1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Легенды и тайны долины реки Шахе
Открыть загадку Тюльпанового дерева, увидеть 33 водопада и побывать в гостях у горцев
Начало: Возле вашего отеля, санатория, гостевого дома
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
33 водопада и кавказское застолье
Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями
Начало: По месту проживания
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
День приключений в окрестностях Сочи
Прокатиться по реке на военном грузовике, посетить Кавказское застолье и увидеть 33 водопада
Начало: Сочи, Зимний театр или ж/д станция Новая Мацеста
22 июня в 12:00
23 июня в 12:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита20 августа 2023Экскурсия была замечательная, спасибо огромное Петросу, все рассказал, показал, угостил вкусным вином, вообщем сделал наш день просто замечательным!!! Всем рекомендую данного организатора, он проводит много других экскурсий!!!
- ММария17 июля 2023Отлично провели день! Познакомились с культурой черкесов, вкусно поели, немного драйва на ГАЗ-66, искупались в водопадах, дегустировали варенье, чай, вино. Рекомендую!
- ТТатьяна16 июля 2023Петрос - очень заботливо и ответственно к нам отнесся. У нас была годовщина свадьбы и он помог организовать нам многие
- ЕЕлена10 мая 2022Спасибо за экскурсию Денису! Отлично провели день, персональное и очень внимательное отношение!
- ООльга17 августа 2021Обязательно всем рекомендую посетить эту экскурсию. Она очень разноплановая. На экскурсии можно узнать историю и увидеть уникальный Волконский дольмен, насладиться
- ВВиктория20 июня 2021Очень хорошо провели время. Сергей эрудированный и приятный человек.
- ООльга11 июня 2021Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. В очередной раз восхитились величием и могуществом природы. Сергей отличный гид, прекрасный рассказчик, увлеченный историей и культурой Краснодарского края. Услышали множество легенд и мифов о посещаемых местах. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Кавказское шоу»
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