Имеретинская низменность в Сочи - это уникальное место для наблюдения за птицами.Здесь, в Орнитологическом парке, можно увидеть множество редких видов пернатых, узнать об их повадках и даже научиться распознавать их.

Прогулка подходит для семей с детьми и всех, кто интересуется природой. Во время экскурсии вы узнаете о миграции птиц, работе орнитологов и как помочь птицам зимой. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе и открыть для себя новое хобби

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Захватывающий мир пернатых

Мы встретимся у входа в Орнитологический парк Сочи и отправимся изучать его обитателей. Вооружившись биноклем и специальными карточками, вы научитесь распознавать десятки видов птиц: некоторые из них живут в вольерах и водоёмах парка, другие гостят здесь в период миграции. Мы посмотрим на мандаринок и лебедей, поговорим о повадках фазанов и куропаток, полюбуемся амадинами и кореллами. А если повезёт, повстречаем цапель, лысух, караваек и камышниц — особенно велика вероятность увидеть их утром и вечером.

Бёрдвотчинг и всё, что нужно знать о птицах!

Кроме интересных фактов о птицах, которых мы будем рассматривать, я поделюсь и другой любопытной информацией. Например, разберёмся, куда и зачем направляются перелётные птицы, чем занимаются орнитологи, как помочь птицам зимой и что делать, если нашёл выпавшего из гнезда птенца. А ещё рассмотрим бёрдвотчинг как современный вид спорта, духовную практику и научную деятельность! Но главная моя цель — помочь ребятам научиться наблюдательности и бережному отношению к природе.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка будет особенно интересна семьям с детьми и любознательным путешественникам, которые хотят приобщиться к миру сочинской природы.

Организационные детали