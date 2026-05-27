Гора Ахун — одна из лучших точек над Сочи, куда удобно выбраться на полдня. Вы доедете в это красивое место с водителем, а по дороге послушаете аудиогид с историями этих мест. На вершине — смотровая башня, заброшенный ресторан и прогулка среди реликтового леса в спокойном ритме.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Дорога на гору Ахун

Заберём вас из Центрального района Сочи или от вокзала и отправимся в Сочинский национальный парк. По пути вы послушаете аудиогид с историями о парке и его прошлом.

Смотровая башня на Ахуне

Вы подниметесь на высоту 663 м над уровнем моря. Башню можно осмотреть снаружи — на фоне гор, долины Хосты и моря открываются панорамные виды.

Заброшенный ресторан «Ахун»

Вы увидите одно из самых известных заброшенных зданий Сочи — рассмотрите архитектуру сталинского ампира и узнаете, каким было это место в 1940-х годах.

Природа национального парка

Прогуляетесь среди реликтового леса и почувствуете атмосферу гор — с чистым воздухом и тишиной.

Дополнительные локации (по желанию)

На горе можно посетить музей микроискусства, колесо обозрения и тематическую деревню.

После прогулки — возвращение в Сочи

Организационные детали