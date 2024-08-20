Вы проведёте волшебный день в настоящих кавказских джунглях. Посетите два живописных водопада. Попьёте целебной воды из родников и отдохнёте на речных пляжах. По пути я расскажу не только об удивительной местной флоре, но и познакомлю вас с историей и традициями убыхов — коренного народа этих земель. А также объясню, почему мифологическая легенда приводит аргонавтов именно сюда.

Описание экскурсии

Дорога к сочинским водопадам по древней тропе

На прогулке вдоль реки Сочи, давшей название нашему городу, мы посетим несколько живописных водопадов. Первый — 30-метровый Ореховский на реке Безуменка. Второй — мистический красавец Ажек, или «Сын снега». На середине пути я покажу поляну, где производились археологические раскопки в 1960-1970-х годах.

В походе вы полюбуетесь кристально чистой рекой Агва, выпьете целебной воды из родников. Встретите реликтовые растения — самшит, рододендрон, тис, бук, колхидский падуб, лианы и папоротники. В летне-осенний период, когда температура горной реки достигает 18 градусов, сможете искупаться в водопадах и откроете для себя прекрасные речные пляжи.

Если вы будете с детьми и уже на маршруте поймёте, что они не осилят весь путь, мы посетим не менее красивое место неподалёку — ручей Сванидзе. Здесь множество чистых купелей, водопадов и водоскатов. Вы насладитесь чистым воздухом и видами кавказских джунглей. И откроете локацию, о которой знают только бывалые путешественники.

От аргонавтов до убыхов

Помимо рассказов о природе я познакомлю вас с историей, культурой и преданиями этих мест. Вы услышите о легендарных аргонавтах, которые приплывали в район Колхиды, куда входил нынешний Сочи. Объясню, они могли приплыть именно сюда. А также расскажу о традициях, верованиях и социальном строе древнего народа убыхов, коренных жителей этих земель.

В качестве бонуса после экскурсии я пришлю видеоролик с видами водопадов, которые мы посетим, снятый с квадрокоптера Dji.

Организационные детали