Откройте для себя захватывающий мир птиц в Орнитологическом парке Сочи. Узнайте о миграции и повадках пернатых, научитесь их распознавать
Имеретинская низменность в Сочи - это уникальное место для наблюдения за птицами.
Здесь, в Орнитологическом парке, можно увидеть множество редких видов пернатых, узнать об их повадках и даже научиться распознавать их. читать дальшеуменьшить
Прогулка подходит для семей с детьми и всех, кто интересуется природой. Во время экскурсии вы узнаете о миграции птиц, работе орнитологов и как помочь птицам зимой. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе и открыть для себя новое хобби
Мы встретимся у входа в Орнитологический парк Сочи и отправимся изучать его обитателей. Вооружившись биноклем и специальными карточками, вы научитесь распознавать десятки видов птиц: некоторые из них живут в вольерах и водоёмах парка, другие гостят здесь в период миграции. Мы посмотрим на мандаринок и лебедей, поговорим о повадках фазанов и куропаток, полюбуемся амадинами и кореллами. А если повезёт, повстречаем цапель, лысух, караваек и камышниц — особенно велика вероятность увидеть их утром и вечером.
Бёрдвотчинг и всё, что нужно знать о птицах!
Кроме интересных фактов о птицах, которых мы будем рассматривать, я поделюсь и другой любопытной информацией. Например, разберёмся, куда и зачем направляются перелётные птицы, чем занимаются орнитологи, как помочь птицам зимой и что делать, если нашёл выпавшего из гнезда птенца. А ещё рассмотрим бёрдвотчинг как современный вид спорта, духовную практику и научную деятельность! Но главная моя цель — помочь ребятам научиться наблюдательности и бережному отношению к природе.
Кому подойдёт экскурсия
Прогулка будет особенно интересна семьям с детьми и любознательным путешественникам, которые хотят приобщиться к миру сочинской природы.
Организационные детали
Вход в кластер орнитологического парка бесплатный
Для прогулки по парку необходима удобная обувь, головной убор, вода
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Орнитопарк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 736 туристов
Я влюблена в Сочи, пишу о нём стихи, а главное — влюбляю всех в этот город — такой, каким знаю его я. Обо всём рассказываю с любовью и позитивом! Экскурсии провожу совместно с командой коллег-единомышленников.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
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К
Ксюша
Отличная экскурсия, очень интересный рассказ про птиц и их привычки и среду обитания. Без орнитолога, конечно, никаких птиц не увидишь, кроме живущих в парке лебедей и уток) Парк очень маленький, читать дальшеуменьшить
самостоятельно туда ехать нет смысла, если только остановились там же, в Сириусе. Нам посчастливилось увидеть несколько цапель и баклана, и научились наконец различать дроздов и скворцов:) И смогли задать все свои накопившиеся вопросы про птиц, про лебедя оказалось все правда! Потом уже на следующий день экспертно узнали "поганок" в море на пляже в Сочи
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Наталья
Однозначно понравилось. В нималой степени и потому, что наш ведущий-бердвочер Андрей и в отсутствии птиц в конкретный момент времени, рассказывал разные интересные факты/события из животно-растительного мира. Эта экскурсия не надоест и не будет лишней и в мой следующий прилет в Сочи. Спасибо!
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С
Софья
Совершили замечательную прогулку, и на наши многочисленные вопросы о флоре и фауне наш экскурсовод Андрей Петрович очень подробно отвечал:) Так что получился не только бёрдвотчинг, на растения мы тоже внимательно посмотрели и узнали много нового. Казалось бы, территория Орнитологического парка небольшая, но экскурсия при этом получилась насыщенная и интересная! Большое спасибо!
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Ирина
Сегодня были на прекрасной экскурсии) Наблюдали за птицами в бинокли, узнали очень много новой информации о птицах. Андрей прекрасный экскурсовод. И очень терпеливый))) Рассказывал,показывал нашим детям птиц, отвечал на все их вопросы. Большое спасибо!
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Наталья
Столько интересной информации мы получили на экскурсии. Дети захотели самострельной теперь заняться бёрдвотчингом. Это лучший результат экскурсии!
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К
Катарина
Орнитопарк доступен для свободного посещения. Однако самостоятельно вы никогда не увидите и не узнаете столько, сколько можно узнать на экскурсии с гидом. Нашим гидом по парку был Андрей. Он сразу читать дальшеуменьшить
снабдил нас биноклем, что впоследствии существенно облегчило задачу поиска и просмотра пернатых обитателей парка. Мы узнали про историю создания природных кластеров Имеритинской долины, получили массу знаний не только про птиц, но и про местную флору. Теперь мы точно можем узнать цветущую Юкку:) Послушали пение малиновки у входа в парк, а потом нам посчастливилось увидеть ее с помощью бинокля на ветке! Андрей рассказал нам про пары лебедей, живущих в парке, об их повадках и образе жизни. Было очень интересно. К сожалению, в октябре не встретишь всех гостей этого птичьего "постоялого двора", но рассказ гида возле информационных стендов позволил восполнить эту потерю. Благодарим Андрея за замечательную экскурсию!
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