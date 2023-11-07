Историко-архитектурная экскурсия по бывшему пригороду курорта
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Описание
Что вас ожидает
Блуждая по затейливым лабиринтам улочек, вы заглянете в уютные сочинские дворики и насладитесь чудесными видами. Увидите цветущие экзоты вечнозелёных парков. Рассмотрите архитектуру дач в стиле модерн, которые чудом сохранились среди современной застройки. И оцените виды на город и море из панорамных окон современного ресторана.
На прогулке я познакомлю вас с историей Сочи с момента его формирования как города. Расскажу об архитектурных особенностях домов горожан конца 19 — начала 20 века. И конечно, вы услышите рассказ о сочинских дачниках: братьях Верещагиных, горном инженере Бразоля, депутате Покровском и других интересных личностях — меценатах и настоящих первооткрывателях.
Организационные детали
В программу входит посещение ресторана «Ranovsky», расположенного в отреставрированной знаменитой даче Рановских «Теремок». Средний чек 1500 руб. Или можно выпить только по чашечке кофе или чая — сюда обязательно стоит прийти ради красивых интерьеров и панорамных видов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на остановке «Светлана» в Хостинском районе Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.