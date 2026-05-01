Сочи: символы православия

Истории христианства и православных святых - в дружеской поездке по храмам
В Сочи есть православные места, которые согревают душу и сердце.

Каждый раз, посещая древние и новые обители, я открываю для себя что-то новое — вглядываясь в иконы, прикасаясь к святыням с разных уголков мира.

Хочу, чтобы и вы разделили со мной это чувство! В путешествии вы посмотрите на город с новой стороны, религиозной, и увидите несколько интересных храмов.
Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке

Это одно из великолепных зданий в неовизантийском стиле и важный центр религиозной жизни. Его архитектура поражает монументальностью и в то же время лёгкостью, а на территории комплекса царит уют и умиротворение. В тёмное время суток храм подсвечивается, становясь еще более заметным и красивым.

Троице-Георгиевский женский монастырь

На его территории расположено пять храмов, оформленных в разных стилях. Я расскажу о местных реликвиях, среди которых Пояс Богородицы, частички мощей Дивеевских святых, святыни из Иерусалима.

Храм Преображения Господня

Один из самых древних и душевных храмов города Сочи. Внутри вы рассмотрите старинные иконы и великие святыни: иконы с частицами мощей святых первоверховного апостола Петра, апостола Фомы и святителя Тихона, патриарха Московского, великомученика Георгия Победоносца, святой Матроны Московской и тапочек святителя Спиридона Тримифунтского.

Храм Георгия Победоносца

Здание церкви возведено в 1905 году сельскими умельцами на средства жителей села методом народной стройки. Все селяне участвовали в строительстве.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле Mitsubishi Outlander из Адлера и Сириуса входит в стоимость экскурсии. Если вам нужен трансфер из Центрального и Хостинского района, доплата составит 500 р. в одну сторону.
  • Дополнительные расходы — свечи, требы, посещение чайной — оплачиваются отдельно (от 300 руб. /чел.)
  • Есть детские кресла

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Привет! Меня зовут Яна. В 2020 году я приехала в Сочи отдыхать, влюбилась в этот город и переехала сюда жить из Москвы. С радостью покажу вам самые красивые и уютные
места этого необыкновенного города и его окрестностей. Наша поездка пройдет на автомобиле в комфортных условиях и дружеской атмосфере. Будем наслаждаться потрясающими видами, интересными историями и вкусным чаем. Заряд хорошего настроения и позитивных эмоций гарантирован!

