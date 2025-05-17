Приглашаю на обзорную прогулку по Сочи: от первых поселений — до олимпийского мегаполиса.
Я проведу вас по самым интересным местам, покажу, где снимали «Бриллиантовую руку» и где выступал Владимир Высоцкий. Побываем на руинах форта и пройдём по лестнице, отсчитывающей вехи истории. Рассмотри граффити и поразмышляем, что приобрел, а что утратил Сочи на своём пути.
Я проведу вас по самым интересным местам, покажу, где снимали «Бриллиантовую руку» и где выступал Владимир Высоцкий. Побываем на руинах форта и пройдём по лестнице, отсчитывающей вехи истории. Рассмотри граффити и поразмышляем, что приобрел, а что утратил Сочи на своём пути.
Описание экскурсии
- Навагинская улица. Пройдём по центральной пешеходной артерии Сочи. Это буквально музей города под открытым небом. Я расскажу о самых важных событиях с момента первых поселений до Олимпиады
- Нулевой километр — символический старт всех сочинских дорог
- Форт «Александрия» — руины крепости, которая защищала побережье от внешних угроз. Я расскажу о крепостных стенах, которые окружали Сочи, и вы представите, как раньше выглядел город
- Район, где жили герои фильма «Бриллиантовая рука». Вы узнаете интересные факты о съёмках легендарной комедии и побываете на тех самых улицах, которые стали частью отечественной киноклассики
- Лестница времени, которая представляет собой краеведческий календарь. Ступени соединяют улицы города и рассказывают о развитии Сочи
- Бювет минеральной воды, где вы попробуете напиток, ставший символом курортной жизни
- Паблик-арт. Современный Сочи — это не только архитектурное наследие, но и диалог прошлого с настоящим. Монументальные произведения Зураба Церетели уступили место граффити, которые смело пересекают границы. Новые образы, возникающие на городских стенах, становятся голосом улицы
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу и воскресенье в 10:00, 12:30 и 14:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00, 12:30 и 14:45
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Сочи
Мы занимаемся организацией однодневных походов в горах и экскурсиями в Сочи. Это не типичные экскурсии, а продуманные приключения, которые оставляют каждого туриста под впечатлением от красот Юга! Мы — коренные сочинцы, а значит, рассказываем о таких деталях Сочи, о которых вы не услышите больше ни от кого.Задать вопрос
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