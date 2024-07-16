Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас в джип-тур, который внесет в размеренный пляжный отдых драйв и веселье! Вы побываете в природном аквапарке на горе Аибга и скатитесь с горки в озеро, затерянное среди самшитовых лесов. Также мы посетим водопад Девичьи слезы и поднимемся на смотровую площадку с незабываемым видом.