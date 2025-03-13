Навагинская улица – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Навагинская улица» в Сочи, цены от 734 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
Пешая
2 часа
368 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
В тренде
Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 15:00
15 мар в 11:00
734 ₽ за человека
Маленькие тайны Сочи
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленькие тайны Сочи
Узнайте, чем живёт Сочи, пройдя по любимым местам горожан. Истории, которых нет в интернете, и памятные места ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
Завтра в 09:00
15 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
Пешая
1 час
-
15%
230 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия на улицах Навагинской
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
Завтра в 15:00
15 мар в 10:00
5440 ₽6400 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 марта 2025
    Маленькие тайны Сочи
    Очень понравилась экскурсия маленькие тайны Сочи. Спасибо огромное Юле! Много узнали нового. Познавательная экскурсия. Открыли маленькие уголки уютного Сочи, которые бы прошли мимо. Отдельное спасибо за рекомендацию кафе Восточный квартал. Очень вкусно! Когда-нибудь вернёмся, закажем другую экскурсию
  • И
    Ирина
    6 марта 2025
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Экскурсия пролетела как одно мгновение. Юля очень захватывающе ведёт экскурсию. Здорово, что в процессе рассказа можно задавать вопросы и при
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    этом гид не сбивается с темы. Подкупает, что стоит экскурсантам за что-то зацепиться, глядя по сторонам, как тотчас Юля подхватывает и включает краткий экскурс в свою тему.

  • Е
    Елена
    3 марта 2025
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Потрясающая экскурсия. Юлия очень интересный нергичный рассказчик, отлично знает материал. В Сочи были не первый раз, но благодаря Юлии узнали много нового о городе и его истории. Были удивлены историей об озеленении города. Большое спасибо. Однозначно буду рекомендовать.
  • Р
    Ралина
    3 марта 2025
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Замечательная экскурсия!
    Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    11 января 2025
    Маленькие тайны Сочи
    Было очень интересно. Спасибо!
  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Маленькие тайны Сочи
    Очень бладарны, что Юлия нашла нашей семье другого экскурсовода, так как это было 1 января в 9:00. Ирина нам провела эту экскурсию, на одном дыхании))
  • А
    Анастасия
    5 января 2025
    Парадный Сочи: прогулка с фотографом
    Здравствуйте, второй раз пользовалась услугой гида-фотографа, первый раз в Казани (была в восторге), второй раз в Сочи, и хочу сказать,
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    что в еще большем восторге от фотографий😍 наш гид Кира, ну просто потрясающий профи своего дела, провела интересную экскурсию, оказалась и интересным собеседником с хорошим чувством юмора, и супер-фотографом, нам все очень понравилось, будем обращаться снова и снова в каждом путешествии👍🥰🌸

    Здравствуйте, второй раз пользовалась услугой гида-фотографа, первый раз в Казани (была в восторге), второй раз вЗдравствуйте, второй раз пользовалась услугой гида-фотографа, первый раз в Казани (была в восторге), второй раз вЗдравствуйте, второй раз пользовалась услугой гида-фотографа, первый раз в Казани (была в восторге), второй раз вЗдравствуйте, второй раз пользовалась услугой гида-фотографа, первый раз в Казани (была в восторге), второй раз вЗдравствуйте, второй раз пользовалась услугой гида-фотографа, первый раз в Казани (была в восторге), второй раз в
  • Э
    Эльвира
    3 января 2025
    Парадный Сочи: прогулка с фотографом
    29 декабря 2024 прогуливались с фотографом Екатериной. Не смотря на дождливую погоду, фотографии получились очень яркими. Екатерина подсказывала как и куда лучше встать. А по мимо офигенных фотографий, Екатерина ещё отлично и интересно рассказывает про Сочи. Нам всё очень понравилось!!!
  • Т
    Татьяна
    6 декабря 2024
    Парадный Сочи: прогулка с фотографом
    27 ноября мы гуляли по Сочи с фотографом Екатериной. Эмоции просто зашкаливают, впечатления только положительные!!!!! Узнали много интересных фактов о
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    Сочи и сделали просто офигенские фото. Очень, очень довольны и рады что к вам обратились спасибо большое нашему Гиду Фотографу-Екатерине. Всем рекомендую такую прогулку, сам так не сделаешь, профессионалы знают своё дело, знают красивые места

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Навагинская улица»

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  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Роза Хутор
  4. Юпшарский каньон
  5. Чайная плантация
  6. Зимний Театр
  7. Ущелья
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в марте 2025
Сейчас в Сочи в категории "Навагинская улица" можно забронировать 3 экскурсии от 734 до 5440 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 611 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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