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скидка
15%
Индивидуальная
30 минут
Экскурсия: Полет на параплане с горы Пикет
Ощутите свободу полета над Сочи, наслаждаясь захватывающими видами гор и моря в компании опытного инструктора
Начало: Сочи, Адлер, Сириус, Красная поляна
«): расположена она недалеко от Сочи, а восходящие ветра на её склонах позволяют легко взлететь на параплане»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1350011 475₽ за человека
Мини-группа
1 час
Полет на параплане в тандеме с инструктором
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
11₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Полет на параплане с горы Пикет
Увидеть горы, море и солнце с высоты птичьего полета
Начало: На остановках в Адлере и Имеретинском курорте
«Мы позаботимся о всех деталях: предоставим трансфер до места полета и обратно, проведем инструктаж и передадим управление парапланом в опытные руки»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
12 000₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр24 марта 2024Поставил бы 6 звезд 🌟🌟🌟🌟🌟🌟
- ИИрина13 декабря 2023Благодаря пилоту Петру я преодолела свой страх и сделала это! Впечатления просто грандиозные, словами эти эмоции не передать, это нужно прочувствовать самим. Очень и очень рекомендую! 👍
- ААнна5 октября 2023Всем рекомендую ощутить это прекрасное чувство полета над таким красивым местом. Очень понравилось, всем рекомендую. Захватывает дух, совсем не страшно!!! Хочется ещё раз повторить!
- ССветлана28 сентября 2023Мне не понравилось что нужно было подниматься в гору пешком по размытой дороге из щебня. Я понимаю, что это не
- ААлексей18 сентября 2023Все прошло отлично
- ВВасилий18 августа 2023Сбылась моя мечта - этот миг счастья я запомню на всю жизнь!!! Ощутила себя ангелом, парящим под небесами, а моими
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «На параплане»
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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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