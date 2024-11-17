Сочи полон сюрпризов — и вы в этом убедитесь. Мы преодолеем горный серпантин и поднимемся на вершину легендарной горы Ахун — вы полюбуетесь невероятными видами на город и море и узнаете, чем же это место так понравилось Сталину. А затем отправимся к одной из самых удивительных рек Сочи, спрятанной в лесу — и я расскажу, почему вода здесь имеет насыщенный белый цвет.

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Описание экскурсии

По горному серпантину мы поднимемся на самую высокую вершину прибрежного Сочи, увидим Ахунскую башню, построенную по приказу товарища Сталина — и по желанию насладимся неповторимым панорамным видом с колеса обозрения. А затем спустимся к подножию горы и прогуляемся по берегу уникальной «молочной» реки Агуры.

А ещё вы узнаете:

какой след древний океан Тетис оставил в сердце горы Ахун

почему эта гора с давних пор привлекает внимание людей

кто такой Ахын и как он связан с Прометеем

что обещал своим соплеменникам последний убыхский князь неподалеку от вершины горы

зачем под новый 1935 год был создан Ахунский исправительно-трудовой лагерь

в какую ситуацию на горе попал Юрий Гагарин

с помощью какого органа чувств человек ощущает высоту вершины

Организационные детали

Экскурсия начинается в Мацесте, до места встречи вам нужно добраться самостоятельно — это можно сделать на автобусе, электричке, такси

Поездка проходит на автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года (есть одно детское кресло)

Обратите внимание: башня на горе Ахун закрыта на реконструкцию, полюбоваться панорамой можно только с колеса обозрения — его доступность зависит от погодных условий

Экскурсия не предполагает физических нагрузок: максимальное расстояние, которое нужно пройти пешком — 300 м

В термальном источнике купаться нельзя — это небезопасно для здоровья

Дополнительные расходы