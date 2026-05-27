Пассажиром на мотоцикле - к Змейковским водопадам

Из Сочи, Адлера или Сириуса
Змейковские водопады — каскад из пяти потоков в горах Мацестинского района.

Живописное место, в котором есть всё, чтобы отлично провести время: природные бассейны, прогреваемые солнцем, тень от деревьев, беседки и кафе.

За рулём байков будут опытные водители, так что вам остаётся только расслабиться и наслаждаться видами на 360 градусов.
Описание экскурсии

Отправимся по побережью в Хостинский район. По дороге будем слушать музыку, наслаждаться видами моря, а затем — горной серпантинной дорогой.

Затем — пешая прогулка по тисо-самшитовому лесу, окружающему семь каскадных водопадов (около 1 км).

Будем останавливаться у каждого водопада и делать фото. У нижнего и самого большого водопада высотой 10 м вы сможете искупаться летом.

По пути к водопадам есть оборудованные места отдыха, где можно устроить пикник или посидеть отдохнуть в кафе.

Организационные детали

  • Едем на мотоциклах Honda GL 1800 Gold Wing и Harley Davidson Electra Glide. Вы — в качестве пассажира. Все мотоциклы оснащены сиденьем со спинкой и подножками подо всю стопу, а также вместительными кофрами, куда можно сложить вещи
  • Перед поездкой обязательно выдадим шлем и проинструктируем
  • Поездка доступна для детей от 8 лет в сопровождении родителя
  • На одном мотоцикле — один пассажир. Ограничение по весу пассажира — 120 кг
  • С вами будет гиды-водители из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в национальный парк — 250 ₽ за чел.
  • Питание (по желанию)

Рекомендуем взять с собой наличные, так как не везде проходит оплата картой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Из Сочи9900 ₽
Из Адлера/Сириуса/Хосты8550 ₽
Из Красной Поляны19 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 166 туристов
Мы команда профессиональных проводников-водителей. Не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе!

Входит в следующие категории Сочи

