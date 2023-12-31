«Новый год на высоте! 333 метра над уровнем моря» - авторский тур

Групповая экскурсия в Сочи
Встретьте Новый 2024 год в живописном и уютном ущелье горной реки Бзыбь. Окунитесь в зимнюю сказку незабываемого озера Рица.

Море, горы, заснеженные вершины, звездное небо и Дед Мороз с абхазским акцентом — все только для Вас!
«Новый год на высоте! 333 метра над уровнем моря» - авторский тур
«Новый год на высоте! 333 метра над уровнем моря» - авторский тур
«Новый год на высоте! 333 метра над уровнем моря» - авторский тур
«Новый год на высоте! 333 метра над уровнем моря» - авторский тур
«Новый год на высоте! 333 метра над уровнем моря» - авторский тур
«Новый год на высоте! 333 метра над уровнем моря» - авторский тур
Ближайшие даты:
31
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет из Адлера и Сириуса2 000 ₽
Стандартный билет из Центрального и Хостинского районов2 200 ₽
Стандартный билет из Роза Хутор и Красной поляны2 500 ₽

Что вас ожидает:

  • Колоннада в городе Гагра
  • Парк принца Ольденбургского
  • Зимний театр
  • Бзыбское ущелье
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Водопад «Мужские слезы»
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица
  • Новогодняя вечеринка в ресторане на берегу горной реки Бзыбь

Описание

Новый год по-абхазски Приглашаем вас провести незабываемую Новогоднюю ночь в Абхазии! Данная экскурсия доступна для граждан РФ, Белоруссии, Казахстана и Преднестровья. Новогоднее меню (оплачивается отдельно):
  • Салат оливье • Ачапа из фасоли • Овощная нарезка • Фруктовая нарезка • Сырная нарезка • Соус из алычи • Соус из томата • Жареная курица • Жареная форель • Солёные огурцы и маслины • Шашлык • Хачапури • Лаваш • Торт • Безалкогольные напитки: компот, соки, минеральная вода • Алкогольные напитки: вино, водка, шампанское Важная информация:.
  • Для пересечения государственной границы РФ Вам необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность в оригинале: Для совершеннолетних граждан (паспорт гражданина РФ, загран. паспорт). Документы должны быть в хорошем состоянии, с непросроченным сроком действия.

• Для несовершеннолетних граждан при себе иметь: свидетельство о рождении (до 14 лет), паспорт (с 14 лет). С собой необходимо взять:

документы для пересечения границы, • наличные деньги, • заряженные гаджеты, • хорошее настроение.

31 декабря

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные расходы
  • Страховка
  • Сопровождение профессионального экскурсовода
  • Дегустации меда, сыра и вина
  • Фотосессия у главной новогодней ёлки
Что не входит
  • Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый — 700 рублей детский до 12 лет — 200 рублей дети до 8 лет — бесплатно.
  • Новогоднее меню: для взрослых — 5000 руб., для детей — 4500 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Муниципальные автобусные остановки и КПП отелей
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Вы забронировали Новогоднюю ночь в Абхазии
  • Данная экскурсия доступна для граждан РФ, Белоруссии, Казахстана и Преднестровья.
  • Экскурсия обязательно состоится. Наш диспетчер свяжется с Вами вечером перед поездкой (с 19-00 до 21-30). Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора.
  • Для пересечения государственной границы РФ Вам необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность в оригинале:
  • Для совершеннолетних граждан (достигшие 18-ти летнего возраста: (паспорт гражданина РФ, загран. паспорт). Документы должны быть в хорошем состоянии (не порваны, не порисованы, нет доступа к фото (не отклеена и не надорвана ламинация), а также не просрочен срок действия (на смену документа по возрасту дается 90 календарных дней, в таком случае просроченный паспорт считается действительным).
  • Для несовершеннолетних граждан:
  • Свидетельство о рождении (до 14 лет)
  • Паспорт (с 14 лет). Обратите внимание, что в день наступления 14-тилетия несовершеннолетний гражданин РФ уже не может пересечь государственную границу по свидетельству о рождении, необходим паспорт.
  • Несовершеннолетние граждане могут покидать страну только в сопровождении законных представителей (мать, отец). Родственники второго порядка: тёти, дяди, бабушки, дедушки, братья, сёстры, соседи, должны иметь при себе нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка из страны (доверенность).
  • Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сбор туристов осуществляется с ближайших остановок общественного транспорта, находящихся рядом с вашим отелем.
  • Центральный район: ул. Виноградная, ул. Горького, Курортный проспект.
  • Хостинский район: Остановка «Хоста Мост»
  • Адлерский район: ул. Ленина, ул. Каспийская, ул. Урожайная.
  • Сириус (Олимпийский парк): КПП крупных отелей.
  • Большая просьба берите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг!
  • С собой необходимо взять:
  • Документы для пересечения границы
  • Хорошее настроение
  • Наличные деньги
  • Заряженые гаджеты.
  • Спасибо за то, что выбрали нашу команду!
  • P.S. Если у Вас остались какие-либо срочные вопросы, то пишите на WhatsApp для уточнения организационных моментов: 8-938-878-87-08 Екатерина.
  • С уважением
  • Екатерина Лычак
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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