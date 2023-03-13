ежедневно в 06:00

Были на этой экскурсии 11 марта. Всё очень понравилось. Гид и водитель очень милые приятные люди. Спокойно, отвечали на все вопросы. Забрали нас с назначенного места вовремя. В общем нам всем понравилось и рекомендуем)

Пс: изначально запланировали данную экскурсию, но потом списались с Марией и она (по запросу☝️) предложила ещё несколько вариантов с разными маршрутами! И это оказалось так супер удобно. Через одного человека закрыть все вопросы по экскурсиям:)) Каждый день был распланирован и не нужно было ни очень переживать. Класс!