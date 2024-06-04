1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест
«Добравшись до природного памятника, вы сможете искупаться в чистой воде, услышите старинное предание о любви пастуха и юной девушки, а также узнаете о местной традиции, связанной с этой легендой»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
«Здесь вы услышите древнюю легенду, увидите скалы и горные сосны, а ароматный чай от гида, поможет восстановить силы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
«Какие мифы и легенды скрывает гора Бытха, смотрящая на Сочи из-за облаков»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
64005 440₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Насладитесь местными чаями и послушаете легенду о древнем обитателе горы — Боге Ахыне»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна: путешествие из Сочи
Исследуйте красоты Красной Поляны, насладитесь природой и культурой, посетите знаковые места и курорты
Начало: Адлерский район или Сириус
«Она понравится любителям природы и спорта, фотографий и легенд»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
110009 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
С культурологом по Агурскому ущелью - сквозь эпохи и мифы
Пройти секретными тропами, изучить дно древнего океана и узнать, как связаны ревматизм и Олимпиада
Начало: На улице Агурское Ущелье
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Орлиные скалы, карстовая пещера и Мацестинские источники за 1 день
Погулять по горным тропам, посетить целебные источники и услышать местные легенды
«А также услышите легенду о Прометее, исследуете загадочную пещеру и посетите культовые сероводородные источники»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
Начало: У вашего отеля (кроме Лазвревского района)
«В завершении экскурсии вы понаблюдаете живописный закат в горах и услышите древние легенды Кавказских гор»
13 июня в 13:00
17 июня в 13:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легенды и тайны долины реки Шахе
Открыть загадку Тюльпанового дерева, увидеть 33 водопада и побывать в гостях у горцев
Начало: Возле вашего отеля, санатория, гостевого дома
«В долине реки Шахе — крае легенд и водопадов — вы посетите адыгский аул Большой Кичмай, в котором гостеприимные горцы устроят для вас дегустации традиционных сортов сыра и меда»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем
Начало: В центре Сочи
«А сопровождать вас будут захватывающие истории и легенды этих мест»
Расписание: в среду и субботу в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Царский каньон и таинственные пещеры
Впечатлиться природной красотой Краснодарского края и услышать местные легенды
Начало: У вашего отеля
«А я расскажу, как был образован каньон, какие легенды с ним связаны и за что его любят местные жители»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайна людей ущелья: путешествие по долине реки Шахе
Узнать об удивительном народе и открыть легенды, любуясь видами от Дагомыса до Солохаула
Начало: вокзал Дагомыс
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
33 водопада - Долина легенд
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
700₽ за человека
Аудиогид
1 час
Скайпарк Сочи: иммерсивный аудиотур
Обратить страх высоты - в восхищение, слушая вдохновляющие рассказы экстремалов и легенды гор
Начало: на территории Скайпарка
«🏞 Любоваться горными пейзажами вдвойне приятно, если фоном звучат старинные легенды»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июня 2024Всё отлично. Были с маленьким ребёнком(3 года). Экскурсия в спокойной обстановке. Хорошие фотографии.
- ИИрина4 июня 2024Нам понравилось!
- ЕЕлена26 мая 2024Экскурсию провел Петрос, отличная организация, профессиональный водитель, много интересного рассказал, много исторических и современных фактов. Интересные локации, спокойно и размеренно. Программу корректировали по интересам и времени. Наше путешествие прошло отлично. Огромное спасибо, Петросу!
- ММарина24 мая 2024Всё понравилось, помимо интересной инструкции, были даны рекомендации, что ещё можно посетить. Фотограф Катерина очень профессиональна, во всеря съемки чувствовали себя легко) спасибо!
- ВВладимир13 мая 2024Все очень понравилось, спасибо большое Петру за увлекательную экскурсию
- ЛЛюбовь11 мая 2024Отличная прогулка по ущелью и скалам. Не слишком сложный и очень живописный маршрут. Рекомендую
- ООльга11 мая 2024Прекрасная экскурсия-поход,Максим отличный эрудированный гид, мы в восторге, дочь 9лет справилась с маршрутом, только в самом конце немного устала) Рекомендуем,)
- ЮЮлия11 мая 2024Огромное спасибо Екатерине за прекрасную прогулку! Не утомительно, информативно, и главное - на память нам остались прекрасные фотографии!
- ААлексей10 мая 2024Хорошая и познавательная экскурсия. Вежливый и опытный гид
- ННаталья29 апреля 2024Очень понравился поход. Из-за тумана не было красивых видов с горы, но зато атмосфера сказочных мест. Максим очень интересный рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Мифы и легенды»
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