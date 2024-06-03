Парк Сириус – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Сириус» в Сочи, цены от 4 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
24 июня в 16:00
25 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Сочи)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Сочи)
Атмосферная поездка в стиле dolce-vita
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
60004 800 за всё до 3 чел.
Детская экскурсия «Кем быть? От археолога до айтишника»
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Детская экскурсия «Кем быть? От археолога до айтишника»
Погрузиться в мир науки в главном образовательном центре страны
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Время пролетело незаметно. Осталось тёплое и приятное "послевкусие". Дети с удовольствием вспоминают интересные рассказы.
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Добрый день! 12 апреля ездили на экскурсию по Олимпийскому Сочи со Светланой. Светлана за нами заехала в отель. В машине
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    предусмотрен бустер для ребенка, вода - такие приятные мелочи. Сама экскурсия была легкая. ненавязчивая. Светлана подстраивалась под нашего ребенка, меняла маршрут, чтобы ему было интересно. Мы получили большое удовольствие! Обязательно порекомендуем мягкого и тактичного экскурсовода своим друзьям, которые осенью приедут в Сочи. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Парк Сириус»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Олимпийский Парк
  6. Чайная плантация
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Парк Сириус" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 8 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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