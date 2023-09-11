Парусная яхта в Сочи: прогулка с возможностью увидеть живописную панораму города
Приглашаем в мини-путешествие по акватории Черного моря.
Оно пройдет на парусной яхте в небольшой группе, и за полтора часа вы сможете вдоволь насладиться отдыхом вдали от шумных пляжей, позагорать, устроить пикник на борту, фотосессию, а также искупаться в открытом море.
Оно пройдет на парусной яхте в небольшой группе, и за полтора часа вы сможете вдоволь насладиться отдыхом вдали от шумных пляжей, позагорать, устроить пикник на борту, фотосессию, а также искупаться в открытом море.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Горные вершины Кавказского хребта
- Панорама Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетДавайте отвлечемся от забот и отправимся в незабываемое мини-путешествие по Черному морю! Прогулка пройдет на парусной яхте в небольшой группе (до 11 человек). Предлагаем вам взять с собой любимые напитки и закуски, чтобы устроить пикник в одном из самых живописных мест на открытой воде. У вас будет время позагорать на белоснежном борту, понырять и искупаться, устроить фотосессию, да и просто насладиться отдыхом в вашем ритме вдали от шумных пляжей. Во время нашей поездки вы также увидите живописную панораму Сочи и полюбуетесь прекрасным видом на вершины Кавказского хребта. Организационные моменты:• прогулка на яхте — 1,5 часа;
- группа до 11 человек, по детским билетам на борту может находиться один ребенок до 3-х лет или два до 10 лет включительно;
- до порта вам необходимо добраться самостоятельно;
- возможны отмены прогулки из-за непогоды или непредвиденных обстоятельств;
- возьмите с собой купальные костюмы, солнцезащитные очки и полотенце.
Ежедневно в 16:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- 5-часовая прогулка с остановкой на купание
- Что не входит
- Напитки и закуски (можно взять с собой)
- Место начала и завершения?
- Порт Сочи, Адлера или Кудепсты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 16:30Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- Если резервируйте менее чем за 24 часа сразу звоните сами.
- Всего по детским билетам на борту может находиться один ребёнок до 3-х лет или два до 10 лет включительно. Если все детские билеты уже забронированы, то далее за ребенка любого возраста оплачивается полная стоимость.
- До порта вам необходимо добраться самостоятельно
- Море не всегда ждет гостей — случается и шторм. Тогда мы переносим прогулку или возвращаем деньги. Также возможны отмены из-за непредвиденных обстоятельств (приезда важных персон). В непогожие дни пишите в личные сообщения — мы сообщим о наборе группы и разрешении на выход в море.
- С собой возьмите купальные костюмы, солнцезащитные очки и полотенце в холодное время плед вам выдаст капитан
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
11 сен 2023
С
Савлуков
22 авг 2023
Д
Демянчук
31 июля 2023
Заказывала морскую прогулку на паруснике на сайте, внесла предоплату за 4-5 часов до начала отправления. В итоге за 20 минут до отправления мне звонит менеджер и говорит, что прогулка отменяется, тк не собралась группа, ее все-таки собрали после того как я высказала свое недовольство. Отправились почти на час позже заявленного времени, в открытое море так не вышли, на купание выделили 10 минут, прогулка вместо часа длилась 40 минут, из них 30 минут ушло на маневры и выходы из морского порта
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