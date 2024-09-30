Разбежавшись и оттолкнувшись от земли, вы окажетесь под облаками, любуясь солнечными бликами на волнах и зелёными вершинами гор. Волнение уступит место восторгу, когда опытный инструктор возьмёт управление в свои руки.

Полёт стартует с горы Пикет, где восходящие ветра помогут легко взлететь. Трансфер и инструктаж включены в стоимость. Длительность полёта варьируется от 25 до 60 минут в зависимости от погодных условий и веса участника. Дополнительно можно заказать фото или видео съёмку на GoPro

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Для полетов очень важна хорошая погода: перед бронированием уточняйте в переписке, возможен ли полёт на запланированную вами дату

Что вас ожидает

Стартовая точка — гора Пикет (590 м. над у. м.): расположена она недалеко от Сочи, а восходящие ветра на её склонах позволяют легко взлететь на параплане. Трансфер туда и обратно входит в стоимость, также вас ждёт инструктаж и техника безопасности. Вам нужно лишь довериться инструктору: он подскажет, что делать, будет управлять полётом и поможет правильно приземлиться.

С высоты вам откроется панорама города, горы и бесконечная гладь моря. Обещаем потрясающие впечатления!

Организационные детали