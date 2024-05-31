Экскурсии по стадиону Фишт

Найдено 8 экскурсий в категории «Фишт» в Сочи, цены от 1 050 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
54 отзыва
Незабываемая мото-экскурсия по Олимпийскому парку Сочи для всей семьи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, катаясь на мотоцикле с ветерком и узнавая уникальные истории от вашего личного гида
Завтра в 08:00
9 июня в 08:30
30001 350 за человека
Насыщенное путешествие по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
20 отзывов
Олимпийская деревня и горнолыжные курорты Сочи в одном туре
Большой Сочи - это горы, море, парки и потрясающие виды. Прокатитесь на Мерседесе по горнолыжным поселкам, посетите Скайпарк и знаковые места города
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
128 отзывов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130009 750 за всё до 7 чел.
Олимпийское наследие Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
69 отзывов
Олимпийское наследие Сочи: путешествие по истории и природе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Олимпийскому наследию Сочи, где история спорта встречается с красотой природы
Начало: ваш отель, гостевой дом, санаторий, пансионат
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Олимпийский парк Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Сочи для чемпионов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Сочи для чемпионов
Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке
Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А...
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 050 за человека
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700 за всё до 10 чел.
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Треккинг к горным озерам Хмелевского и Зеркальное
Насладиться природой Красной Поляны и увидеть Главный Кавказский хребет
Начало: В Красной Поляне по договоренности
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Шикарно! Это лучшая экскурсия! Был страх, но оказалось что все комфортно, удобно и ощущения просто не передаваемые. Спасибо Алексею за такие эмоции! В планах приехать еще и поехать на более масштабные покатушки!))
  • А
    Александра
    23 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления – огонь!!! Скорость, драйв,
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    адреналин!!! Первые 10 минут было конечно волнительно, расслабиться было нереально. Но потом, даже хотелось побольше скорости). Огромное спасибо Алексею – опытный пилот. Все рассказал, показала, помог сделать отличные фото на память. Если возьмёте такую экскурсию, уверена, ни капельки не пожалеете – насладитесь скоростью и красотой ущелья Ахцу, Красной поляны и Роза Хутор. И вообще, о красоте увиденного и почувствованного просто не напишешь, нужно ехать!!!

    Вот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! ВпечатленияВот и закончился отпуск, а эмоции от экскурсии «Высота 1170м» до сих пор не утихают!!! Впечатления
  • Е
    Евгений
    23 мая 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах
    Все прошло на высоте, не пожалел, в следующий раз снова прокачусь!!!!!
  • А
    Александр
    11 мая 2024
    Олимпийское наследие Сочи
    Большая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказы, очень внимательный к деталям и быстро реагирующий на все пожелания. Может поддержать и развеселить детей. Настоятельно рекомендую! 😉👍
    Большая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказыБольшая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказыБольшая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказыБольшая благодарность Сергею, за интересную и насыщенную программу. Сергей обладает всеми компетенциями профессионального гида. Великолепные рассказы
  • Н
    Нина
    11 мая 2024
    Большая экскурсия из Сочи по «русской Швейцарии»
    Огромное спасибо за организацию экскурсии организатору Петрос! Впечатлений море, невозможно передать словами! Всем рекомендуем!
  • Г
    Галина
    5 мая 2024
    Олимпийский парк Сочи
    Хорошая экскурсия, отлично провели время. Рекомендуем
  • в
    вадим
    4 мая 2024
    Олимпийское наследие Сочи
    Большое спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ про все санатории Сочи, про Красную Поляну, Розу Хутор, Лауру. Отличные виды
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    и супер фото. Следует отдельно отметить профессионализм Сергея не только, как гида, но и как фотографа. Очень душевная атмосфера на протяжении всей экскурсии. Обязательно рекомендуем, как превосходного гида.

    Большое спасибо Сергею за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ про все санатории Сочи, про Красную Поляну, Розу
  • И
    Инна
    1 мая 2024
    Олимпийское наследие Сочи
    Мы с семьей прилетели погулять на майские праздники в Сочи. Поездку планировали еще в феврале, когда покупали билеты на самолет. В тот
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    же период я заказала эту экскурсию на Трипстере. Выбирала долго и тщательно, руководствовалась многочисленными отзывами на этом сайте и информацией, которую нашла в интернете. Все эти пути поиска привели меня к предложению посетить Олимпийские объекты Сочи в компании с гидом Сергеем. Это было попадание в ДЕСЯТКУ!!! Мы не просто остались довольны экскурсией, мы в восторге от всего, что испытали и увидели своими глазами! Организация этой поездки была на самом высоком уровне, все продумано Сергеем до мелочей. Мы очень искушенные туристы, путешествуем много и часто, но далеко не всегда нам попадаются такие нереально яркие гиды! Весь день не отпускало ощущение, что знакомы с ним всю жизнь! Захватывающие пейзажи Красной Поляны, Розы Хутор, Олимпийской Деревни, с высоты интереснейший рассказ, заботливое отношение к своим туристам, потрясающее путешествие на комфортабельном минивэне - все это тронуло нас до глубины души! Сергей, огромное Вам СПАСИБО за великолепный день и незабываемые эмоции! Мы будем очень скучать! Наша оценка - 200 из 100!!! Однозначно рекомендуем ВСЕМ! Вы ни секунды не пожалеете, что оказались в компании с этим необыкновенным Человеком!

    Мы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в СочиМы с семьей прилетели погулять на майские праздники в Сочи
  • И
    Ирина
    31 марта 2024
    Насыщенное путешествие по Большому Сочи
    Прекрасный день в компании Дмитрия. В Сочи не в первый раз, но столько «открытий чудных» сделали для себя. Новые объекты, истории, небылицы и исторические хроники. Очень комфортно, спокойно, ненавязчиво и с учетом пожеланий. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    16 января 2024
    Олимпийский парк Сочи
    Спасибо Антону, что показал нам Олимпийский парк. Все понравилось, все было так, как и планировали

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Фишт»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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