Что вас ожидает

Трансфер: заберём вас из любой точки Адлера или Сочи и отвезём к стартовой площадке. Чаще всего это гора Пикет (около 620 м. над уровнем моря).

Дорога проходит по живописному серпантину с видами на Кавказские горы и побережье. Время в пути — примерно 30–40 минут, в зависимости от места сбора и трафика.

Инструктаж и подготовка: на площадке проводится подробный инструктаж по технике безопасности.

Полёт: взлёт с горного склона в тандеме с инструктором, длительность полёта обычно 10–20 минут (может быть дольше при хорошей погоде).

Возвращение: после приземления трансфер отвезёт вас обратно в Адлер или другое удобное место.

Инструктор расскажет:

о правилах безопасности и использовании снаряжения.

действиях на старте: как вести себя при разбеге и когда садиться в подвеску.

полёте и приземлении: как правильно приземляться и что делать по команде пилота.

Внимательно слушайте инструктора и выполняйте его указания для безопасного и комфортного полёта.

Организационные детали

В стоимость входит трансфер до места полёта и обратно на автомобиле или микроавтобусе.

Длительность полёта зависит от погодных условий и веса путешественника.

Полёт не требует специальной физической подготовки, инструктор берёт всё управление на себя.

После подтверждения бронирования я свяжусь с вами и договорюсь о месте встречи.

Безопасность