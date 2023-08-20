Кавказское шоу – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Кавказское шоу» в Сочи, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и тайны долины реки Шахе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Легенды и тайны долины реки Шахе
Открыть загадку Тюльпанового дерева, увидеть 33 водопада и побывать в гостях у горцев
Начало: Возле вашего отеля, санатория, гостевого дома
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
33 водопада и кавказское застолье
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
33 водопада и кавказское застолье
Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями
Начало: По месту проживания
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
14 000 за всё до 6 чел.
День приключений в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
День приключений в окрестностях Сочи
Прокатиться по реке на военном грузовике, посетить Кавказское застолье и увидеть 33 водопада
Начало: Сочи, Зимний театр или ж/д станция Новая Мацеста
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
14 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    20 августа 2023
    33 водопада и кавказское застолье
    Экскурсия была замечательная, спасибо огромное Петросу, все рассказал, показал, угостил вкусным вином, вообщем сделал наш день просто замечательным!!! Всем рекомендую данного организатора, он проводит много других экскурсий!!!
  • М
    Мария
    17 июля 2023
    День приключений в окрестностях Сочи
    Отлично провели день! Познакомились с культурой черкесов, вкусно поели, немного драйва на ГАЗ-66, искупались в водопадах, дегустировали варенье, чай, вино. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2023
    33 водопада и кавказское застолье
    Петрос - очень заботливо и ответственно к нам отнесся. У нас была годовщина свадьбы и он помог организовать нам многие
    читать дальше

    детали поездки. Было интересно, особенно понравилось «Кавказкое Застолье» и танцы ансамбля. Природа прекрасна и прогулки и пришлись нам тоже по душе . Наверное у всех разные предпочтения по маршрутам экскурсий, но Петроса как отличного гида точно порекомендую.

    Петрос - очень заботливо и ответственно к нам отнесся. У нас была годовщина свадьбы и онПетрос - очень заботливо и ответственно к нам отнесся. У нас была годовщина свадьбы и онПетрос - очень заботливо и ответственно к нам отнесся. У нас была годовщина свадьбы и онПетрос - очень заботливо и ответственно к нам отнесся. У нас была годовщина свадьбы и он
  • Е
    Елена
    10 мая 2022
    День приключений в окрестностях Сочи
    Спасибо за экскурсию Денису! Отлично провели день, персональное и очень внимательное отношение!
    Спасибо за экскурсию Денису! Отлично провели день, персональное и очень внимательное отношение!
  • О
    Ольга
    17 августа 2021
    Легенды и тайны долины реки Шахе
    Обязательно всем рекомендую посетить эту экскурсию. Она очень разноплановая. На экскурсии можно узнать историю и увидеть уникальный Волконский дольмен, насладиться
    читать дальше

    живописно заросшим лесным массивом, проехать на Газ 66 по реке Шахе, продегустировать мед, увидеть 33 водопада и посетить кавказскоое застолье (попробовать национальную кухню, увидеть танцы и услышать музыку черкесов). И все это за один день! Экскурсовод Сергей очень опытный, хорошо знает свою профессию, маршрут чётко продуман. Большое спасибо Сергею и не только как гиду, но и как просто хорошему человеку!

  • В
    Виктория
    20 июня 2021
    Легенды и тайны долины реки Шахе
    Очень хорошо провели время. Сергей эрудированный и приятный человек.
  • О
    Ольга
    11 июня 2021
    Легенды и тайны долины реки Шахе
    Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. В очередной раз восхитились величием и могуществом природы. Сергей отличный гид, прекрасный рассказчик, увлеченный историей и культурой Краснодарского края. Услышали множество легенд и мифов о посещаемых местах. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Кавказское шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды и тайны долины реки Шахе
  2. 33 водопада и кавказское застолье
  3. День приключений в окрестностях Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Кавказское шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сочи на 2024 год по теме «Кавказское шоу», 16 ⭐ отзывов, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам