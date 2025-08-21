читать дальше

по красивым водам Черного моря, и уже через некоторое время начали замечать дельфинов. Они подплывали прямо к нашей яхте, играя и выпрыгивая из воды. Это было невероятное зрелище, которое оставило меня в полном восторге!



Гид была не только профессиональной, но и очень креативной. Она привезла с собой роскошное платье и организовала фотосессию прямо на яхте. Мы сделали множество красивых снимков на фоне моря и дельфинов, и эти моменты останутся с нами навсегда.



Кроме того, гид делился интересными фактами о дельфинах и их поведении. А в качестве приятного бонуса она привезла фрукты и шампанское, что сделало наш день еще более особенным. Мы наслаждались угощениями, любуясь на этих удивительных животных и наслаждаясь морским бризом.



В целом, экскурсия превзошла все мои ожидания! Я рекомендую всем, кто будет в Сочи, обязательно попробовать эту экскурсию. Это отличный способ провести время на природе, насладиться общением с дельфинами и запечатлеть незабываемые моменты!