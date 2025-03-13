Мини-группа
до 9 чел.
В трендеСочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 15:00
15 мар в 11:00
734 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькие тайны Сочи
Узнайте, чем живёт Сочи, пройдя по любимым местам горожан. Истории, которых нет в интернете, и памятные места ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
Завтра в 09:00
15 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия на улицах Навагинской
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
Завтра в 15:00
15 мар в 10:00
5440 ₽
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 марта 2025Очень понравилась экскурсия маленькие тайны Сочи. Спасибо огромное Юле! Много узнали нового. Познавательная экскурсия. Открыли маленькие уголки уютного Сочи, которые бы прошли мимо. Отдельное спасибо за рекомендацию кафе Восточный квартал. Очень вкусно! Когда-нибудь вернёмся, закажем другую экскурсию
- ИИрина6 марта 2025Экскурсия пролетела как одно мгновение. Юля очень захватывающе ведёт экскурсию. Здорово, что в процессе рассказа можно задавать вопросы и при
- ЕЕлена3 марта 2025Потрясающая экскурсия. Юлия очень интересный нергичный рассказчик, отлично знает материал. В Сочи были не первый раз, но благодаря Юлии узнали много нового о городе и его истории. Были удивлены историей об озеленении города. Большое спасибо. Однозначно буду рекомендовать.
- РРалина3 марта 2025Замечательная экскурсия!
- ЕЕкатерина11 января 2025Было очень интересно. Спасибо!
- ИИрина6 января 2025Очень бладарны, что Юлия нашла нашей семье другого экскурсовода, так как это было 1 января в 9:00. Ирина нам провела эту экскурсию, на одном дыхании))
- ААнастасия5 января 2025Здравствуйте, второй раз пользовалась услугой гида-фотографа, первый раз в Казани (была в восторге), второй раз в Сочи, и хочу сказать,
- ЭЭльвира3 января 202529 декабря 2024 прогуливались с фотографом Екатериной. Не смотря на дождливую погоду, фотографии получились очень яркими. Екатерина подсказывала как и куда лучше встать. А по мимо офигенных фотографий, Екатерина ещё отлично и интересно рассказывает про Сочи. Нам всё очень понравилось!!!
- ТТатьяна6 декабря 202427 ноября мы гуляли по Сочи с фотографом Екатериной. Эмоции просто зашкаливают, впечатления только положительные!!!!! Узнали много интересных фактов о
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Навагинская улица»
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