в понедельник, среду и пятницу в 09:45

Что вас ожидает

«Парк будущего» Сириус

Экспонаты Сириуса наглядно рассказывают и показывают, как в XXI веке меняются отношения между человеком и окружающим его миром. Каждый гость парка становится на время посещения исследователем: взаимодействует с объектами и проводит эксперименты. Вы научитесь обращаться с 3d-принтером, раскроете принципы действия ракет, узнаете о профессии конструктора роботов и о том, как правильно обустраивать флорариумы.

Олимпийский парк

Вы увидите Медальную площадь и все олимпийские объекты прибрежного кластера: ледовые дворцы «Шайба» и «Айсберг», грандиозный стадион «Фишт» с прозрачной крышей и конькобежный центр «Олимпийский овал». Я расскажу, как они возводились, какие знаменитые архитекторы участвовали в проектировании и что происходит с ними сейчас, когда игры остались позади.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия будет интересна путешественникам всех возрастов