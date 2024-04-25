читать дальше

для нас растениями. Красивые дорожки, фонтаны, скульптуры и интересная архитектура исторических зданий. Когда обо всем этом еще и интересно рассказывают, то это весьма увлекательно. А в нижнем парке - лебеди, пеликан и петухи… А также мы попробовали желтые плоды одной из пальм. Гид Ирина нам сказала, что они съедобные. И надо сказать вкусные - кисло-сладкие и ароматные, что то среднее между абрикосом и мушмулой. Затем мы поехали уже заповедник, которым является Тисо-самшитовая роща. Здесь лес практически дикий. Переплетенные плющом и покрытые мхом деревья - особенно мертвые стволы самшита. Который был сожран некой молью, привезенной в эти края во время подготовки к Сочинской Олимпиаде. Печально! Вот такой результат вмешательства человека в природу. Прошли мы по малому кругу. И видели небольшие кустики молодого самшита. Пытаются его возродить, но для этого надо очень-очень много времени. Растет самшит очень медленно - настолько что на его стволе не бывает годичных колец. Очень понравилось гулять, как по рукотворному парку, так и по заповедной роще. Интересно, познавательно и полезно для здоровья!