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же период я заказала эту экскурсию на Трипстере. Выбирала долго и тщательно, руководствовалась многочисленными отзывами на этом сайте и информацией, которую нашла в интернете. Все эти пути поиска привели меня к предложению посетить Олимпийские объекты Сочи в компании с гидом Сергеем. Это было попадание в ДЕСЯТКУ!!! Мы не просто остались довольны экскурсией, мы в восторге от всего, что испытали и увидели своими глазами! Организация этой поездки была на самом высоком уровне, все продумано Сергеем до мелочей. Мы очень искушенные туристы, путешествуем много и часто, но далеко не всегда нам попадаются такие нереально яркие гиды! Весь день не отпускало ощущение, что знакомы с ним всю жизнь! Захватывающие пейзажи Красной Поляны, Розы Хутор, Олимпийской Деревни, с высоты интереснейший рассказ, заботливое отношение к своим туристам, потрясающее путешествие на комфортабельном минивэне - все это тронуло нас до глубины души! Сергей, огромное Вам СПАСИБО за великолепный день и незабываемые эмоции! Мы будем очень скучать! Наша оценка - 200 из 100!!! Однозначно рекомендуем ВСЕМ! Вы ни секунды не пожалеете, что оказались в компании с этим необыкновенным Человеком!