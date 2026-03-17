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Форелевое хозяйство + шоу стеклодувов: экскурсия из Адлера

Подарить себе приятные впечатления и освоить стеклодувное ремесло
Когда надоело нежиться на пляже и гулять по водопадам, можно устроить себе необычную прогулку.

На машине мы отправимся на самое большое форелевое хозяйство в России и раскроем секреты стеклодувного мастерства. Вы сможете понаблюдать за опытным мастером и сделать что-то самостоятельно. А в пути насладитесь любимыми видами на море, зеленые хребты и горные реки.
5
4 отзыва
Форелевое хозяйство + шоу стеклодувов: экскурсия из Адлера
Форелевое хозяйство + шоу стеклодувов: экскурсия из Адлера
Форелевое хозяйство + шоу стеклодувов: экскурсия из Адлера

Описание билета

Форелевое хозяйство

На комфортабельном автомобиле в компании гида мы отправимся из Адлера к форелеводческому заводу «Адлер». Это самое большое хозяйство по выращиванию радужной форели в России и Европе. Вы знали, что эта рыба была завезена к нам из Северной Америки в 1911 году и сначала поставлялась только к императорскому столу? На экскурсии вы узнаете, как выращивается форель и какой она бывает. Увидите форель-альбиноса, голубую и радужную форель, а также породы, выведенные здесь в ходе многолетней селекции. Мы покорим огромную белугу и загадаем желание. Само хозяйство располагается на живописном берегу реки Мзымты у входа в Ахштырский каньон, так что прогулка обещает быть приятной.

Шоу стеклодувов

Следующая точка маршрута — уникальное шоу стеклодувов. На ваших глазах опытные мастера изготовят стеклянное изделие и поделятся секретами ремесла. По желанию вы сможете попробовать свои силы в этом искусстве на персональном мастер-классе. Вам покажут, как работать со стеклом и управляться с печью, — и вы сделаете маленький предмет своими руками. Затем мы на машине вернемся в Адлер.

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы:

  • Входной билет на форелевое хозяйство (500 ₽)
  • Входной билет на шоу (1000 ₽)
  • Стеклодувный мастер-класс по желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 728 туристов
Я влюблена в Сочи, пишу о нём стихи, а главное — влюбляю всех в этот город — такой, каким знаю его я. Обо всём рассказываю с любовью и позитивом! Экскурсии провожу совместно с командой коллег-единомышленников.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Путешествовали 17 марта 2926 года с Полиной. Комфортное авто. Полина изумительно рассказывает! Очень контактный человек - интересно, очень много информации и ничем не перегружает) великолепно провели время. Все, что обещали все успели. Спасибо огромное! Будем рекомендовать всем, кто соберется посетить Сочи-Адлер.
Путешествовали 17 марта 2926 года с Полиной. Комфортное авто. Полина изумительно рассказывает! Очень контактный человек -
Путешествовали 17 марта 2926 года с Полиной. Комфортное авто. Полина изумительно рассказывает! Очень контактный человек -
Путешествовали 17 марта 2926 года с Полиной. Комфортное авто. Полина изумительно рассказывает! Очень контактный человек -
Путешествовали 17 марта 2926 года с Полиной. Комфортное авто. Полина изумительно рассказывает! Очень контактный человек -
Путешествовали 17 марта 2926 года с Полиной. Комфортное авто. Полина изумительно рассказывает! Очень контактный человек -
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А
Очень много разносторонней информации, очень комфортно, спасибо.
Очень много разносторонней информации, очень комфортно, спасибо.
Очень много разносторонней информации, очень комфортно, спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
М
очень понравилась экскурсия, по пути узнали от Полины много интересного. все билеты оплачиваются дополнительно
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А
Очень познавательная экскурсия. В дороге Полина показала и рассказала о Сириусе, Сочи и окрестностях. Мы даже не знали, что столько всего интересного здесь есть.
А форелевое хозяйство - рекомендую однозначно! Это люди, влюбленные в свое дело. Осетриха Соня вас точно покорит!
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