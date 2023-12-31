Встретьте Новый 2024 год в живописном и уютном ущелье горной реки Бзыбь. Окунитесь в зимнюю сказку незабываемого озера Рица.
Море, горы, заснеженные вершины, звездное небо и Дед Мороз с абхазским акцентом — все только для Вас!
Море, горы, заснеженные вершины, звездное небо и Дед Мороз с абхазским акцентом — все только для Вас!
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет из Адлера и Сириуса
|2 000 ₽
|Стандартный билет из Центрального и Хостинского районов
|2 200 ₽
|Стандартный билет из Роза Хутор и Красной поляны
|2 500 ₽
Что вас ожидает:
- Колоннада в городе Гагра
- Парк принца Ольденбургского
- Зимний театр
- Бзыбское ущелье
- Водопад «Девичьи слезы»
- Водопад «Мужские слезы»
- Голубое озеро
- Озеро Рица
- Новогодняя вечеринка в ресторане на берегу горной реки Бзыбь
Описание
Новый год по-абхазски Приглашаем вас провести незабываемую Новогоднюю ночь в Абхазии! Данная экскурсия доступна для граждан РФ, Белоруссии, Казахстана и Преднестровья. Новогоднее меню (оплачивается отдельно):
- Салат оливье • Ачапа из фасоли • Овощная нарезка • Фруктовая нарезка • Сырная нарезка • Соус из алычи • Соус из томата • Жареная курица • Жареная форель • Солёные огурцы и маслины • Шашлык • Хачапури • Лаваш • Торт • Безалкогольные напитки: компот, соки, минеральная вода • Алкогольные напитки: вино, водка, шампанское Важная информация:.
- Для пересечения государственной границы РФ Вам необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность в оригинале: Для совершеннолетних граждан (паспорт гражданина РФ, загран. паспорт). Документы должны быть в хорошем состоянии, с непросроченным сроком действия.
• Для несовершеннолетних граждан при себе иметь: свидетельство о рождении (до 14 лет), паспорт (с 14 лет). С собой необходимо взять:
документы для пересечения границы, • наличные деньги, • заряженные гаджеты, • хорошее настроение.
31 декабря
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные расходы
- Страховка
- Сопровождение профессионального экскурсовода
- Дегустации меда, сыра и вина
- Фотосессия у главной новогодней ёлки
- Что не входит
- Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый — 700 рублей детский до 12 лет — 200 рублей дети до 8 лет — бесплатно.
- Новогоднее меню: для взрослых — 5000 руб., для детей — 4500 руб.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Муниципальные автобусные остановки и КПП отелей
- Когда и сколько длится?
- Когда: 31 декабряЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Вы забронировали Новогоднюю ночь в Абхазии
- Данная экскурсия доступна для граждан РФ, Белоруссии, Казахстана и Преднестровья.
- Экскурсия обязательно состоится. Наш диспетчер свяжется с Вами вечером перед поездкой (с 19-00 до 21-30). Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора.
- Для пересечения государственной границы РФ Вам необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность в оригинале:
- Для совершеннолетних граждан (достигшие 18-ти летнего возраста: (паспорт гражданина РФ, загран. паспорт). Документы должны быть в хорошем состоянии (не порваны, не порисованы, нет доступа к фото (не отклеена и не надорвана ламинация), а также не просрочен срок действия (на смену документа по возрасту дается 90 календарных дней, в таком случае просроченный паспорт считается действительным).
- Для несовершеннолетних граждан:
- Свидетельство о рождении (до 14 лет)
- Паспорт (с 14 лет). Обратите внимание, что в день наступления 14-тилетия несовершеннолетний гражданин РФ уже не может пересечь государственную границу по свидетельству о рождении, необходим паспорт.
- Несовершеннолетние граждане могут покидать страну только в сопровождении законных представителей (мать, отец). Родственники второго порядка: тёти, дяди, бабушки, дедушки, братья, сёстры, соседи, должны иметь при себе нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка из страны (доверенность).
- Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сбор туристов осуществляется с ближайших остановок общественного транспорта, находящихся рядом с вашим отелем.
- Центральный район: ул. Виноградная, ул. Горького, Курортный проспект.
- Хостинский район: Остановка «Хоста Мост»
- Адлерский район: ул. Ленина, ул. Каспийская, ул. Урожайная.
- Сириус (Олимпийский парк): КПП крупных отелей.
- Большая просьба берите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг!
- С собой необходимо взять:
- Документы для пересечения границы
- Хорошее настроение
- Наличные деньги
- Заряженые гаджеты.
- Спасибо за то, что выбрали нашу команду!
- P.S. Если у Вас остались какие-либо срочные вопросы, то пишите на WhatsApp для уточнения организационных моментов: 8-938-878-87-08 Екатерина.
- С уважением
- Екатерина Лычак
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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