Змейковские водопады — каскад из пяти потоков в горах Мацестинского района.
Живописное место, в котором есть всё, чтобы отлично провести время: природные бассейны, прогреваемые солнцем, тень от деревьев, беседки и кафе.
За рулём байков будут опытные водители, так что вам остаётся только расслабиться и наслаждаться видами на 360 градусов.
Описание экскурсии
Отправимся по побережью в Хостинский район. По дороге будем слушать музыку, наслаждаться видами моря, а затем — горной серпантинной дорогой.
Затем — пешая прогулка по тисо-самшитовому лесу, окружающему семь каскадных водопадов (около 1 км).
Будем останавливаться у каждого водопада и делать фото. У нижнего и самого большого водопада высотой 10 м вы сможете искупаться летом.
По пути к водопадам есть оборудованные места отдыха, где можно устроить пикник или посидеть отдохнуть в кафе.
Организационные детали
- Едем на мотоциклах Honda GL 1800 Gold Wing и Harley Davidson Electra Glide. Вы — в качестве пассажира. Все мотоциклы оснащены сиденьем со спинкой и подножками подо всю стопу, а также вместительными кофрами, куда можно сложить вещи
- Перед поездкой обязательно выдадим шлем и проинструктируем
- Поездка доступна для детей от 8 лет в сопровождении родителя
- На одном мотоцикле — один пассажир. Ограничение по весу пассажира — 120 кг
- С вами будет гиды-водители из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в национальный парк — 250 ₽ за чел.
- Питание (по желанию)
Рекомендуем взять с собой наличные, так как не везде проходит оплата картой.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Из Сочи
|9900 ₽
|Из Адлера/Сириуса/Хосты
|8550 ₽
|Из Красной Поляны
|19 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 166 туристов
Мы команда профессиональных проводников-водителей. Не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе!
