Позвольте себе самый незабываемый Новый Год — вдали от суеты, в бескрайних объятиях Черного моря. Мы предлагаем присоединиться к празднованию на нашей яхте. Поднимите бокал шампанского под звездным небом и встретьте первый день года в открытом море — с лучшего из возможных ракурсов. С борта яхты вы увидите Олимпийское наследие Сочи — величественные арены и парки, подсвеченные праздничными огнями. Мы посмотрим и на другие знаменитые достопримечательности курорта с выгодного ракурса, а также увидим Праздничный салют над Адлером, Сириусом и Сочи. Организационные моменты• В море выходим в 23:00 31 декабря, возвращаемся по настроению — ориентировочно к 02:00 1 января.

Приходить со своими напитками и едой можно, но в разумных пределах.

• В случае визуального выявления неадекватного состояния в выходе в море будет отказано. Важная информация:

Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.