читать дальше

время посмотреть и пофотографироваться. Экскурсия великолепная. Мы посмотрели много всего за один день. Успели насладиться и Олимпийскими объектами, и величественной красотой гор. Побывали на Роза Хуторе, поднялись на подъемнике на 2320 метров. Заезжали в самые красивые места. Вся экскурсия сопровождалась интересными рассказами и приятными беседами. Арутюн довольно много рассказал о местах, которые мы посещали. И очень любезно соглашался на все, что мы просили. Приятным завершением стало посещение аквапарка «Галактика», с невероятным видом на горы. От всей души благодарим за такое знакомство с прекрасными местами.