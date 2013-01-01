Роман проводит ещё 2 экскурсии

Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам

По мшистому лесу, вдоль скалистого берега — добраться по тропе до живописных водопадов

Роман
Роман – Гид из Сочи
Это продолжительная, но несложная прогулка: вас ждет чистый воздух и физическая нагрузка, вкусный родник, а летом — водные процедуры под Нижним водопадом Ажека.

К тому же локации на маршруте невероятно красивые 🤩, поэтому вы не удержитесь от фотосъемки.

А я добавлю к этому рассказы о местной природе и любопытные легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 56 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам

Что вас ожидает

Ореховский водопад и живописная тропа
Первый на маршруте — знаменитый Ореховский водопад, один из самых популярных и доступных водопадов в Сочи. Вы полюбуетесь им, а после отправитесь к другим впечатляющим локациям.
Мы будем идти по вдоль скалистого отвесного берега реки Сочи. Эта тропа живописна в любое время года, но особенно прекрасна весной, когда здесь цветут огромные фиолетовые рододендроны!
В пути поговорим о флоре и фауне региона, местных жителях и «золотой лихорадке» которая случилась здесь в начале 20 века.

Водопады на реке Ажек
Сделаем остановку у родникового источника, а затем у Нижнего водопада на реке Ажек. Он небольшой, но впечатляет расположением: вы полюбуетесь сводами, поросшими вечнозелёным плющом, сможете зайти за водопад, а летом — искупаться в чаше озера.
Если будут силы и время, мы поднимемся к Верхнему водопаду, не менее фотогеничному. А после отправимся обратно по той же тропе.

Кому подойдет маршрут

Прогулка 👣 подойдет для здоровых людей без медицинских противопоказаний. Маршрут радиальный; длинный (8 км в одну сторону), но несложный — без больших подъёмов, спусков и камней на тропе.

Организационные детали

  • До начала маршрута добираемся по выбору: на автобусе 🚌 (41 руб. ) или на такси 🚕 (500-600 руб. ) в одну сторону.
  • Отдельно оплачивается экосбор Национального парка (200 руб. )
Начало и место завершения
🚩 на ж/д вокзале Сочи
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Добрый день, уважаемые гости и жители города-курорта Сочи! Меня зовут Роман. В этом городе я живу с 2013 года. Желание переехать сюда появилось после первого посещения Сочи. Это была любовь с первого взгляда. Мое увлечение туризмом, начавшееся в институте, который я окончил по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», привело меня на курсы инструкторов. Потом окончил курсы экскурсоводов. Сейчас я постоянно живу в Сочи и изучаю историю и развитие города как курорта.
Напишите мне

Роман проводит ещё 2 экскурсии

В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
От 4 000
5 часов
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
47 отзывов
Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
От 3 000
4 часа
Пешком по Пикету: мини-поход к Змейковским водопадам
2 отзыва
Насладиться яркими пейзажами Сочи с вершины горы Пикет и отдохнуть у знаменитого каскада водопадов

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Влюбиться в Сочи за 2 часа
700
2 часа
Влюбиться в Сочи за 2 часа
47 отзывов
Погулять по самым живописным улицам города, увидеть все знаковые места и услышать их историю
Здравствуй, Абхазия!
скидка10%
10700
9 630
9 часов
Здравствуй, Абхазия!
30 отзывов
Озеро Рица, Пицунда, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Таинственный мир советского санатория
2 500
1.5 часа
Таинственный мир советского санатория
44 отзыва
Увидеть один из красивейших архитектурных комплексов Сочи и услышать его историю и легенды
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
8 450
8 часов
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
46 отзывов
Увидеть город с вершин, исследовать олимпийские объекты и прокатиться на скоростной канатной дороге
Джип-приключение в окрестностях Сочи
15 000
9 часов
Джип-приключение в окрестностях Сочи
66 отзывов
Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
10 000
9 часов
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
18 отзывов
Центр города, Олимпийская деревня, Скайпарк, Красная Поляна и Роза Хутор за один день