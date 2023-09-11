Что вас ждет

группа до 11 человек, по детским билетам на борту может находиться один ребенок до 3-х лет или два до 10 лет включительно;

до порта вам необходимо добраться самостоятельно;

возможны отмены прогулки из-за непогоды или непредвиденных обстоятельств;

возьмите с собой купальные костюмы, солнцезащитные очки и полотенце.

Давайте отвлечемся от забот и отправимся в незабываемое мини-путешествие по Черному морю! Прогулка пройдет на парусной яхте в небольшой группе (до 11 человек). Предлагаем вам взять с собой любимые напитки и закуски, чтобы устроить пикник в одном из самых живописных мест на открытой воде. У вас будет время позагорать на белоснежном борту, понырять и искупаться, устроить фотосессию, да и просто насладиться отдыхом в вашем ритме вдали от шумных пляжей. Во время нашей поездки вы также увидите живописную панораму Сочи и полюбуетесь прекрасным видом на вершины Кавказского хребта. Организационные моменты:• прогулка на яхте — 1,5 часа;