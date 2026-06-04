Вас ждёт однодневное приключение по стране контрастов — самобытной и гостеприимной Апсны. На комфортабельном микроавтобусе вы отправитесь по самым красивым местам Страны Души.
В компании топовых гидов увидите величественный Юпшарский каньон, восхититесь красотой Рицы и зарядитесь спокойствием Нового Афона. Будет красиво!
В компании топовых гидов увидите величественный Юпшарский каньон, восхититесь красотой Рицы и зарядитесь спокойствием Нового Афона. Будет красиво!
Описание экскурсии
- Знакомство с Гагрой — увидим знаменитую Колоннаду, зимний театр принца Одельбургского и Приморский парк
- Традиционные дегустации в винном погребе, сыроварне и пасеке
- Мандариновый сад, где вы сможете погулять, пофотографироваться и приобрести мандарины по приятной цене (с ноября по март)
- Пицунда и купание в море с 15 июня по октябрь
- Голубое озеро — нерукотворное чудо Абхазии
- Водопады Девичьи Слёзы — романтичное место, связанное с легендой о трагической любви (осмотр из автобуса)
- Юпшарский каньон — завораживающе прекрасный памятник горной природы (без остановки).
- Чабгарский карниз — место, где захватывает дух (осмотр из автобуса)
- Горное озеро Рица — «жемчужина» Абхазии ледниково-тектонического происхождения
- Новый Афон — город в джунглях с древнейшими храмами. Тихий, фантастический и с невероятной энергетикой
- Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь и храм Святого Пантелеймона
- Рукотворный водопад — уголок природы, созданный человеком
- Храм Симона Кананита (9 век) — здесь, по преданию, был погребён святой апостол
- Заброшенная станция Псырцха — мистическое место, расположенное на вечнозелёном озере
- Приморский парк
- Новоафонская пещера вместо экскурсии по Новому Афону (в дни, когда она открыта, уточните заранее)
Организационные детали
- Путешествие проходит на микроавтобусах Mercedes Sprinter
- Заберём вас от остановки из Сочи, Хосты, Адлера и Сириуса (заранее договоримся о точке встречи) и привезём обратно после экскурсии
- Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места проживания путешественников
- В программе предполагается посещение дегустаций сыра, мёда и вина
- В летнее время стоит взять с собой купальные принадлежности. Не забудьте воду и головные уборы.
- Возьмите с собой наличные деньги. В Абхазии роуминг — подключите его заранее, чтобы оставаться на связи
- С вами будет гид-представитель нашей команды
Дополнительные расходы
- Экологический сбор — 1000 ₽/взрослый, 500 ₽/детский до 12 лет. Дети до 6 лет включительно бесплатно
- Обед на озере Рица — средний чек 1000₽
По желанию можно посетить дополнительные объекты:
- Молочный водопад и смотровая Птичий клюв (в тёплое время года) +300 ₽
- Лыхны +300 ₽
- Дача Сталина +300 ₽
- Зиплайн над рекой Бзыбь +1000 ₽
- Новоафонская пещера +1000 ₽ (расписание и время работы уточните при бронировании, т. к. оно может меняться)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт и свидетельство о рождении
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский до 6
|Бесплатно
|Детский (с 7 до 11 лет) из Сочи/Хосты
|1800 ₽
|Детский из Адлера/Сириуса (с 7 до 11лет)
|1600 ₽
|Взрослый из Сочи/Хосты
|1900 ₽
|Взрослый из Адлера/Сириуса
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сочи/Адлер/Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леся — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3083 туристов
Я — гид-организатор экскурсий и туров по самым красивым местам Сочи и Абхазии. Вместе с командой мы отбираем для вас лучшие маршруты — с учётом цены и, самое главное, качества. У нас большой опыт в сочинском туризме, поэтому мы точно знаем, куда и с кем вас отправить, чтобы вы получили незабываемые впечатления и захотели вернуться!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 165 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Впервые познакомились с Абхазией в 2024г, влюбились навсегда ♥️ Ездили на Мерседесе с небольшим колличеством человек, опытный водитель и увлекающий экскурсовод, маршрут отличный 👍
+3
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Хорошая экскурсия.
Не понравилось только одно, это дегустации. Их было две. Слишком много времени тратится там, лучше бы на другие моменты оставалось больше времени. Я понимаю, что это часть жизни, культуры, заработок, но тем не менее одной дегустации было бы предостаточно.
Не понравилось только одно, это дегустации. Их было две. Слишком много времени тратится там, лучше бы на другие моменты оставалось больше времени. Я понимаю, что это часть жизни, культуры, заработок, но тем не менее одной дегустации было бы предостаточно.
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Г
Экскурсия очень насыщенная и интересная. Гид эрудирован: интересно и познавательно и патриотично рассказывал не только про те достопримечательности, которые мы посетили, но и в целом про Абхазию. Экскурсия долгая, но не затянутая, благодаря рациональности времени. Водитель ездил аккуратно и подвозил прямо к самим локациям.
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отличная экскурсия, интересная, насыщенная, вся программа понравилась
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Всё было невероятно познавательно и интересно.
Леся
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю за высокую оценку нашей экскурсии, за красивые фото🙏 Здорово, что у вас остались только хорошие воспоминания о поездке в гостеприимную Апсны❤️
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О
Водитель явно завывал,что вез людей)
По этим серпантина гнал как в не себя.
На ручнеке оставил автобус вышел покурить со всеми как не в чем не бывало.
А был склон так-то.
Но он не переживал о безопасности людей.
А гид Азамат,это полный восторг.
Очень все интересно рассказал.
Нам повезло с гидом.
По этим серпантина гнал как в не себя.
На ручнеке оставил автобус вышел покурить со всеми как не в чем не бывало.
А был склон так-то.
Но он не переживал о безопасности людей.
А гид Азамат,это полный восторг.
Очень все интересно рассказал.
Нам повезло с гидом.
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