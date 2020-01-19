3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Природное и культурное достояние Волконского ущелья

Начинается маршрут из центра Сочи или курортного поселка Дагомыс. По Черноморскому шоссе вы проедете через поселки Лазаревского района. В районе Зубовой щели увидите самый высокий автомобильный мост в России. И, наконец, доберетесь до живописного Волконского ущелья, где я проведу вас к его главным достопримечательностям. Вы познакомитесь с мифами и предположениями о происхождении таинственного дольмена — единственного на Кавказе, высеченного в камне, а не собранного из плит. Посетите сероводородный источник, увидите фактурную поляну корней и узнаете о ценных реликтовых растениях колхидского леса. А также услышите романтическую легенду скалы Два брата и прикоснетесь к 200-летнему тюльпановому дереву-исполину, об истории которого поговорим отдельно.

«33 водопада» всегда и шоу горцев по субботам

В долине реки Шахе — крае легенд и водопадов — вы посетите адыгский аул Большой Кичмай, в котором гостеприимные горцы устроят для вас дегустации традиционных сортов сыра и меда. Затем на проверенных временем военных автомобилях высокой проходимости ГАЗ-66 или УАЗ вы отправитесь по руслу реки к знаменитому комплексу «33 водопада». Здесь вы погрузитесь в сказочные пейзажи нетронутой природы и ощутите мощь водной стихии. А вечером вас ждет зажигательное выступление прославленного ансамбля адыгского танца «Фишт» и кавказское застолье с искрометными тостами тамады!