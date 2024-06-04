Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас

Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...

«Здесь вы услышите древнюю легенду, увидите скалы и горные сосны, а ароматный чай от гида, поможет восстановить силы»