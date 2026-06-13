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Сочи в 19 веке: имение Худекова и рождение «Дендрария»

Узнать историю первых дач, прогуляться по субтропической сказке и увидеть город с высоты
Приглашаю вас в путешествие в эпоху, когда Сочи только рождался как курорт.

Мы пройдём по Худековской стороне и обсудим, как во второй половине 19 века дикое побережье превращалось в элитную дачную местность.

Вы познакомитесь с личностью Сергея Худекова, основателя «Дендрария», увидите первые виллы города и погрузитесь в атмосферу самых северных субтропиков мира.
5
4 отзыва
Сочи в 19 веке: имение Худекова и рождение «Дендрария»
Сочи в 19 веке: имение Худекова и рождение «Дендрария»
Сочи в 19 веке: имение Худекова и рождение «Дендрария»

Описание экскурсии

Первые дачи и парк имени Фрунзе

  • Архитектура конца 19 века: вы увидите первые сочинские дачи и узнаете о людях, которые вкладывали силы и средства в преображение этого края.
  • История освоения: я расскажу, кем были первые поселенцы и почему именно этот берег стал местом притяжения российской интеллигенции и аристократии.

Жемчужина города — парк «Дендрарий»

  • Наследие Худекова: вы узнаете историю создания парка и познакомитесь с биографией его основателя — литератора и издателя С. Н. Худекова.
  • Экзотическая флора: мы прогуляемся среди редких растений со всего света, раскроем их секреты и насладимся шикарной панорамой акватории Чёрного моря и гор.
  • Мир субтропиков: я помогу вам научиться «читать» ландшафт парка, где архитектура малых форм соседствует с уникальной коллекцией деревьев и кустарников.

Организационные детали

  • Входные билеты в парк «Дендрарий» приобретаются отдельно в кассе парка.
  • Маршрут начинается у парка им. Фрунзе и заканчивается на территории «Дендрария».

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка им. Фрунзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1527 туристов
Я уже больше девяти лет живу в Сочи, узнала этот город изнутри и хочу поделиться любовью к нему с вами. Я волшебница! Вы спросите: «почему?» Во-первых, я всегда открыта всему
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новому и неизведанному. Во-вторых, мое любопытство и жажда жизни постоянно дарят мне знания и умения в разных сферах. В-третьих, любовь к деталям не дает мне пройти мимо того, чего многие не замечают. И наконец, в-четвертых: я могу и хочу делиться всем этим с вами! На моих прогулках вы увидите и попробуете на вкус чудесный город Сочи. Вы заберете с собой тепло нашего южного солнца, свежесть тенистых деревьев и шум морского прибоя. Мои экскурсии — это разговор по душам. Это не сухие исторические факты, а рассказ о городе, у которого было много радостных и печальных моментов, сделавших его таким, какой он есть. Хотите узнать Сочи поближе? Я жду именно вас на моих экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
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1
А
Хочу сказать огромное спасибо Елене за чудесную прогулку по Дендрарию! Узнали много нового, я даже не предполагала, что можно так интересно провести там время!
Елена настоящий профессионал, влюбленный в свое дело! Получили заряд отличного настроения и потрясающие фотографии!
Хочу сказать огромное спасибо Елене за чудесную прогулку по Дендрарию! Узнали много нового, я даже не
Елена
Елена
Ответ организатора:
Александра! Благодарю за чудесный отзыв! Всегда рада видеть Вас на моих экскурсиях.
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К
Елена, спасибо за замечательную экскурсию, время пролетело незаметно, коллеги остались довольны и с хорошим настроением.
Очень было интересно слушать об истории города и другие интересные факты, сначала мои коллеги расстроились что
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им придется 2,5 часа ходить, но видимо было очень увлекательно, что совсем не заметили как прошли весь маршрут:)
У нас была компания 15+ человек, я заранее попросила Елену прихватить микрофон, Елена учла пожелание и все отлично слышали и наслаждались прогулкой.

Отдельная благодарность по поводу дендрария.

Елена вы молодец, было приятно с вами провести время и спасибо за помощь!

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Кира
Очень понравилось! Елена отлично провела экскурсию, прошли по всему парку, много онтересной информации, три часа пролетели незаметно. если будете в Сочи обятельно сходите с Еленой на экскурсию
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Екатерина
Прекрасная экскурсия, познавательно, гид грамотный и приятный в общении.
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