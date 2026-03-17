Когда надоело нежиться на пляже и гулять по водопадам, можно устроить себе необычную прогулку. На машине мы отправимся на самое большое форелевое хозяйство в России и раскроем секреты стеклодувного мастерства. Вы сможете понаблюдать за опытным мастером и сделать что-то самостоятельно. А в пути насладитесь любимыми видами на море, зеленые хребты и горные реки.

Описание билета

Форелевое хозяйство

На комфортабельном автомобиле в компании гида мы отправимся из Адлера к форелеводческому заводу «Адлер». Это самое большое хозяйство по выращиванию радужной форели в России и Европе. Вы знали, что эта рыба была завезена к нам из Северной Америки в 1911 году и сначала поставлялась только к императорскому столу? На экскурсии вы узнаете, как выращивается форель и какой она бывает. Увидите форель-альбиноса, голубую и радужную форель, а также породы, выведенные здесь в ходе многолетней селекции. Мы покорим огромную белугу и загадаем желание. Само хозяйство располагается на живописном берегу реки Мзымты у входа в Ахштырский каньон, так что прогулка обещает быть приятной.

Шоу стеклодувов

Следующая точка маршрута — уникальное шоу стеклодувов. На ваших глазах опытные мастера изготовят стеклянное изделие и поделятся секретами ремесла. По желанию вы сможете попробовать свои силы в этом искусстве на персональном мастер-классе. Вам покажут, как работать со стеклом и управляться с печью, — и вы сделаете маленький предмет своими руками. Затем мы на машине вернемся в Адлер.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы: