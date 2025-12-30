Описание Фото Ответы на вопросы Мерцающий снег, воздух, полный чуда, и комфортный трансфер: мы едем в сердце новогодней сказки — на курорт «Роза Хутор». Вас ждёт сияние огромной ёлки, праздничная атмосфера и каждый уголок, украшенный огнями. Звуки волшебства и мелодии горной ночи подарят незабываемое начало Нового года.

Александр Ваш гид в Сочи Написать вопрос Трансфер для группы Длитель­ность 5 часов На чём проводится Услуги трансфера 5% Скидка на заказ 3500 выгода 175 ₽ 3325 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание трансфер Только представьте: мерцающий снег, воздух, наполненный предвкушением чуда, и комфортный трансфер, уносящий вас прямо в сердце новогодней сказки. Мы отправляемся на курорт «Роза Хутор» — к сияющей ёлке и праздничной атмосфере, где каждый уголок сияет огнями, а звуки волшебства сливаются с мелодиями кавказской ночи, обещая незабываемое начало Нового года. Здесь вас ждет праздничная программа на площади у Ратуши: выступление Деда Мороза и Снегурочки, большой экран с речью президента и боем курантов, веселые интерактивы, конкурсы, музыкальное сопровождение. Важная информация: Стоимость билета одинакова для всех категорий, детям до 6 лет — бесплатно без предоставления места.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату