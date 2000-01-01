  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Пленэр — пишем картину своими руками

5
3 отзыва
Сочи А.
Сочи А. – Гид из Сочи
Вы всегда мечтали рисовать, но вас все время что-то останавливало? Отпуск — идеальное время научиться чему-то новому.

Не упускайте свой шанс — приходите на наш пленэр.

У вас будет все для творчества — холст, краски, кисти и живописное место Сочи.

Домой вы вернетесь со своей картиной — она будет напоминать о прекрасном отдыхе на берегу Черного моря 🌊.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Пленэр — пишем картину своими руками
Пленэр — пишем картину своими руками

Что вы увидите

  • Морской порт или Санаторий Ордженикидзе
Пленэр — дословно переводится с французского, как «свежий воздух». Этот термин означает написание картин на природе. Для кого подходит данный пленэр :• Для начинающих — идеальный вариант, чтобы ворваться в мир рисования;
  • Для продолжающих — способ посмотреть на привычный подход по-новому;
  • Для всех — вдохновение в больших объемах.
  • Пленэр будет проводиться в самых красивых 🤩 местах Сочи. Что вас ожидает:Вам будут предоставлены художественные материалы в зависимости от выбранной вами техники рисования. Холст или бумага. Акрил, акварель, масло или пастель.
  • Также вам предоставляется этюдник и стульчик. Под руководством опытного художника вы нарисуете прекрасные виды Сочи и увезёте картину с собой на память о прекрасно проведённом времени.
Что входит
  • Материалы
  • инструменты и обучение
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Морской порт центрального района Сочи
Пленэр — пишем картину своими руками
Пленэр — пишем картину своими руками
Пленэр — пишем картину своими руками
Пленэр — пишем картину своими руками
Пленэр — пишем картину своими руками

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сочи А.
Сочи А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

Сочи А. проводит ещё 6 экскурсий

Золотое Кольцо Абхазии
1 400
15 часов
Золотое Кольцо Абхазии
62 отзыва
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
900
10 часов
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
53 отзыва
Озера любви или «Корыта»
4 240
3 часа
Озера любви или «Корыта»
12 отзывов
Вечерний Ахун
4 240
3 часа
Вечерний Ахун
10 отзывов
Конные прогулки в Сочи
1 500
2 часа
Конные прогулки в Сочи
9 отзывов
Красная поляна + шоу фонтанов
8 000
10 часов
Красная поляна + шоу фонтанов
7 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
159 отзывов
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
154 отзыва
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
101 отзыв
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
97 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
89 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
1 000
8 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
65 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи