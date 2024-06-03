1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
24 июня в 16:00
25 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Сочи)
Атмосферная поездка в стиле dolce-vita
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
60004 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Детская экскурсия «Кем быть? От археолога до айтишника»
Погрузиться в мир науки в главном образовательном центре страны
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел3 июня 2024Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
- ООльга27 апреля 2024Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Время пролетело незаметно. Осталось тёплое и приятное "послевкусие". Дети с удовольствием вспоминают интересные рассказы.
- ООльга22 апреля 2024Добрый день! 12 апреля ездили на экскурсию по Олимпийскому Сочи со Светланой. Светлана за нами заехала в отель. В машине
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Парк Сириус»
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