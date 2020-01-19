3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

  4. Сокровища Лазаревского взморья

Пройти по культовым местам Волконского ущелья, посетить «33 водопада» и побывать в гостях у горцев

Сергей
Задать вопрос
Сергей – ваш гид
В путешествии вы прикоснетесь к красоте древнего колхидского леса и узнаете о его ценных реликтовых растениях.

Услышите мифы о единственном на Кавказе дольмене-монолите и романтическую легенду Двух братьев.

Посетите знаменитый комплекс водопадов и, если в этот день будет зажигательное шоу адыгов с танцами, по вашему желанию, побываете на этом ярком празднике!
9800 ₽
8820 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча возле вашего отеля, санатория, гостевого дома
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Сокровища Лазаревского взморья
Сокровища Лазаревского взморья

Что вас ожидает

Природное и культурное достояние Волконского ущелья
Начинается маршрут из центра Сочи или курортного поселка Дагомыс. По Черноморскому шоссе вы проедете через поселки Лазаревского района. В районе Зубовой щели увидите самый высокий автомобильный мост в России. И, наконец, доберетесь до живописного Волконского ущелья, где я проведу вас к его главным достопримечательностям. Вы познакомитесь с мифами и предположениями о происхождении таинственного дольмена — единственного на Кавказе, высеченного в камне, а не собранного из плит. Посетите сероводородный источник, увидите фактурную поляну корней и узнаете о ценных реликтовых растениях колхидского леса. А также услышите романтическую легенду скалы Два брата и прикоснетесь к 200-летнему тюльпановому дереву-исполину, об истории которого поговорим отдельно.

«33 водопада» всегда и шоу горцев по субботам
В долине реки Шахе — крае легенд и водопадов — вы посетите адыгский аул Большой Кичмай, в котором гостеприимные горцы устроят для вас дегустации традиционных сортов сыра и меда. Затем на проверенных временем военных автомобилях высокой проходимости ГАЗ-66 или УАЗ вы отправитесь по руслу реки к знаменитому комплексу «33 водопада». Здесь вы погрузитесь в сказочные пейзажи нетронутой природы и ощутите мощь водной стихии. А вечером вас ждет зажигательное выступление прославленного ансамбля адыгского танца «Фишт» и кавказское застолье с искрометными тостами тамады!

Организационные детали

  • Начало экскурсии из центра Сочи или поселка Дагомыс. Начало экскурсии из Хосты (1 тыс. рублей) и Адлера (2 тыс. рублей).

Дополнительные расходы на маршруте

  • Посещение Волконского ущелья (объект Сочинского нацпарка) — 100 руб./человека, дети до 10 лет бесплатно.
  • Трансфер на водопады 450 руб./человека, либо 3500/машину (6 мест), либо 4000/машину (8 мест).
  • Шоу-программа — 200 руб. (в зависимости от сезона проходит в разные дни недели (уточните у гида), с октября по май — только по субботам)
  • Посещение водопадов (объект Сочинского нацпарка) — 100 руб./человека, дети до 10 лет бесплатно.
  • Участие в застолье опционально и оплачивается также дополнительно (ужин обойдется примерно в 400-600 руб./человека).
  • Экскурсия проводится на комфортном 8-местном минивэне с кондиционером.
Сокровища Лазаревского взморья
Сокровища Лазаревского взморья
Сокровища Лазаревского взморья
Сокровища Лазаревского взморья
Сокровища Лазаревского взморья
Сокровища Лазаревского взморья
Сокровища Лазаревского взморья
Сокровища Лазаревского взморья
Сокровища Лазаревского взморья
Сокровища Лазаревского взморья
Сокровища Лазаревского взморья
Сокровища Лазаревского взморья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле вашего отеля, санатория, гостевого дома.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex, 8 пассажирских мест.
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
Ездили 18 января группой из 8 человек.
Сергей очень интересный рассказчик, аккуратный водитель ивнимательный человек.
Посмотрели на очень красивые места в большом Сочи, увидели подснежники, попробовали настоящий каштановый мед.
Очень советую эту экскурсию, зимой одевайтесь теплее, во время переправки до водопажов может быть холодно.
27 октября 2019
Спасибо Сергею за прекрасно проведенный день и хорошее настроение!
17 августа 2019
Были на экскурсии Сергея для смелых и сокровища лазыревского взморья. Остались очень довольными. Советуим посетить все. Сергей хороший собеседник очень много знает. Перемещались на большом комфортабельном миневени, и что приятно с кандиционером потому что ни вовсех машинах в сочи работают кондицианеры.

Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Олимпийское наследие СочиОлимпийское наследие СочиОлимпийское наследие Сочи
скидка10%
8700 ₽
7830 за экскурсию
8 часов
14 отзывов
Познакомиться с историей игр и полюбоваться видами в туре по прибрежному кластеру и Красной Поляне
2014 год у россиян ассоциируется с Сочи — наш город провел грандиозные Игры! Приглашаю вас изучить их наследие и узнать, как это было. За день вы увидите дворцы и стадионы Олимпийского парка на берегу моря, насладитесь природой в Ахштырском ущелье, погуляете по курортам Красной Поляны, прокатитесь на канатной дороге и впечатлитесь горными пейзажами.
Знакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часовЗнакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часовЗнакомьтесь, Сочи! Главные объекты за 6 часов
6500 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Посетить главные исторические и природные достопримечательности города-курорта
Мы исследуем флору и фауну древней рощи — и спустимся в Агурское ущелье. Вы увидите шумные водопады и изящные лагуны, заглянете на дачу Сталина, где я открою неожиданные факты о его личности. А знаменитый лечебный курорт Мацеста восстановит силы после насыщенного экскурсионного маршрута.
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды СочиПуть к вершинам: лучшие панорамные виды СочиПуть к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
скидка10%
8700 ₽
7830 за экскурсию
8 часов
8 отзывов
Увидеть город с вершин, исследовать олимпийские объекты и прокатиться на скоростной канатной дороге
Подобно чемпионам, мы будем брать все новые высоты. Вы посетите Скайпарк, которому в России нет аналогов, высокогорный трамплинный комплекс, смотровые площадки курорта Роза Хутор и культурного центра «Галактика». Вы ощутите себя героем приключенческого фильма, когда Сочи окажется у ваших ног. Здесь стоит побывать каждому путешественнику!
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
скидка10%
9800 ₽
8820 за экскурсию
8 часов
7 отзывов
Природно-этнографическая экскурсия: красавица Шахе, чайная плантация и джипинг по реке
Шахе, что значит «Уносящая лошадей», берет начало на вершине горы и стремительно бежит по живописной долине к Черному морю. Вы проедете по разным частям русла, посетите «чайное» селение Солох-Аул, увидите тюльпановое дерево и искупаетесь в сочинских водопадах. А адыгейский сыр и традиционный шашлык дополнят поездку гастрономическими впечатлениями.
Сочи для смелых, ловких, умелых!Сочи для смелых, ловких, умелых!Сочи для смелых, ловких, умелых!
6500 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Сплав по горной реке или квадро-тур в горах и прогулка по мосту Скайпарка на высоте 200 метров
Я познакомлю вас с необычным Сочи — городом экстрима и приключений. Вы прокатитесь на рафтах по бурной реке Мзымте или освоите квадроцикл и совершите променад над Ахштырским ущельем, любуясь горными панорамами!

Экскурсии по пригородам Сочи

3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
1000 за человека
8 часов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи
Мы покажем вам места, которые знаем и любим сами! За 8 часов вы сложите полное представление об истории Олимпиады-2014 и ее объектах, узнаете о судьбе края и вдохновитесь неописуемыми горными панорамами. В программе курорты Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром, возможность покататься по канатной дороге и Олимпийский парк на побережье.
Весь Сочи за 8 часовВесь Сочи за 8 часовВесь Сочи за 8 часов
10000 за экскурсию
8 часов
73 отзыва
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Предлагаю отправиться в насыщенную поездку по Большому Сочи. За один день вы погуляете по набережной Розы Хутор, полюбуетесь панорамами побережья на горе Ахун, сможете пройти над ущельем в Скайпарке, проедете по центру Сочи и Олимпийскому парку. Обещаю вам рассказ с интересными фактами и захватывающие приключения!
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
4800 за экскурсию
4.5 часов
3 отзыва
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Главная идея путешествия — сделать его по-настоящему уютным и даже семейным. Мы будем жарить рыбку на гриле и говорить о потрясающей истории Кавказа, съездим на винные и медовые дегустации. Прогуляемся по волшебному колхидскому лесу, который помнит эру Мезозоя. И навестим комплекс водопадов, где получаются отличные снимки!
Знаковые места Олимпиады-2014Знаковые места Олимпиады-2014Знаковые места Олимпиады-2014
10000 за экскурсию
8 часов
3 отзыва
Красная поляна, Роза Хутор, Горки Город и открытый бассейн среди горных вершин
Вас ждет максимально насыщенная программа по самым интересным местам Олимпиады-2014 в горном кластере. Вы совершите подъем на Роза Пик, прогуляетесь по Олимпийской деревне, искупаетесь в открытом бассейне среди горных вершин, сможете совершить головокружительные прыжки для экстремалов. А также посетите минеральный источник, первобытную пещеру, узнаете секрет золотой рыбки, увидите шоу стеклодувов и отведаете лучшие блюда местной кухни.
Мифы и легенды Черноморского побережьяМифы и легенды Черноморского побережьяМифы и легенды Черноморского побережья
5000 за экскурсию
5 часов
16 отзывов
Агурское ущелье, гора Ахун и Мацестинская долина
Вы побываете в тех местах, с которыми связаны наиболее интересные мифы и легенды. Пройдете по некогда «мокрой» и «гнилой», а ныне — долине здоровья и сердцу курорта Сочи. Остановитесь у той самой пещеры, где жил дух Недр и прятал свои сокровища от людей. Проедете в Агурское ущелье и пройдете узкой тропинкой вдоль подножия Орлиных скал. Увидите Скалу Прометея и повстречаетесь с легендарной рекой Агурой, славящейся своими водопадами и порогами. И кроме того, подниметесь на гору, где когда-то, по легенде, находилось жилище языческого бога Ахина, владения которого охраняли большие кровожадные орлы.
Красота и легенды близлежащих горКрасота и легенды близлежащих горКрасота и легенды близлежащих гор
6000 за экскурсию
5 часов
12 отзывов
Изучить Агурское ущелье и полюбоваться видами с горы Ахун
Над красивым городом Сочи возвышается живописная гора Ахун, к которой вы и отправитесь. Эта экскурсия — идеальная возможность изучить природные объекты горного пригорода. Вы прогуляетесь по тропам вдоль лесов под лианами, полюбуетесь на кристально чистые воды озёр и водопадов, насладитесь головокружительными панорамами. И конечно, узнаете о традициях и обычаях Кавказа, поймёте местную самобытную культуру.

Выбирайте и другие экскурсии в Сочи

ОбзорныеНа велосипедеАбхазияОзеро РицаЧайная плантацияВодопадыГрупповыеИндивидуальныеЗа городомФотосессииЗимойРоза ХуторМацестаСамшитовая рощаНа джипахПаркиИстория и архитектураСо скидкойНеобычные маршрутыПешкомНа автомобилеКрасная ПолянаДача СталинаАгурские водопадыГорыВсе33 водопадаГастрономическиеКрыши и панорамыГора АхунОлимпийская деревняСкайпаркВечерниеНа автобусе