Параплан — сверхлёгкий и безопасный летательный аппарат.
В тандеме с опытным инструктором можно не беспокоиться о деталях, а просто наслаждаться полётом, снимать процесс на экшн-камеру и вовремя выполнять указания.
Вы ощутите свободу и попробуете скользить в воздушном потоке как птица, а при благоприятных условиях инструктор покажет вам простые фигуры пилотажа.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Трансфер: заберём вас из любой точки Адлера или Сочи и отвезём к стартовой площадке. Чаще всего это гора Пикет (около 620 м. над уровнем моря).
Дорога проходит по живописному серпантину с видами на Кавказские горы и побережье. Время в пути — примерно 30–40 минут, в зависимости от места сбора и трафика.
Инструктаж и подготовка: на площадке проводится подробный инструктаж по технике безопасности.
Полёт: взлёт с горного склона в тандеме с инструктором, длительность полёта обычно 10–20 минут (может быть дольше при хорошей погоде).
Возвращение: после приземления трансфер отвезёт вас обратно в Адлер или другое удобное место.
Инструктор расскажет:
- о правилах безопасности и использовании снаряжения.
- действиях на старте: как вести себя при разбеге и когда садиться в подвеску.
- полёте и приземлении: как правильно приземляться и что делать по команде пилота.
Внимательно слушайте инструктора и выполняйте его указания для безопасного и комфортного полёта.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер до места полёта и обратно на автомобиле или микроавтобусе.
- Длительность полёта зависит от погодных условий и веса путешественника.
- Полёт не требует специальной физической подготовки, инструктор берёт всё управление на себя.
- После подтверждения бронирования я свяжусь с вами и договорюсь о месте встречи.
Безопасность
- Мы летаем только в благоприятную погоду.
- Полёт подходит для путешественников весом до 100 кг.
- Снаряжение сертифицировано и проходит проверку перед каждым полётом.
- Для полёта нужна плотная непродуваемая одежда, перчатки, спортивная обувь. Рекомендуется использовать солнцезащитный крем и очки.
- Если вас укачивает, примите таблетки заранее.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — ваш гид в Сочи
Привет. Я Марк, занимаюсь полётами на параплане с 2013 года. Мне нравится дарить людям радость от самого настоящего полёта без мотора и кабины.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ибрагимова
3 окт 2025
Давно хотела осуществить мечту и полетать в горах на параплане! Все карты сложились: место, погода, время. Было совсем нестрашно, очень красиво, захватывающе. Забрали от дома, отвезли обратно. Ребята опытные, рекомендую!
Ж
Жанна
31 авг 2025
Это было просто потрясающе! Давно мечтала о полете и выбрала параплан. Не страшно, все абсолютно безопасно. Марк мастер своего дела, вам нужно только наслаждаться полетом и видами. Обязательно приду ещё, когда буду в Сочи. Спасибо!
Входит в следующие категории Сочи
