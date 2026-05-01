В Сочи есть православные места, которые согревают душу и сердце. Каждый раз, посещая древние и новые обители, я открываю для себя что-то новое — вглядываясь в иконы, прикасаясь к святыням с разных уголков мира. Хочу, чтобы и вы разделили со мной это чувство! В путешествии вы посмотрите на город с новой стороны, религиозной, и увидите несколько интересных храмов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке

Это одно из великолепных зданий в неовизантийском стиле и важный центр религиозной жизни. Его архитектура поражает монументальностью и в то же время лёгкостью, а на территории комплекса царит уют и умиротворение. В тёмное время суток храм подсвечивается, становясь еще более заметным и красивым.

Троице-Георгиевский женский монастырь

На его территории расположено пять храмов, оформленных в разных стилях. Я расскажу о местных реликвиях, среди которых Пояс Богородицы, частички мощей Дивеевских святых, святыни из Иерусалима.

Храм Преображения Господня

Один из самых древних и душевных храмов города Сочи. Внутри вы рассмотрите старинные иконы и великие святыни: иконы с частицами мощей святых первоверховного апостола Петра, апостола Фомы и святителя Тихона, патриарха Московского, великомученика Георгия Победоносца, святой Матроны Московской и тапочек святителя Спиридона Тримифунтского.

Храм Георгия Победоносца

Здание церкви возведено в 1905 году сельскими умельцами на средства жителей села методом народной стройки. Все селяне участвовали в строительстве.

Организационные детали