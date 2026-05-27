Змейковские водопады — каскад из пяти потоков в горах Мацестинского района. Живописное место, в котором есть всё, чтобы отлично провести время: природные бассейны, прогреваемые солнцем, тень от деревьев, беседки и кафе. За рулём байков будут опытные водители, так что вам остаётся только расслабиться и наслаждаться видами на 360 градусов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

от 9900 ₽ за человека

Описание экскурсии

Отправимся по побережью в Хостинский район. По дороге будем слушать музыку, наслаждаться видами моря, а затем — горной серпантинной дорогой.

Затем — пешая прогулка по тисо-самшитовому лесу, окружающему семь каскадных водопадов (около 1 км).

Будем останавливаться у каждого водопада и делать фото. У нижнего и самого большого водопада высотой 10 м вы сможете искупаться летом.

По пути к водопадам есть оборудованные места отдыха, где можно устроить пикник или посидеть отдохнуть в кафе.

Организационные детали

Едем на мотоциклах Honda GL 1800 Gold Wing и Harley Davidson Electra Glide. Вы — в качестве пассажира. Все мотоциклы оснащены сиденьем со спинкой и подножками подо всю стопу, а также вместительными кофрами, куда можно сложить вещи

Перед поездкой обязательно выдадим шлем и проинструктируем

Поездка доступна для детей от 8 лет в сопровождении родителя

На одном мотоцикле — один пассажир. Ограничение по весу пассажира — 120 кг

С вами будет гиды-водители из нашей команды

Дополнительные расходы

Вход в национальный парк — 250 ₽ за чел.

Питание (по желанию)

Рекомендуем взять с собой наличные, так как не везде проходит оплата картой.