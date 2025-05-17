Георгий — ваша команда гидов в Сочи

Мы занимаемся организацией однодневных походов в горах и экскурсиями в Сочи. Это не типичные экскурсии, а продуманные приключения, которые оставляют каждого туриста под впечатлением от красот Юга! Мы — коренные сочинцы, а значит, рассказываем о таких деталях Сочи, о которых вы не услышите больше ни от кого.