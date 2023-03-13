ежедневно в 06:00

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Описание
Что вас ожидает
Трансфер заберет вас в согласованном месте (на центральных улицах Сочи, Адлера или у ж/д вокзалов), и уже на границе к вам присоединится наш гид, который далее будет сопровождать группу в путешествии по Абхазии.
Обаяние Гагры. Вы познакомитесь с историей зарождения великосветского курорта, который позже стал воплощением мечты каждого советского человека. Сфотографируетесь на фоне Колоннады и ресторана Гагрипш и узнаете, почему эти места считаются знаковыми. Также вас пригласят на дегустацию мёда и домашнего абхазского вина.
Великолепные озёра и каньоны. Далее вы проедете через сказочное Бзыбское ущелье. Посетите Голубое озеро и Юпшарский каньон — его панораму вы оцените также с лучшей смотровой площадки Абхазии, Чабгарского карниза. И конечно, навестите главную красавицу региона — высокогорную Рицу. Кроме того, по пути будет остановка у двух знаменитых водопадов: Девичьи слезы и Мужские слезы.
Город паломников. После вкусного обеда в местной апацхе (традиционное абхазское кафе) вы отправитесь в Новый Афон. Гид расскажет о его знаменитых святынях — Новоафонском монастыре и храме Симона Кананита, построенном в честь одного из двенадцати апостолов. А неподалёку вы увидите красивый рукотворный водопад, созданный монахами.
Заброшенная станция и лебеди. В завершение вы оцените место с особенной атмосферой — ж/д станцию Псырцха. И погуляете в Приморском парке «Лебединое озеро».
Организационные детали
Трансфер забирает от остановок по центральным улицам Сочи, Адлера и ж/д вокзалов. Сочи в 5.30-6.00. Адлер в 6.00-06.30. Возвращение обратно в 18.00.
Что включено: трансфер из Адлера, сопровождение гида, дегустация мёда и вина
Дополнительные расходы: — обязательные: экологический сбор при посещении озера Рица — 700 руб. /взрослого, 200 руб. /ребёнка, трансфер из Сочи, Хосты, Мацесты — 300 руб. /человека — по желанию: Новоафонская пещера — 700 руб., Молочный водопад — 300 руб., обед, дача Сталина — 300 руб., храм Лыхны — 300 руб. (во время программы есть свободное время, в которое возможно посещение этих объектов небольшой компанией или всей группой)
на остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и у ж/д вокзалов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Сочи
Провела 409 экскурсий для 470 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария, я представляю туристическое агентство в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Неля
13 мар 2023
Были на этой экскурсии 11 марта. Всё очень понравилось. Гид и водитель очень милые приятные люди. Спокойно, отвечали на все вопросы. Забрали нас с назначенного места вовремя. В общем нам всем понравилось и рекомендуем) Пс: изначально запланировали данную экскурсию, но потом списались с Марией и она (по запросу☝️) предложила ещё несколько вариантов с разными маршрутами! И это оказалось так супер удобно. Через одного человека закрыть все вопросы по экскурсиям:)) Каждый день был распланирован и не нужно было ни очень переживать. Класс!