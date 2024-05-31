1 чел.
По популярности
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Завтра в 08:00
9 июня в 08:30
30001 350₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130009 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Сочи для чемпионов
Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке
Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А...
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 050₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Насладиться природой Красной Поляны и увидеть Главный Кавказский хребет
Начало: В Красной Поляне по договоренности
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия31 мая 2024Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))
- ААлександра23 мая 2024Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления – огонь!!! Скорость, драйв,
- ЕЕвгений23 мая 2024Все прошло на высоте, не пожалел, в следующий раз снова прокачусь!!!!!
- ААлександр11 мая 2024Большая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказы, очень внимательный к деталям и быстро реагирующий на все пожелания. Может поддержать и развеселить детей. Настоятельно рекомендую! 😉👍
- ННина11 мая 2024Огромное спасибо за организацию экскурсии организатору Петрос! Впечатлений море, невозможно передать словами! Всем рекомендуем!
- ГГалина5 мая 2024Хорошая экскурсия, отлично провели время. Рекомендуем
- ввадим4 мая 2024Большое спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ про все санатории Сочи, про Красную Поляну, Розу Хутор, Лауру. Отличные виды
- ИИнна1 мая 2024Мы с семьей прилетели погулять на майские праздники в Сочи. Поездку планировали еще в феврале, когда покупали билеты на самолет. В тот
- ИИрина31 марта 2024Прекрасный день в компании Дмитрия. В Сочи не в первый раз, но столько «открытий чудных» сделали для себя. Новые объекты, истории, небылицы и исторические хроники. Очень комфортно, спокойно, ненавязчиво и с учетом пожеланий. Спасибо большое!
- ООльга16 января 2024Спасибо Антону, что показал нам Олимпийский парк. Все понравилось, все было так, как и планировали
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Фишт»
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