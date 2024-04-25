1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное
На 5 часов погрузиться в дивный зеленый мир Сочи
Начало: У вашего отеля в Сочи, Адлере или Имеретинском кур...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда25 апреля 2024Супер прогулка с фотографом Мариной!! легко и с юмором, при этом фотографии даже без ретуши одна лучше другой, невозможно перестать их разглядывать!
- ННаталия14 апреля 2024Каждый новый город мы ассоциируем в своей памяти с какими-то яркими эмоциями, видами или людьми. Сочи для меня однозначно буду ассоциироваться
- ААнтонина10 апреля 2024Со мной работала фотограф Марина. Отработали 2 обширных локации: морской порт и центральный пляж; кооперативный парк с множеством разных точек. Куча прекраснейших фотографий, не требующих вообще никакой обработки. С трудом выбрала 10 штук (раз надо). Прекрасно провела время! Спасибо большое!!!)
- ЮЮлия12 января 2024Хорошая экскурсия. Очень рекомендую!
- ИИрина4 января 2024Очень довольны экскурсоводом Анной, нам все понравилось! Экскурсия совмещала поездку на машине (Анна заехала за нами в отель, потом проехались
- ААндрей8 ноября 2023Отличная, не утомительная экскурсия на пол дня. Вторую половину дня мы уже плескались в море. Дендрарий - красивый парк с экзотическими
- ЧЧернецова24 сентября 2023Спасибо за экскурсию. Все было очень интересно и пазноюавательно. В Дендрарии попали только в верхний парк, очень интересный рассказ о
- ААлександр14 августа 2023Изначально выбрали эту экскурсию из-за посещения мест интересных для ребёнка и угадали на 100%. Денис очень приятный человек, сразу сложилось
- ИИнна30 июля 2023Экскурсию для нашей компании провела Ирина. Могу сказать, что были на прогулке в приятной компании, во время которой узнали много
- ИИрина4 июня 2023Вчера путешествовали с Денисом. И мне и ребёнку 8-ми лет всё очень понравилось. И содержание и подача на высшем уровне.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Дендрарий»
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