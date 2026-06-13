Приглашаю вас в путешествие в эпоху, когда Сочи только рождался как курорт.
Мы пройдём по Худековской стороне и обсудим, как во второй половине 19 века дикое побережье превращалось в элитную дачную местность.
Вы познакомитесь с личностью Сергея Худекова, основателя «Дендрария», увидите первые виллы города и погрузитесь в атмосферу самых северных субтропиков мира.
Мы пройдём по Худековской стороне и обсудим, как во второй половине 19 века дикое побережье превращалось в элитную дачную местность.
Вы познакомитесь с личностью Сергея Худекова, основателя «Дендрария», увидите первые виллы города и погрузитесь в атмосферу самых северных субтропиков мира.
Описание экскурсии
Первые дачи и парк имени Фрунзе
- Архитектура конца 19 века: вы увидите первые сочинские дачи и узнаете о людях, которые вкладывали силы и средства в преображение этого края.
- История освоения: я расскажу, кем были первые поселенцы и почему именно этот берег стал местом притяжения российской интеллигенции и аристократии.
Жемчужина города — парк «Дендрарий»
- Наследие Худекова: вы узнаете историю создания парка и познакомитесь с биографией его основателя — литератора и издателя С. Н. Худекова.
- Экзотическая флора: мы прогуляемся среди редких растений со всего света, раскроем их секреты и насладимся шикарной панорамой акватории Чёрного моря и гор.
- Мир субтропиков: я помогу вам научиться «читать» ландшафт парка, где архитектура малых форм соседствует с уникальной коллекцией деревьев и кустарников.
Организационные детали
- Входные билеты в парк «Дендрарий» приобретаются отдельно в кассе парка.
- Маршрут начинается у парка им. Фрунзе и заканчивается на территории «Дендрария».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка им. Фрунзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1527 туристов
Я уже больше девяти лет живу в Сочи, узнала этот город изнутри и хочу поделиться любовью к нему с вами. Я волшебница! Вы спросите: «почему?» Во-первых, я всегда открыта всему
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хочу сказать огромное спасибо Елене за чудесную прогулку по Дендрарию! Узнали много нового, я даже не предполагала, что можно так интересно провести там время!
Елена настоящий профессионал, влюбленный в свое дело! Получили заряд отличного настроения и потрясающие фотографии!
Елена настоящий профессионал, влюбленный в свое дело! Получили заряд отличного настроения и потрясающие фотографии!
Елена
Ответ организатора:
Александра! Благодарю за чудесный отзыв! Всегда рада видеть Вас на моих экскурсиях.
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К
Елена, спасибо за замечательную экскурсию, время пролетело незаметно, коллеги остались довольны и с хорошим настроением.
Очень было интересно слушать об истории города и другие интересные факты, сначала мои коллеги расстроились что
Очень было интересно слушать об истории города и другие интересные факты, сначала мои коллеги расстроились что
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Очень понравилось! Елена отлично провела экскурсию, прошли по всему парку, много онтересной информации, три часа пролетели незаметно. если будете в Сочи обятельно сходите с Еленой на экскурсию
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Прекрасная экскурсия, познавательно, гид грамотный и приятный в общении.
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