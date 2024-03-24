читать дальше вина организаторов, но это тяжело. Площадка для взлёта это просто неровный склон горы с камнями и выступами. Если например споткнуться, то можно получить травму. Сам полёт нормальный.

Мне не понравилось что нужно было подниматься в гору пешком по размытой дороге из щебня. Я понимаю, что это не