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живописно заросшим лесным массивом, проехать на Газ 66 по реке Шахе, продегустировать мед, увидеть 33 водопада и посетить кавказскоое застолье (попробовать национальную кухню, увидеть танцы и услышать музыку черкесов). И все это за один день! Экскурсовод Сергей очень опытный, хорошо знает свою профессию, маршрут чётко продуман. Большое спасибо Сергею и не только как гиду, но и как просто хорошему человеку!