаренный день в солнечном Сочи!!

  • О
    Олег
    29 октября 2024
    Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
    Очень признателен Олесе за профессионализм, эрудицию и творческий подход, проявленные во время экскурсии для группы 6 человек из Новосибирска. Маршрут,
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    спланированный Олесей, охватывал не только классические, популярные среди туристов места, но и много интересных уголков, куда большинство туристов не попадает. Сам неоднократно бывал в Сочи, но в очередной раз открыл для себя много нового благодаря Олесе.

  • В
    Владимир
    10 октября 2024
    Сочи, горы, море - обзорная экскурсия
    Выражаем благодарность Олесе за проведенную нам экскурсию в Сочи. Цель была одна, посетить дачу Сталина и на ней сделать акцент.
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    Так как экскурсия вся на 4 часа, мы на даче провели 2,5 часа и были поражены эрудицией и информацией от гида про этого великого человека. Сам город последнее время хорошо развивается, последний раз были 20 лет назад. Меняется в лучшую сторону. Теперь следующий отпуск планируем в Абхазию. В качестве гида возьмем Олесю.

  • И
    Ирина
    1 октября 2024
    Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
    Большая благодарность Александру! Высокообразованный, эрудированный, коммуникабельный, с чувством юмора — что делает его замечательным рассказчиком и собеседником. В обзорной экскурсии
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    по Сочи особая благодарность за дачу Сталина! Какие изумительные оказались виды с горы Ахун с поднимающимися снизу облаками! Александр замечательно ориентируется во времени прибытия больших автобусов с экскурсиями, и мы везде были первыми и почти одни! Обязательно воспользуйтесь его услугами — не пожалеете!

  • А
    Андрей
    1 октября 2024
    Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
    Заказывали обзорную экскурсию по Сочи. Очень впечатлила дача Сталина и рассказы Александра об этом уникальном человеке. Спасибо большое, что удалось
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    побывать на вилле Вера! Экскурсия проходит очень комфортно, это было важно, т. к. с нами был ребенок 6 лет. Следующий раз обязательно поедем в Абхазию с Александром

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сад русско-японской дружбы»

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  3. Ущелья
  4. Чайная плантация
  5. Роза Хутор
  6. Зимний Театр
  7. Юпшарский каньон
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2024
Сейчас в Сочи в категории "Сад русско-японской дружбы" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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