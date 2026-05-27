Гора Ахун — одна из лучших точек над Сочи, куда удобно выбраться на полдня. Вы доедете в это красивое место с водителем, а по дороге послушаете аудиогид с историями этих мест.
На вершине — смотровая башня, заброшенный ресторан и прогулка среди реликтового леса в спокойном ритме.
Описание трансфер
Дорога на гору Ахун
Заберём вас из Центрального района Сочи или от вокзала и отправимся в Сочинский национальный парк. По пути вы послушаете аудиогид с историями о парке и его прошлом.
Смотровая башня на Ахуне
Вы подниметесь на высоту 663 м над уровнем моря. Башню можно осмотреть снаружи — на фоне гор, долины Хосты и моря открываются панорамные виды.
Заброшенный ресторан «Ахун»
Вы увидите одно из самых известных заброшенных зданий Сочи — рассмотрите архитектуру сталинского ампира и узнаете, каким было это место в 1940-х годах.
Природа национального парка
Прогуляетесь среди реликтового леса и почувствуете атмосферу гор — с чистым воздухом и тишиной.
Дополнительные локации (по желанию)
На горе можно посетить музей микроискусства, колесо обозрения и тематическую деревню.
После прогулки — возвращение в Сочи
Организационные детали
- Едем на Mitsubishi eK Wagon. Время в пути в одну сторону — ~40 мин
- За рулём будет мой муж Сергей — опытный водитель
- Вход в парк — 250₽ за чел. (за водителя тоже надо заплатить)
- Посещение дополнительных локаций — по желанию, по ценам парка
- Поездку можно продлить за доплату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1131 туриста
Люблю приключения, путешествия и юмор! А ещё — людей и живое общение 🤗 Я знаю, какие места стоит увидеть и какие истории рассказать, чтобы путешествие подарило яркие впечатления и хорошее настроение. По
