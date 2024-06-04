Откройте для себя мифы и легенды Сочи с нашими экскурсиями

Найдено 14 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Сочи, цены от 590 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочные водопады Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест
«Добравшись до природного памятника, вы сможете искупаться в чистой воде, услышите старинное предание о любви пастуха и юной девушки, а также узнаете о местной традиции, связанной с этой легендой»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 990 за всё до 4 чел.
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
«Здесь вы услышите древнюю легенду, увидите скалы и горные сосны, а ароматный чай от гида, поможет восстановить силы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 6 чел.
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
31 отзыв
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
«Какие мифы и легенды скрывает гора Бытха, смотрящая на Сочи из-за облаков»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
64005 440 за всё до 4 чел.
Красота и легенды близлежащих гор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
75 отзывов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Насладитесь местными чаями и послушаете легенду о древнем обитателе горы — Боге Ахыне»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
«Она понравится любителям природы и спорта, фотографий и легенд»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350 за всё до 6 чел.
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада
Начало: На улице Агурское Ущелье
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 900 за всё до 10 чел.
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Погулять по горным тропам, посетить целебные источники и услышать местные легенды
«А также услышите легенду о Прометее, исследуете загадочную пещеру и посетите культовые сероводородные источники»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
Начало: У вашего отеля (кроме Лазвревского района)
«В завершении экскурсии вы понаблюдаете живописный закат в горах и услышите древние легенды Кавказских гор»
13 июня в 13:00
17 июня в 13:00
12 000 за всё до 4 чел.
Легенды и тайны долины реки Шахе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Легенды и тайны долины реки Шахе
Открыть загадку Тюльпанового дерева, увидеть 33 водопада и побывать в гостях у горцев
Начало: Возле вашего отеля, санатория, гостевого дома
«В долине реки Шахе — крае легенд и водопадов — вы посетите адыгский аул Большой Кичмай, в котором гостеприимные горцы устроят для вас дегустации традиционных сортов сыра и меда»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
🚗 На машине
Групповая
10 часов
55 отзывов
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
Начало: В центре Сочи
«А сопровождать вас будут захватывающие истории и легенды этих мест»
Расписание: в среду и субботу в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 000 за человека
Царский каньон и таинственные пещеры
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Царский каньон и таинственные пещеры
Впечатлиться природной красотой Краснодарского края и услышать местные легенды
Начало: У вашего отеля
«А я расскажу, как был образован каньон, какие легенды с ним связаны и за что его любят местные жители»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
33 водопада - Долина легенд
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
33 водопада - Долина легенд
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
700 за человека
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор
Начало: на территории Скайпарка
«🏞 Любоваться горными пейзажами вдвойне приятно, если фоном звучат старинные легенды»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Сказочные водопады Красной Поляны
  2. Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
  3. Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
  4. Красота и легенды близлежащих гор
  5. Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 590 до 16 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 271 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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