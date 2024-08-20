Ореховский и Ажекский водопады: поход + экскурсия

Полюбоваться заповедными пейзажами, рассмотреть реликтовые растения и узнать древнюю историю места
Вы проведёте волшебный день в настоящих кавказских джунглях. Посетите два живописных водопада. Попьёте целебной воды из родников и отдохнёте на речных пляжах.

По пути я расскажу не только об удивительной местной флоре, но и познакомлю вас с историей и традициями убыхов — коренного народа этих земель. А также объясню, почему мифологическая легенда приводит аргонавтов именно сюда.
Ореховский и Ажекский водопады: поход + экскурсия
Ореховский и Ажекский водопады: поход + экскурсия
Ореховский и Ажекский водопады: поход + экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Дорога к сочинским водопадам по древней тропе

На прогулке вдоль реки Сочи, давшей название нашему городу, мы посетим несколько живописных водопадов. Первый — 30-метровый Ореховский на реке Безуменка. Второй — мистический красавец Ажек, или «Сын снега». На середине пути я покажу поляну, где производились археологические раскопки в 1960-1970-х годах.

В походе вы полюбуетесь кристально чистой рекой Агва, выпьете целебной воды из родников. Встретите реликтовые растения — самшит, рододендрон, тис, бук, колхидский падуб, лианы и папоротники. В летне-осенний период, когда температура горной реки достигает 18 градусов, сможете искупаться в водопадах и откроете для себя прекрасные речные пляжи.

Если вы будете с детьми и уже на маршруте поймёте, что они не осилят весь путь, мы посетим не менее красивое место неподалёку — ручей Сванидзе. Здесь множество чистых купелей, водопадов и водоскатов. Вы насладитесь чистым воздухом и видами кавказских джунглей. И откроете локацию, о которой знают только бывалые путешественники.

От аргонавтов до убыхов

Помимо рассказов о природе я познакомлю вас с историей, культурой и преданиями этих мест. Вы услышите о легендарных аргонавтах, которые приплывали в район Колхиды, куда входил нынешний Сочи. Объясню, они могли приплыть именно сюда. А также расскажу о традициях, верованиях и социальном строе древнего народа убыхов, коренных жителей этих земель.

В качестве бонуса после экскурсии я пришлю видеоролик с видами водопадов, которые мы посетим, снятый с квадрокоптера Dji.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из отеля в Центральном или Хостинском районе Сочи или от ж/д станции Мацеста, если вы остановились в Адлерском или Лазаревском районе
  • Дополнительно оплачивается вход в Сочинский национальный парк — 200 руб. с человека, детям до 18 лет — бесплатно
  • Возле водопада Ажек или на Буковой поляне мы устроим привал. Перекус вам необходимо взять с собой, я угощу вас местным чаем из термоса и домашним сыром с сухофруктами.
  • Маршрут средней сложности (протяжённость — 5 км в одну сторону до водопада Ажек), поэтому подойдёт путешественникам с нормальной физической подготовкой и детям от 10 лет. До ручья Сванидзе около 2,5 км в одну сторону.
  • Трекинговые палки я предоставляю

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле в Центральном или Хостинском районе Сочи либо от ж/д станции Мацеста, если вы остановились в Адлерском или Лазаревском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сочи

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа выходныеНа весь деньВодопадыТреккинг и походыСкидкиКолхидский лесПопулярные местаОреховский водопадАктивности

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