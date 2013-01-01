Роман проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Ореховский водопад и живописная тропа

Первый на маршруте — знаменитый Ореховский водопад, один из самых популярных и доступных водопадов в Сочи. Вы полюбуетесь им, а после отправитесь к другим впечатляющим локациям.

Мы будем идти по вдоль скалистого отвесного берега реки Сочи. Эта тропа живописна в любое время года, но особенно прекрасна весной, когда здесь цветут огромные фиолетовые рододендроны!

В пути поговорим о флоре и фауне региона, местных жителях и «золотой лихорадке» которая случилась здесь в начале 20 века.

Водопады на реке Ажек

Сделаем остановку у родникового источника, а затем у Нижнего водопада на реке Ажек. Он небольшой, но впечатляет расположением: вы полюбуетесь сводами, поросшими вечнозелёным плющом, сможете зайти за водопад, а летом — искупаться в чаше озера.

Если будут силы и время, мы поднимемся к Верхнему водопаду, не менее фотогеничному. А после отправимся обратно по той же тропе.

Кому подойдет маршрут

Прогулка 👣 подойдет для здоровых людей без медицинских противопоказаний. Маршрут радиальный; длинный (8 км в одну сторону), но несложный — без больших подъёмов, спусков и камней на тропе.

Организационные детали