Пленэр — дословно переводится с французского, как «свежий воздух». Этот термин означает написание картин на природе. Для кого подходит данный пленэр :• Для начинающих — идеальный вариант, чтобы ворваться в мир рисования;
Для продолжающих — способ посмотреть на привычный подход по-новому;
Для всех — вдохновение в больших объемах.
Пленэр будет проводиться в самых красивых 🤩 местах Сочи. Что вас ожидает:Вам будут предоставлены художественные материалы в зависимости от выбранной вами техники рисования. Холст или бумага. Акрил, акварель, масло или пастель.
Также вам предоставляется этюдник и стульчик. Под руководством опытного художника вы нарисуете прекрасные виды Сочи и увезёте картину с собой на память о прекрасно проведённом времени.
Что входит
Материалы
инструменты и обучение
Что не входит
Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Морской порт центрального района Сочи
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.