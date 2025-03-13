О Ольга Маленькие тайны Сочи Очень понравилась экскурсия маленькие тайны Сочи. Спасибо огромное Юле! Много узнали нового. Познавательная экскурсия. Открыли маленькие уголки уютного Сочи, которые бы прошли мимо. Отдельное спасибо за рекомендацию кафе Восточный квартал. Очень вкусно! Когда-нибудь вернёмся, закажем другую экскурсию

И Ирина Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе читать дальше этом гид не сбивается с темы. Подкупает, что стоит экскурсантам за что-то зацепиться, глядя по сторонам, как тотчас Юля подхватывает и включает краткий экскурс в свою тему. Экскурсия пролетела как одно мгновение. Юля очень захватывающе ведёт экскурсию. Здорово, что в процессе рассказа можно задавать вопросы и при

Е Елена Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе Потрясающая экскурсия. Юлия очень интересный нергичный рассказчик, отлично знает материал. В Сочи были не первый раз, но благодаря Юлии узнали много нового о городе и его истории. Были удивлены историей об озеленении города. Большое спасибо. Однозначно буду рекомендовать.

Е Екатерина Маленькие тайны Сочи Было очень интересно. Спасибо!

И Ирина Маленькие тайны Сочи Очень бладарны, что Юлия нашла нашей семье другого экскурсовода, так как это было 1 января в 9:00. Ирина нам провела эту экскурсию, на одном дыхании))

А Анастасия Парадный Сочи: прогулка с фотографом читать дальше что в еще большем восторге от фотографий😍 наш гид Кира, ну просто потрясающий профи своего дела, провела интересную экскурсию, оказалась и интересным собеседником с хорошим чувством юмора, и супер-фотографом, нам все очень понравилось, будем обращаться снова и снова в каждом путешествии👍🥰🌸 Здравствуйте, второй раз пользовалась услугой гида-фотографа, первый раз в Казани (была в восторге), второй раз в Сочи, и хочу сказать,

Э Эльвира Парадный Сочи: прогулка с фотографом 29 декабря 2024 прогуливались с фотографом Екатериной. Не смотря на дождливую погоду, фотографии получились очень яркими. Екатерина подсказывала как и куда лучше встать. А по мимо офигенных фотографий, Екатерина ещё отлично и интересно рассказывает про Сочи. Нам всё очень понравилось!!!