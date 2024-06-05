Аквапарки Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Аквапарки» в Сочи, цены от 450 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Из Сочи в Красную Поляну: путеводитель по горным вершинам
Исследуйте величие Кавказских гор, историю курортов и чистоту горных источников в уникальной экскурсии
Начало: В Сириусе
«Аквапарк Галактика закрыт до 28 апреля 2024 г»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
261 отзыв
Гранд-тур Красной Поляны с захватывающими видами и канаткой
Погрузитесь в мир горных вершин и красоты природы Красной Поляны, насладитесь местной кухней и культурой
Начало: Центральный Сочи, Мацеста, Хоста, Кудепста, Адлер,...
«А ещё сможете посетить аквапарк и искупаться в бассейне с потрясающим видом на горы»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
900450 за человека
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в центральном районе Сочи
«Шапошникова, аквапарка, катка или музея Тамсааре — изменения и дополнения программы согласовываются с гидом предварительно»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 3 чел.
Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
257 отзывов
Групповая экскурсия в Красную Поляну с канатной дорогой из Сочи
Покорите Красную Поляну с экскурсией из Сочи: горные вершины, канатки и увлекательные истории гида
Начало: Сбор по Сочи, Адлер, Сириусу
«/льготныйИли билет в аквапарк (сеанс — 3 часа): 3150 руб»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 09:15
1000500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Экскурсия хорошая. Но … на вершине оооочень холодно, прям очень. Берите с собой курточку и штаны.
  • А
    Александра
    31 мая 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Безумно понравилась экскурсия!!! Благодарим Якова нашего гида за интересный рассказ! Было очень круто! Получили кучу эмоций!
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
    10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде не торопились и давали
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    время посмотреть и пофотографироваться. Экскурсия великолепная. Мы посмотрели много всего за один день. Успели насладиться и Олимпийскими объектами, и величественной красотой гор. Побывали на Роза Хуторе, поднялись на подъемнике на 2320 метров. Заезжали в самые красивые места. Вся экскурсия сопровождалась интересными рассказами и приятными беседами. Арутюн довольно много рассказал о местах, которые мы посещали. И очень любезно соглашался на все, что мы просили. Приятным завершением стало посещение аквапарка «Галактика», с невероятным видом на горы. От всей души благодарим за такое знакомство с прекрасными местами.

    10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде10 мая побывали на экскурсии, с замечательным гидом - Арутюном. Передвигались на комфортабельном автомобиле. Нас нигде
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
    Получили от экскурсии даже больше чем ожидали. Всем советую
  • Н
    Наталья
    24 мая 2024
    Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
    Ездили на данную экскурсию 18.05.2024. Очень комфортабельный автомобиль - со мной был ребенок, 4 года, в наличии детское кресло, и
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    2 его бабушки - всем было удобно, предупредительный водитель - гид. В машине бесплатная вода. Рассказывает очень интересно, отвечает на любые вопросы. у нас экскурсия получилась даже дольше заявленного по времени. Всем очень понравилось. Рекомендую.

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    3 мая ездили на экскурсию, очень понравилась! Гид Яков увлекательно, интересно,грамотно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Под его чутким руководством
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    никто из группы не опаздывал! А туристов-целыц большой автобус. Времени на всё хватало, и пофотографироваться и посмотреть достопримечательности! Поднимались на самую высокую точку Роза Хутор. Обедали в ресторане,все с пылу, с жару вкусно! Заказывали на 2-харчо, шашлык, овощной салат, хачапури, чек - 2200. с собой,пожалуйста берите побольше денег. Расчёт картой тоже брали, но лучше наличка. Вечером к 8 ч поехали на поющие фонтаны, красота! Музыка разная,мы были там 45 мин. Домой вернулись к 10 вечера, уставшие, но счастливые. Столько позитива и красоты за день! Рекомендую данную экскурсию! Огромная благодарность организаторам! Спасибо всем, кто принимал участие!!!

  • M
    Morozova
    2 мая 2024
    Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
    Экскурсия получилась очень интересной, познавательной и не напряжной. Буду всем рекомендовать.
  • Н
    Наталья
    28 апреля 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Сарказм экскурсовода не понравился. Но это уже норма, так понимаю, судя по предыдущим комментам. Ощущение недоброжелательности не покидало всю дорогу, но я умею закрывать глаза на такие факторы и получать удовольствие от природы, отдыха, солнца.
  • М
    Мария
    19 апреля 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Очень понравился гид - рассказывала много и увлекательно. Остались только приятные впечатления
  • М
    Марина
    7 января 2024
    Экскурсия: "Красная поляна + Аквапарк"Галактика ""
    Гид Ирина очень профессионально рассказывала всю экскурсию лаконично и с безупречной дикцией! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Аквапарки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Сочи в Красную Поляну - мир величественных гор
  2. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  3. Красная Поляна. История и современность (из Сочи)
  4. Из Сочи или Адлера - в Красную Поляну. Групповая автобусная экскурсия с канатной дорогой на выбор
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Аквапарки" можно забронировать 4 экскурсии от 450 до 17 500 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 604 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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