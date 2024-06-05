1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
«Аквапарк Галактика закрыт до 28 апреля 2024 г»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«А ещё сможете посетить аквапарк и искупаться в бассейне с потрясающим видом на горы»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
«Шапошникова, аквапарка, катка или музея Тамсааре — изменения и дополнения программы согласовываются с гидом предварительно»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
«/льготныйИли билет в аквапарк (сеанс — 3 часа): 3150 руб»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:15
1000500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Экскурсия хорошая. Но … на вершине оооочень холодно, прям очень. Берите с собой курточку и штаны.
- ААлександра31 мая 2024Безумно понравилась экскурсия!!! Благодарим Якова нашего гида за интересный рассказ! Было очень круто! Получили кучу эмоций!
- ААнастасия30 мая 202410 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде не торопились и давали
- ННадежда29 мая 2024Получили от экскурсии даже больше чем ожидали. Всем советую
- ННаталья24 мая 2024Ездили на данную экскурсию 18.05.2024. Очень комфортабельный автомобиль - со мной был ребенок, 4 года, в наличии детское кресло, и
- ИИрина10 мая 20243 мая ездили на экскурсию, очень понравилась! Гид Яков увлекательно, интересно,грамотно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Под его чутким руководством
- MMorozova2 мая 2024Экскурсия получилась очень интересной, познавательной и не напряжной. Буду всем рекомендовать.
- ННаталья28 апреля 2024Сарказм экскурсовода не понравился. Но это уже норма, так понимаю, судя по предыдущим комментам. Ощущение недоброжелательности не покидало всю дорогу, но я умею закрывать глаза на такие факторы и получать удовольствие от природы, отдыха, солнца.
- ММария19 апреля 2024Очень понравился гид - рассказывала много и увлекательно. Остались только приятные впечатления
- ММарина7 января 2024Экскурсия: "Красная поляна + Аквапарк"Галактика ""Гид Ирина очень профессионально рассказывала всю экскурсию лаконично и с безупречной дикцией! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Аквапарки»
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