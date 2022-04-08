в понедельник, среду и пятницу в 09:45

Сочи: парк науки и искусства Сириус

Познакомиться с современными техническими инновациями и провести мини-эксперименты

Групповая
Парк Сириус — сокровище для любознательных путешественников.

Гуляя по его лабораториям, вы узнаете много нового об искусственном интеллекте, космических системах, фундаментальных законах Вселенной и самых «умных» городах мира.

Рядом с Сириусом находится знаменитый Олимпийский парк, куда мы тоже обязательно заглянем!
Сочи: парк науки и искусства Сириус
Сочи: парк науки и искусства Сириус
Сочи: парк науки и искусства Сириус
Сочи: парк науки и искусства Сириус
Сочи: парк науки и искусства Сириус
Сочи: парк науки и искусства Сириус
Сочи: парк науки и искусства Сириус
Сочи: парк науки и искусства Сириус
Сочи: парк науки и искусства Сириус
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

«Парк будущего» Сириус

Экспонаты Сириуса наглядно рассказывают и показывают, как в XXI веке меняются отношения между человеком и окружающим его миром. Каждый гость парка становится на время посещения исследователем: взаимодействует с объектами и проводит эксперименты. Вы научитесь обращаться с 3d-принтером, раскроете принципы действия ракет, узнаете о профессии конструктора роботов и о том, как правильно обустраивать флорариумы.

Олимпийский парк

Вы увидите Медальную площадь и все олимпийские объекты прибрежного кластера: ледовые дворцы «Шайба» и «Айсберг», грандиозный стадион «Фишт» с прозрачной крышей и конькобежный центр «Олимпийский овал». Я расскажу, как они возводились, какие знаменитые архитекторы участвовали в проектировании и что происходит с ними сейчас, когда игры остались позади.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия будет интересна путешественникам всех возрастов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парка Сириус
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 09:45
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, среду и пятницу в 09:45

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