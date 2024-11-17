Сочи полон сюрпризов — и вы в этом убедитесь.
Мы преодолеем горный серпантин и поднимемся на вершину легендарной горы Ахун — вы полюбуетесь невероятными видами на город и море и узнаете, чем же это место так понравилось Сталину.
А затем отправимся к одной из самых удивительных рек Сочи, спрятанной в лесу — и я расскажу, почему вода здесь имеет насыщенный белый цвет.
Мы преодолеем горный серпантин и поднимемся на вершину легендарной горы Ахун — вы полюбуетесь невероятными видами на город и море и узнаете, чем же это место так понравилось Сталину.
А затем отправимся к одной из самых удивительных рек Сочи, спрятанной в лесу — и я расскажу, почему вода здесь имеет насыщенный белый цвет.
Описание экскурсии
По горному серпантину мы поднимемся на самую высокую вершину прибрежного Сочи, увидим Ахунскую башню, построенную по приказу товарища Сталина — и по желанию насладимся неповторимым панорамным видом с колеса обозрения. А затем спустимся к подножию горы и прогуляемся по берегу уникальной «молочной» реки Агуры.
А ещё вы узнаете:
- какой след древний океан Тетис оставил в сердце горы Ахун
- почему эта гора с давних пор привлекает внимание людей
- кто такой Ахын и как он связан с Прометеем
- что обещал своим соплеменникам последний убыхский князь неподалеку от вершины горы
- зачем под новый 1935 год был создан Ахунский исправительно-трудовой лагерь
- в какую ситуацию на горе попал Юрий Гагарин
- с помощью какого органа чувств человек ощущает высоту вершины
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Мацесте, до места встречи вам нужно добраться самостоятельно — это можно сделать на автобусе, электричке, такси
- Поездка проходит на автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max 2023 года (есть одно детское кресло)
- Обратите внимание: башня на горе Ахун закрыта на реконструкцию, полюбоваться панорамой можно только с колеса обозрения — его доступность зависит от погодных условий
- Экскурсия не предполагает физических нагрузок: максимальное расстояние, которое нужно пройти пешком — 300 м
- В термальном источнике купаться нельзя — это небезопасно для здоровья
Дополнительные расходы
- Вход на территорию Сочинского нацпарка — 200 ₽ за человека
- Колесо обозрения (по желанию) — 500 ₽ за взрослого, 400 ₽ за ребёнка 5-12 лет
— При наличии льгот, пожалуйста, возьмите оригиналы подтверждающих документов
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новой Мацесте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 348 туристов
С детства живу в микрорайоне Мацеста, отлично знаю его и окрестности. Работа в Сочинском национальном парке и увлечение историей родного края позволили создать авторские экскурсии, посвящённые известным достопримечательностям города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
17 ноя 2024
Отличная короткая экскурсия, интересный рассказ. Если поедете, обязательно прокатитесь на колесе, оттуда очень красивая панорама.
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