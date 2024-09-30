Разбежавшись и оттолкнувшись от земли, вы окажетесь под облаками, любуясь солнечными бликами на волнах и зелёными вершинами гор. Волнение уступит место восторгу, когда опытный инструктор возьмёт управление в свои руки.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Незабываемые виды на Сочи
- 🛫 Безопасный старт с горы Пикет
- 👨🏫 Опытный инструктор
- 🚗 Включён трансфер
- 📸 Возможность фото и видео съёмки
Что можно увидеть
- Сочи
Описание экскурсии
Для полетов очень важна хорошая погода: перед бронированием уточняйте в переписке, возможен ли полёт на запланированную вами дату
Что вас ожидает
Стартовая точка — гора Пикет (590 м. над у. м.): расположена она недалеко от Сочи, а восходящие ветра на её склонах позволяют легко взлететь на параплане. Трансфер туда и обратно входит в стоимость, также вас ждёт инструктаж и техника безопасности. Вам нужно лишь довериться инструктору: он подскажет, что делать, будет управлять полётом и поможет правильно приземлиться.
С высоты вам откроется панорама города, горы и бесконечная гладь моря. Обещаем потрясающие впечатления!
Организационные детали
- Для полётов очень важны благоприятные погодные условия: отсутствие осадков и скорость ветра. Из-за плохой погоды возможны отмены или перенос на другой день
- Длительность полёта зависит от погоды, потока ветра и веса участника: от 25 до 60 минут
- К полёту допускаются участники до 90 кг
- Трансфер туда и обратно входит в стоимость
- За доплату пилот может снять для вас фото или видео полёта на камеру GoPro — 2000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 875 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сочи, Адлер, Сириус, Красная поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 9889 туристов
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. ИзЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
30 сен 2024
Полёт - это мечта!"Почему люди не летают как птицы?"…. И, вот она исполнилась! Спасибо Петру!!! Если бы не он, то думаю - не справилась
Решетникова
18 авг 2024
Все было на высоте в прямом и переносном смысле! Организация, знания и навыки инструктора все на отлично! Чувствуешь себя в безопастности. Эмоции получили от первого полета на параплане положительные. Спасибо.
Вероника
22 июл 2024
Захотелось получить новых впечатлений и решилась на полёт на параплане) И не прогадала! Это был увлекательный опыт, к которому бонусом шла возможность увидеть Сочи с совсем другого ракурса и полюбоваться
Т
Татьяна
23 июн 2024
Все супер!!! Профессионально!
К
Кристина
15 июн 2024
Профессионалы своего дела
И
Ирина
13 дек 2023
Благодаря пилоту Петру я преодолела свой страх и сделала это! Впечатления просто грандиозные, словами эти эмоции не передать, это нужно прочувствовать самим. Очень и очень рекомендую! 👍
А
Анна
5 окт 2023
Всем рекомендую ощутить это прекрасное чувство полета над таким красивым местом.
Очень понравилось, всем рекомендую. Захватывает дух, совсем не страшно!!!
Хочется ещё раз повторить!
Очень понравилось, всем рекомендую. Захватывает дух, совсем не страшно!!!
Хочется ещё раз повторить!
Алексей
18 сен 2023
Все прошло отлично
Н
Наталья
30 июн 2023
24 июня осуществила мечту)), полетала на параплане!!! Инструктор Марк - супер профессионал! Чётко дал устную, короткую инструкцию и при взлёте, и при посадке, поэтому они были очень комфортными! Также на память осталось прекрасное видео о полёте)) Спасибо большое!!!)
И
Ирина
30 мая 2023
Нереальные ощущения! Потрясающие впечатления! Полный восторг! Рекомендую всем увидеть город с высоты птичьего полета, парить в небесах, забыть обо всем на свете - это незабываемо. Спасибо организаторам и отдельная благодарность нашему инструктору Марку, очень приятный в общении, вселил уверенность и не дал развиться страху перед полетом!
Г
Галина
24 янв 2023
Покупали подарок для друга)) ему очень понравилось
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