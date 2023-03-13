ежедневно в 06:00

Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе

Путешествуем по Стране души: Рица, Гагра, Новый Афон, Голубое озеро, Юпшарский каньон и водопады

5
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В группе до 18 человек вы посетите главные визитные карточки Абхазии. Оцените красоту её природных памятников: лазурных озёр и водопадов, ущелий и тропических парков. Осмотрите самый живописный курорт региона — Гагру. Познакомитесь с новоафонскими святынями. Сделаете колоритные фото заброшенной станции Псырцха. А также отведаете местный мёд и домашнее вино.
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Трансфер заберет вас в согласованном месте (на центральных улицах Сочи, Адлера или у ж/д вокзалов), и уже на границе к вам присоединится наш гид, который далее будет сопровождать группу в путешествии по Абхазии.

  • Обаяние Гагры. Вы познакомитесь с историей зарождения великосветского курорта, который позже стал воплощением мечты каждого советского человека. Сфотографируетесь на фоне Колоннады и ресторана Гагрипш и узнаете, почему эти места считаются знаковыми. Также вас пригласят на дегустацию мёда и домашнего абхазского вина.
  • Великолепные озёра и каньоны. Далее вы проедете через сказочное Бзыбское ущелье. Посетите Голубое озеро и Юпшарский каньон — его панораму вы оцените также с лучшей смотровой площадки Абхазии, Чабгарского карниза. И конечно, навестите главную красавицу региона — высокогорную Рицу. Кроме того, по пути будет остановка у двух знаменитых водопадов: Девичьи слезы и Мужские слезы.
  • Город паломников. После вкусного обеда в местной апацхе (традиционное абхазское кафе) вы отправитесь в Новый Афон. Гид расскажет о его знаменитых святынях — Новоафонском монастыре и храме Симона Кананита, построенном в честь одного из двенадцати апостолов. А неподалёку вы увидите красивый рукотворный водопад, созданный монахами.
  • Заброшенная станция и лебеди. В завершение вы оцените место с особенной атмосферой — ж/д станцию Псырцха. И погуляете в Приморском парке «Лебединое озеро».

Организационные детали

  • Трансфер забирает от остановок по центральным улицам Сочи, Адлера и ж/д вокзалов. Сочи в 5.30-6.00. Адлер в 6.00-06.30. Возвращение обратно в 18.00.
  • Что включено: трансфер из Адлера, сопровождение гида, дегустация мёда и вина
  • Дополнительные расходы:
    — обязательные: экологический сбор при посещении озера Рица — 700 руб. /взрослого, 200 руб. /ребёнка, трансфер из Сочи, Хосты, Мацесты — 300 руб. /человека
    — по желанию: Новоафонская пещера — 700 руб., Молочный водопад — 300 руб., обед, дача Сталина — 300 руб., храм Лыхны — 300 руб. (во время программы есть свободное время, в которое возможно посещение этих объектов небольшой компанией или всей группой)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 06:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и у ж/д вокзалов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
13 мар 2023
Были на этой экскурсии 11 марта. Всё очень понравилось. Гид и водитель очень милые приятные люди. Спокойно, отвечали на все вопросы. Забрали нас с назначенного места вовремя. В общем нам всем понравилось и рекомендуем)
Пс: изначально запланировали данную экскурсию, но потом списались с Марией и она (по запросу☝️) предложила ещё несколько вариантов с разными маршрутами! И это оказалось так супер удобно. Через одного человека закрыть все вопросы по экскурсиям:)) Каждый день был распланирован и не нужно было ни очень переживать. Класс!
Были на этой экскурсии 11 марта. Всё очень понравилось. Гид и водитель очень милые приятные люди.Были на этой экскурсии 11 марта. Всё очень понравилось. Гид и водитель очень милые приятные люди.Были на этой экскурсии 11 марта. Всё очень понравилось. Гид и водитель очень милые приятные люди.

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Для пенсионеров
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Популярные места
Природа и пейзажи
Водопады
Новый Афон
Гагры
Новоафонский монастырь
Религиозные
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Чабгарский карниз
Золотое кольцо Абхазии
Смотровые площадки
Для студентов
Каньоны
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