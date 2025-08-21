На комфортабельной парусной яхте мы выйдем в море, чтобы увидеть в природе умных и грациозных дельфинов! Вы насладитесь морским бризом, солнцем и живописными видами, встретите игривых афалин или белобочек, а уникальные фото на фоне моря дополнят впечатления. Романтика, красота и яркие эмоции гарантированы!
Описание фото-прогулки
Отправьтесь в увлекательное путешествие на комфортабельной парусной яхте, чтобы увидеть в естественной среде одних из самых умных и грациозных обитателей моря — дельфинов! Вас ждут:
- прогулка по морю — насладитесь свежим бризом, ласковым солнцем и живописными видами открытого моря;
- встреча с дельфинами — в зависимости от сезона вы сможете наблюдать за стайками игривых афалин или черноморских дельфинов-белобочек;
- фотосессия — уникальные кадры на фоне морских просторов в красных платьях с шампанским. Выходим на прогулку утром — в это время больше вероятность встретить дельфинов. Также мы выходим в море вечером, чтобы полюбоваться закатом с воды. Важная информация: с Октября, проводится только в индивидуальном формате или для готовых групп и семей.
Обязательно уточняйте наличие мест перед бронированием.
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-часовая прогулка на яхте
- Фотосессия в красном платье
- Шампанское
- Сопровождение гида
- Сап
Что не входит в цену
- Головные уборы
- Средства защиты от солнца
Место начала и завершения?
Ул. Войкого, 1, морской вокзал Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Обязательно уточняйте наличие мест перед бронированием.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- С Октября
- Проводится только в индивидуальном формате или для готовых групп и семей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Захар
21 авг 2025
Недавно я побывал на потрясающей экскурсии на яхте к дельфинам в Сочи, и это было просто незабываемо!
С самого начала нас встретила дружелюбная команда, создающая отличную атмосферу. Мы отправились в плавание
