Экскурсии в Дендрарий Сочи

Найдено 5 экскурсий в категории «Дендрарий» в Сочи, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное
На 5 часов погрузиться в дивный зеленый мир Сочи
Начало: У вашего отеля в Сочи, Адлере или Имеретинском кур...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 600 за всё до 3 чел.
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    25 апреля 2024
    «Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
    Супер прогулка с фотографом Мариной!! легко и с юмором, при этом фотографии даже без ретуши одна лучше другой, невозможно перестать их разглядывать!
  • Н
    Наталия
    14 апреля 2024
    «Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
    Каждый новый город мы ассоциируем в своей памяти с какими-то яркими эмоциями, видами или людьми. Сочи для меня однозначно буду ассоциироваться
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    с глубоким взглядом фотографа Марина, Наша фотопрогулка стала дружеской буквально в первые пять минут знакомства. Было легко, ненавязчиво и комфортно. Когда с тобою рядом не только отличный профессионал своего дела, но и прекрасный человек, с которым так легко общаться и фотографии не могут быть неудачными, Мы прогулялись по красивейшим уголкам города, и каждый кадр, который она сделала, просто удивителен. Теперь у меня есть воспоминания на всю жизнь. Спасибо Марине за такое незабываемое время и за фотографии, которые останутся у меня на всю жизнь:) Искренне желаю всем такой же приятной прогулки по Сочи с фотографом Мариной! Еще раз: огромное спасибо!

    Каждый новый город мы ассоциируем в своей памяти с какими-то яркими эмоциями, видами или людьми
  • А
    Антонина
    10 апреля 2024
    «Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
    Со мной работала фотограф Марина. Отработали 2 обширных локации: морской порт и центральный пляж; кооперативный парк с множеством разных точек. Куча прекраснейших фотографий, не требующих вообще никакой обработки. С трудом выбрала 10 штук (раз надо). Прекрасно провела время! Спасибо большое!!!)
  • Ю
    Юлия
    12 января 2024
    Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
    Хорошая экскурсия. Очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    4 января 2024
    Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
    Очень довольны экскурсоводом Анной, нам все понравилось! Экскурсия совмещала поездку на машине (Анна заехала за нами в отель, потом проехались
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    по Сочи и затем отправились в Дендрарий) и пешеходную прогулку по Дендрарию и по Сочи. Это очень удобно, мы совсем не устали. Анна рассказала интересные вещи про парк и его растения, узнали много нового. Также узнали много необычных фактов о Сочи, о которых мы не знали, хотя ездим в Сочи много лет. Всем рекомендуем Анну как грамотного и профессионального гида и талантливого рассказчика!

    Очень довольны экскурсоводом Анной, нам все понравилось! Экскурсия совмещала поездку на машине (Анна заехала за намиОчень довольны экскурсоводом Анной, нам все понравилось! Экскурсия совмещала поездку на машине (Анна заехала за намиОчень довольны экскурсоводом Анной, нам все понравилось! Экскурсия совмещала поездку на машине (Анна заехала за нами
  • А
    Андрей
    8 ноября 2023
    Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное
    Отличная, не утомительная экскурсия на пол дня. Вторую половину дня мы уже плескались в море. Дендрарий - красивый парк с экзотическими
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    для нас растениями. Красивые дорожки, фонтаны, скульптуры и интересная архитектура исторических зданий. Когда обо всем этом еще и интересно рассказывают, то это весьма увлекательно. А в нижнем парке - лебеди, пеликан и петухи… А также мы попробовали желтые плоды одной из пальм. Гид Ирина нам сказала, что они съедобные. И надо сказать вкусные - кисло-сладкие и ароматные, что то среднее между абрикосом и мушмулой. Затем мы поехали уже заповедник, которым является Тисо-самшитовая роща. Здесь лес практически дикий. Переплетенные плющом и покрытые мхом деревья - особенно мертвые стволы самшита. Который был сожран некой молью, привезенной в эти края во время подготовки к Сочинской Олимпиаде. Печально! Вот такой результат вмешательства человека в природу. Прошли мы по малому кругу. И видели небольшие кустики молодого самшита. Пытаются его возродить, но для этого надо очень-очень много времени. Растет самшит очень медленно - настолько что на его стволе не бывает годичных колец. Очень понравилось гулять, как по рукотворному парку, так и по заповедной роще. Интересно, познавательно и полезно для здоровья!

  • Ч
    Чернецова
    24 сентября 2023
    Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное
    Спасибо за экскурсию. Все было очень интересно и пазноюавательно. В Дендрарии попали только в верхний парк, очень интересный рассказ о
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    деревьях, о создатели парка, скульптурах. Некоторые ягоды с деревьев парка даже удалось попробовать. А Тисо Сомшитовая роща, хотя маршрут всего километр, много что удалось увидеть. И извините, за коллег))) они правда устали столько ходить! Спасибо организатору!

  • А
    Александр
    14 августа 2023
    Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
    Изначально выбрали эту экскурсию из-за посещения мест интересных для ребёнка и угадали на 100%. Денис очень приятный человек, сразу сложилось
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    впечатление что путешествуешь со старым знакомым, хорошо знает историю родного края и интересно рассказывает. Спасибо Вам огромное Денис за то что помогли дочке поймать эту рыбу и так терпеливо ждали🙏 Нам всем очень-очень понравилась экскурсия!! Вероника Вам передаёт привет 🤗 И всего Вам самого хорошего!

  • И
    Инна
    30 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Сочи
    Экскурсию для нашей компании провела Ирина. Могу сказать, что были на прогулке в приятной компании, во время которой узнали много
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    нового и интересного. Как-то сразу оказались вовлечены в разговор о городе, который для гида родной. Прогулялись по самым знаковым местам города-курорта, рады, что сочетаем пляжный отдых с туристическим и познавательным. Спасибо за экскурсию!

  • И
    Ирина
    4 июня 2023
    Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
    Вчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание и подача на высшем уровне.
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    Увидела те места, о которых даже не подозревала, несмотря на 6 отпусков проведённых ранее в Сочи. Это места, в которые хочется вернуться. Ребёнок побыл в контакте с козами, которые его взяли в плен), погулял на поводке с лошадкой-фалабелой по имени Марика, которая щипала травку и ту же травку ела с его рук. Прокатился круг по манежу, как настоящий наездник. Кролики, фазаны, павлины, куриный Лас-Вегас!!! Всего не перечислить… Рыбалка тоже удалась, рыбку,хоть и маленькую, но поймал и потом отпустил. И всё это под рассказы Дениса. Его помощь и доброжелательность были на каждом шагу: в поиске червей для наживки, в лайфхаке для защиты от насекомых (которых в принципе не было), в питьевой воде. Денис-отличный гид, имеющий индивидуальный подход к клиентам. Однозначно рекомендую и обращусь к его услугам в следующий приезд! Спасибо огромное Денису за чудесный день!

    Вчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание иВчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание иВчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание иВчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание иВчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание иВчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание иВчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание и

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дендрарий»

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  1. Обзорная экскурсия по Сочи
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  3. Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
  4. Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
  5. «Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
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  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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