Мерцающий снег, воздух, полный чуда, и комфортный трансфер: мы едем в сердце новогодней сказки — на курорт «Роза Хутор». Вас ждёт сияние огромной ёлки, праздничная атмосфера и каждый уголок, украшенный огнями. Звуки волшебства и мелодии горной ночи подарят незабываемое начало Нового года.
Только представьте: мерцающий снег, воздух, наполненный предвкушением чуда, и комфортный трансфер, уносящий вас прямо в сердце новогодней сказки. Мы отправляемся на курорт «Роза Хутор» — к сияющей ёлке и праздничной атмосфере, где каждый уголок сияет огнями, а звуки волшебства сливаются с мелодиями кавказской ночи, обещая незабываемое начало Нового года. Здесь вас ждет праздничная программа на площади у Ратуши: выступление Деда Мороза и Снегурочки, большой экран с речью президента и боем курантов, веселые интерактивы, конкурсы, музыкальное сопровождение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Угощения (мандарины, шампанское, конфеты)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Стоимость билета одинакова для всех категорий
- Детям до 6 лет - бесплатно без предоставления места
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
