Полёт на параплане с инструктором в Сочи + трансфер

Осуществить мечту о полёте - под руководством профи
Параплан — сверхлёгкий и безопасный летательный аппарат.

В тандеме с опытным инструктором можно не беспокоиться о деталях, а просто наслаждаться полётом, снимать процесс на экшн-камеру и вовремя выполнять указания.

Вы ощутите свободу и попробуете скользить в воздушном потоке как птица, а при благоприятных условиях инструктор покажет вам простые фигуры пилотажа.
Описание экскурсии

Что вас ожидает

Трансфер: заберём вас из любой точки Адлера или Сочи и отвезём к стартовой площадке. Чаще всего это гора Пикет (около 620 м. над уровнем моря).
Дорога проходит по живописному серпантину с видами на Кавказские горы и побережье. Время в пути — примерно 30–40 минут, в зависимости от места сбора и трафика.
Инструктаж и подготовка: на площадке проводится подробный инструктаж по технике безопасности.
Полёт: взлёт с горного склона в тандеме с инструктором, длительность полёта обычно 10–20 минут (может быть дольше при хорошей погоде).
Возвращение: после приземления трансфер отвезёт вас обратно в Адлер или другое удобное место.

Инструктор расскажет:

  • о правилах безопасности и использовании снаряжения.
  • действиях на старте: как вести себя при разбеге и когда садиться в подвеску.
  • полёте и приземлении: как правильно приземляться и что делать по команде пилота.

Внимательно слушайте инструктора и выполняйте его указания для безопасного и комфортного полёта.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер до места полёта и обратно на автомобиле или микроавтобусе.
  • Длительность полёта зависит от погодных условий и веса путешественника.
  • Полёт не требует специальной физической подготовки, инструктор берёт всё управление на себя.
  • После подтверждения бронирования я свяжусь с вами и договорюсь о месте встречи.

Безопасность

  • Мы летаем только в благоприятную погоду.
  • Полёт подходит для путешественников весом до 100 кг.
  • Снаряжение сертифицировано и проходит проверку перед каждым полётом.
  • Для полёта нужна плотная непродуваемая одежда, перчатки, спортивная обувь. Рекомендуется использовать солнцезащитный крем и очки.
  • Если вас укачивает, примите таблетки заранее.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк
Марк — ваш гид в Сочи
Привет. Я Марк, занимаюсь полётами на параплане с 2013 года. Мне нравится дарить людям радость от самого настоящего полёта без мотора и кабины.

Ибрагимова
Ибрагимова
3 окт 2025
Давно хотела осуществить мечту и полетать в горах на параплане! Все карты сложились: место, погода, время. Было совсем нестрашно, очень красиво, захватывающе. Забрали от дома, отвезли обратно. Ребята опытные, рекомендую!
Ж
Жанна
31 авг 2025
Это было просто потрясающе! Давно мечтала о полете и выбрала параплан. Не страшно, все абсолютно безопасно. Марк мастер своего дела, вам нужно только наслаждаться полетом и видами. Обязательно приду ещё, когда буду в Сочи. Спасибо!

