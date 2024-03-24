Полёт на параплане в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «На параплане» в Сочи, цены от 11 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сочи с высоты: полёт на параплане
🚗 На машине
🪂 На параплане
скидка
15%
Индивидуальная
30 минут
6 отзывов
Экскурсия: Полет на параплане с горы Пикет
Ощутите свободу полета над Сочи, наслаждаясь захватывающими видами гор и моря в компании опытного инструктора
Начало: Сочи, Адлер, Сириус, Красная поляна
«): расположена она недалеко от Сочи, а восходящие ветра на её склонах позволяют легко взлететь на параплане»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1350011 475 за человека
Полет на параплане в тандеме с инструктором
🪂 На параплане
Мини-группа
1 час
12 отзывов
Полет на параплане в тандеме с инструктором
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
11 за человека
Полет на параплане с горы Пикет
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
30 минут
Полет на параплане с горы Пикет
Увидеть горы, море и солнце с высоты птичьего полета
Начало: На остановках в Адлере и Имеретинском курорте
«Мы позаботимся о всех деталях: предоставим трансфер до места полета и обратно, проведем инструктаж и передадим управление парапланом в опытные руки»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
12 000 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    24 марта 2024
    Полет на параплане в тандеме с инструктором
    Поставил бы 6 звезд 🌟🌟🌟🌟🌟🌟
  • И
    Ирина
    13 декабря 2023
    Сочи с высоты: полёт на параплане
    Благодаря пилоту Петру я преодолела свой страх и сделала это! Впечатления просто грандиозные, словами эти эмоции не передать, это нужно прочувствовать самим. Очень и очень рекомендую! 👍
  • А
    Анна
    5 октября 2023
    Сочи с высоты: полёт на параплане
    Всем рекомендую ощутить это прекрасное чувство полета над таким красивым местом. Очень понравилось, всем рекомендую. Захватывает дух, совсем не страшно!!! Хочется ещё раз повторить!
    Всем рекомендую ощутить это прекрасное чувство полета над таким красивым местом
  • С
    Светлана
    28 сентября 2023
    Полет на параплане в тандеме с инструктором
    Мне не понравилось что нужно было подниматься в гору пешком по размытой дороге из щебня. Я понимаю, что это не
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    вина организаторов, но это тяжело. Площадка для взлёта это просто неровный склон горы с камнями и выступами. Если например споткнуться, то можно получить травму. Сам полёт нормальный.

  • А
    Алексей
    18 сентября 2023
    Сочи с высоты: полёт на параплане
    Все прошло отлично
  • В
    Василий
    18 августа 2023
    Полет на параплане в тандеме с инструктором
    Сбылась моя мечта - этот миг счастья я запомню на всю жизнь!!! Ощутила себя ангелом, парящим под небесами, а моими
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    крыльями был чудесный параплан. Замечательный инструктор Марк управлял им очень плавно, без резких движений. Респект Марку за полученные впечатление. P.S. заказали у него видеосопровождение и не подажалели! Всем друзьям пересылали потом видео!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На параплане»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сочи с высоты: полёт на параплане
  2. Полет на параплане в тандеме с инструктором
  3. Полет на параплане с горы Пикет
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "На параплане" можно забронировать 3 экскурсии от 11 до 12 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите полёт на параплане в окрестностях Сочи за небольшую стоимость для себя или в подарок друзьям, вы увидите город с высоты птичьего полёта, сможете записать на видео или фото, а инструкторы-гиды проведут небольшую экскурсию. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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