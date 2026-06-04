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З Зеброва Впервые познакомились с Абхазией в 2024г, влюбились навсегда ♥️ Ездили на Мерседесе с небольшим колличеством человек, опытный водитель и увлекающий экскурсовод, маршрут отличный 👍 +3 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Любовь Хорошая экскурсия.



Не понравилось только одно, это дегустации. Их было две. Слишком много времени тратится там, лучше бы на другие моменты оставалось больше времени. Я понимаю, что это часть жизни, культуры, заработок, но тем не менее одной дегустации было бы предостаточно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Граф Экскурсия очень насыщенная и интересная. Гид эрудирован: интересно и познавательно и патриотично рассказывал не только про те достопримечательности, которые мы посетили, но и в целом про Абхазию. Экскурсия долгая, но не затянутая, благодаря рациональности времени. Водитель ездил аккуратно и подвозил прямо к самим локациям. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Сетлана отличная экскурсия, интересная, насыщенная, вся программа понравилась Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна Всё было невероятно познавательно и интересно. Леся Ответ организатора: Татьяна, благодарю за высокую оценку нашей экскурсии, за красивые фото🙏 Здорово, что у вас остались только хорошие воспоминания о поездке в гостеприимную Апсны❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет