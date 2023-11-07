Кем были сочинские дачники? Авантюристами, которые приехали осваивать побережье, когда здесь не было цивилизованных условий для жизни? Энтузиастами, верившими в идею создания города-сада? Мы погуляем по району старинных дач, которые принадлежали первым жителям города, и поговорим о людях, сыгравших важную роль в развитии курорта.

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Описание

Что вас ожидает

Блуждая по затейливым лабиринтам улочек, вы заглянете в уютные сочинские дворики и насладитесь чудесными видами. Увидите цветущие экзоты вечнозелёных парков. Рассмотрите архитектуру дач в стиле модерн, которые чудом сохранились среди современной застройки. И оцените виды на город и море из панорамных окон современного ресторана.

На прогулке я познакомлю вас с историей Сочи с момента его формирования как города. Расскажу об архитектурных особенностях домов горожан конца 19 — начала 20 века. И конечно, вы услышите рассказ о сочинских дачниках: братьях Верещагиных, горном инженере Бразоля, депутате Покровском и других интересных личностях — меценатах и настоящих первооткрывателях.

Организационные детали

В программу входит посещение ресторана «Ranovsky», расположенного в отреставрированной знаменитой даче Рановских «Теремок». Средний чек 1500 руб. Или можно выпить только по чашечке кофе или чая — сюда обязательно стоит прийти ради красивых интерьеров и панорамных видов.