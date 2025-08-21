Мои заказы

Прогулка на парусной яхте к дельфинам с фотосессией

На комфортабельной парусной яхте мы выйдем в море, чтобы увидеть в природе умных и грациозных дельфинов! Вы насладитесь морским бризом, солнцем и живописными видами, встретите игривых афалин или белобочек, а уникальные фото на фоне моря дополнят впечатления. Романтика, красота и яркие эмоции гарантированы!
Описание фото-прогулки

Отправьтесь в увлекательное путешествие на комфортабельной парусной яхте, чтобы увидеть в естественной среде одних из самых умных и грациозных обитателей моря — дельфинов! Вас ждут:

  • прогулка по морю — насладитесь свежим бризом, ласковым солнцем и живописными видами открытого моря;
  • встреча с дельфинами — в зависимости от сезона вы сможете наблюдать за стайками игривых афалин или черноморских дельфинов-белобочек;
  • фотосессия — уникальные кадры на фоне морских просторов в красных платьях с шампанским. Выходим на прогулку утром — в это время больше вероятность встретить дельфинов. Также мы выходим в море вечером, чтобы полюбоваться закатом с воды. Важная информация: с Октября, проводится только в индивидуальном формате или для готовых групп и семей.

Обязательно уточняйте наличие мест перед бронированием.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-часовая прогулка на яхте
  • Фотосессия в красном платье
  • Шампанское
  • Сопровождение гида
  • Сап
Что не входит в цену
  • Головные уборы
  • Средства защиты от солнца
Место начала и завершения?
Ул. Войкого, 1, морской вокзал Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Обязательно уточняйте наличие мест перед бронированием.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • С Октября
  • Проводится только в индивидуальном формате или для готовых групп и семей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

З
Захар
21 авг 2025
Недавно я побывал на потрясающей экскурсии на яхте к дельфинам в Сочи, и это было просто незабываемо!

С самого начала нас встретила дружелюбная команда, создающая отличную атмосферу. Мы отправились в плавание
читать дальше

по красивым водам Черного моря, и уже через некоторое время начали замечать дельфинов. Они подплывали прямо к нашей яхте, играя и выпрыгивая из воды. Это было невероятное зрелище, которое оставило меня в полном восторге!

Гид была не только профессиональной, но и очень креативной. Она привезла с собой роскошное платье и организовала фотосессию прямо на яхте. Мы сделали множество красивых снимков на фоне моря и дельфинов, и эти моменты останутся с нами навсегда.

Кроме того, гид делился интересными фактами о дельфинах и их поведении. А в качестве приятного бонуса она привезла фрукты и шампанское, что сделало наш день еще более особенным. Мы наслаждались угощениями, любуясь на этих удивительных животных и наслаждаясь морским бризом.

В целом, экскурсия превзошла все мои ожидания! Я рекомендую всем, кто будет в Сочи, обязательно попробовать эту экскурсию. Это отличный способ провести время на природе, насладиться общением с дельфинами и запечатлеть незабываемые моменты!

