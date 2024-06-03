читать дальше предусмотрен бустер для ребенка, вода - такие приятные мелочи. Сама экскурсия была легкая. ненавязчивая. Светлана подстраивалась под нашего ребенка, меняла маршрут, чтобы ему было интересно. Мы получили большое удовольствие! Обязательно порекомендуем мягкого и тактичного экскурсовода своим друзьям, которые осенью приедут в Сочи. Спасибо большое!

Добрый день! 12 апреля ездили на экскурсию по Олимпийскому Сочи со Светланой. Светлана за нами заехала в отель. В машине