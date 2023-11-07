Верещагинские дачи: как начинался Сочи

Историко-архитектурная экскурсия по бывшему пригороду курорта

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Ответы на вопросы
Кем были сочинские дачники? Авантюристами, которые приехали осваивать побережье, когда здесь не было цивилизованных условий для жизни? Энтузиастами, верившими в идею создания города-сада? Мы погуляем по району старинных дач, которые принадлежали первым жителям города, и поговорим о людях, сыгравших важную роль в развитии курорта.
Верещагинские дачи: как начинался Сочи
Верещагинские дачи: как начинался Сочи
Верещагинские дачи: как начинался Сочи
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Блуждая по затейливым лабиринтам улочек, вы заглянете в уютные сочинские дворики и насладитесь чудесными видами. Увидите цветущие экзоты вечнозелёных парков. Рассмотрите архитектуру дач в стиле модерн, которые чудом сохранились среди современной застройки. И оцените виды на город и море из панорамных окон современного ресторана.

На прогулке я познакомлю вас с историей Сочи с момента его формирования как города. Расскажу об архитектурных особенностях домов горожан конца 19 — начала 20 века. И конечно, вы услышите рассказ о сочинских дачниках: братьях Верещагиных, горном инженере Бразоля, депутате Покровском и других интересных личностях — меценатах и настоящих первооткрывателях.

Организационные детали

В программу входит посещение ресторана «Ranovsky», расположенного в отреставрированной знаменитой даче Рановских «Теремок». Средний чек 1500 руб. Или можно выпить только по чашечке кофе или чая — сюда обязательно стоит прийти ради красивых интерьеров и панорамных видов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на остановке «Светлана» в Хостинском районе Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
История и архитектура
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