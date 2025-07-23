Вы попадёте в нетронутые уголки дикой природы, куда добраться самостоятельно практически невозможно. Здесь уместились все достоинства сочинских субтропических каньонов: обилие лиан, папоротников, плетучек и мха, высокие белоснежные скалы из известняка, бирюзовая горная вода. И всё это вы увидите на маршруте!

Описание экскурсии

Мы отправимся в каньон с гигантскими тектоническими разломами, утопающий в густом девственном лесу. Кажется, что здесь по-прежнему обитают динозавры. И хотя в этих местах их давно нет, зато по сей день растёт редчайший самшит колхидский — этому виду 20 миллионов лет.

Вы пройдёте 5 км по самшитовому лесу мимо отвесных скал высотой более 50 метров, полюбуетесь сухим каньоном и красивыми лагунами с бирюзовой водой, увидите папоротники и лишайники на многослойных пластах пород.

Организационные детали