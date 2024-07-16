Приглашаем вас в джип-тур, который внесет в размеренный пляжный отдых драйв и веселье! Вы побываете в природном аквапарке на горе Аибга и скатитесь с горки в озеро, затерянное среди самшитовых лесов. Также мы посетим водопад Девичьи слезы и поднимемся на смотровую площадку с незабываемым видом.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 12:30
Описание экскурсии
Это увлекательный джип тур, в котором вы посетите природный аквапарк на горе Аибга среди многовековых самшитовых лесов. Купание и дружелюбная атсмосфера оставит только положительные эмоции. Что вы увидите:• Смотровая на горы Абхазии. Панорама Кавказских гор.
- Сказочный каньон • Природный аквапарк. Вы искупаетесь в настоящем природном аквапарке, где можно съехать с горок и упасть в горное озеро, где извилистые спуски и великолепные естественные бассейны.
- Мамонтово ущелье – экологически чистая зона с самшитовым лесом • Водопад « Девичьи слёзы» окруженный мифами и легендами Важно знать: Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). Обязательно возьмите с собой паспорт Лучше взять шорты и желательно джинсовые, чтобы не стереть себе ноги) Важная информация: Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт. Лучше взять шорты, желательно, джинсовые, чтобы не стереть себе ноги)Выезд из Адлера, трансфер из Сочи не включен.
Ежедневно в 8:00; 14:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая на горы Абхазии. Панорама Кавказских гор
- Сказочный каньон
- Природный аквапарк. Вы искупаетесь в настоящем природном аквапарке, где можно съехать с горок и упасть в горное озеро, где извилистые спуски и великолепные естественные бассейны
- Мамонтово ущелье - экологически чистая зона с самшитовым лесом
- Водопад «Девичьи слёзы» окруженный мифами и легендами
Что включено
- Баня
Что не входит в цену
- Вход в природный аквапарк 200 руб
- Обед
- Трансфер из Сочи 500р
Место начала и завершения?
Адлер, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00; 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия только для граждан РФ
- Нужны будут данные ФИО, дата рождения. Бронируйте заранее, чтобы мы успели подготовить пропуск на въезд в ущелье так как это приграничная зона с Абхазией
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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