Мы взяли самое интересное из почти 200-летней истории города и хотим рассказать вам об этом в лайтовом формате — и с юмором.
Пройдёмся от монумента «Якорь и пушка» до скульптуры «Счастливчик» и обсудим, как место ссылки превратилось в курорт, какие челленджи устраивал Сталин и что натворил юный Высоцкий.
Пройдёмся от монумента «Якорь и пушка» до скульптуры «Счастливчик» и обсудим, как место ссылки превратилось в курорт, какие челленджи устраивал Сталин и что натворил юный Высоцкий.
Описание экскурсии
С шутками и рассказами пройдём мимо:
- Пушкинской библиотеки
- дома Гордона
- Олимпийского университета
- собора Архангела Михаила
- Морского вокзала
- и других знаковых мест
Вы узнаете:
- как место ссылки превратилось в город-курорт
- почему провалилась первая попытка провести сочинскую Олимпиаду
- какие челленджи Сталин устраивал строителям города
- как очутился в Сочи тот самый Бенджамин Баттон.
- какой фрегат императорского флота был самым отважным
- что отвязного совершил юный Владимир Высоцкий
А ещё:
- проверите свои экстрасенсорные способности
- и раскроете тайну пропавшего туриста
А про сюрприз в конце даже рассказывать не будем, чтобы чересчур не нагнетать интригу.
Организационные детали
- Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, вы получите радиогид и наушники
- По запросу проведём экскурсию в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из гид-комиков нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В переулке Морской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 8427 туристов
Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши гиды — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.
Входит в следующие категории Сочи
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