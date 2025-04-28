Вас ждёт свежий воздух и восхитительные виды, которые открываются с Орлиных скал! Со смотровой площадки вы разглядите известные трёхтысячники Западного Кавказа — горы Чугуш и Северный Псеашхо. Спуститесь в пещеру и по желанию посетите дачу Сталина.
Почему эта экскурсия легче, чем остальные? Половину подъёма мы проедем на машине, а пеший маршрут займёт один километр.
Почему эта экскурсия легче, чем остальные? Половину подъёма мы проедем на машине, а пеший маршрут займёт один километр.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Половину подъёма мы проедем на машине — по пути сделаем остановку, чтобы осмотреть дачу Сталина и при желании посетить её с экскурсией.
- Затем отправимся к Орлиным скалам по одному из первых пешеходных маршрутов в Сочи. Дорога будет несложной — километр в горку, с оборудованными скамейками.
- На вершине вы полюбуетесь невероятными пейзажами, которые открываются со смотровой площадки. Увидите статую Прометея и узнаете легенду, которая с ним связана.
- Мы постоим на краю пропасти, в самом низу которой шумят Агурские водопады, а между нами и водопадами будут парить орлы.
- Далее вас ждёт спуск в небольшую карстовую пещеру — обитель древнего циклопа, пленившего молодого Ясона.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara c кондиционером и люком на крыше.
- Для прогулки требуется средний уровень физической подготовки, маленьким детям до 6 лет, людям с лишним весом и пожилым людям маршрут может показаться тяжёлым — но я думаю, что мы справимся.
- Дополнительные расходы: билет в Сочинский национальный парк — 200 ₽ за чел., музей «Дача Сталина» — экскурсия 450 ₽ за чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мацесте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 692 туристов
Меня зовут Роман, я очень люблю Краснодарский край. В 2025 году получил официальную лицензию гида. Экскурсии для меня — не просто работа, а хобби и способ жить так, как мнеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
28 апр 2025
Супер гид, очень интересно рассказывает 👍 всё всем очень понравилось! Поедем еще!!! ✌️
Входит в следующие категории Сочи
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