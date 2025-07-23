Вы попадёте в нетронутые уголки дикой природы, куда добраться самостоятельно практически невозможно.
Здесь уместились все достоинства сочинских субтропических каньонов: обилие лиан, папоротников, плетучек и мха, высокие белоснежные скалы из известняка, бирюзовая горная вода. И всё это вы увидите на маршруте!
Описание экскурсии
Мы отправимся в каньон с гигантскими тектоническими разломами, утопающий в густом девственном лесу. Кажется, что здесь по-прежнему обитают динозавры. И хотя в этих местах их давно нет, зато по сей день растёт редчайший самшит колхидский — этому виду 20 миллионов лет.
Вы пройдёте 5 км по самшитовому лесу мимо отвесных скал высотой более 50 метров, полюбуетесь сухим каньоном и красивыми лагунами с бирюзовой водой, увидите папоротники и лишайники на многослойных пластах пород.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Mitsubishi Outlander
- В стоимость входит: трансфер, билет в нацпарк, перекус, фото- и видеосъёмка высокого качества, сопровождение квалифицированного гида-инструктора
- Программа подходит взрослым и детям с 7 лет в сопровождении родителей
- Протяжённость пешего маршрута по каньону — 5 км в обе стороны. Время прохождения — 2–3 часа. Сложность — средняя
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 79 туристов
Я — профессиональный гид с большим опытом походов: каньоны, пещеры, виа феррата. Всё используемое мною снаряжение соответствует международным стандартам безопасности UIAA и регулярно обновляется. Ни одного несчастного случая или травмы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
23 июл 2025
Гид Андрей был приветлив, общителен и внимателен, безопасно вел нас через каньон и много фоткал. Это было прикольно, интересно и увлекательно. Понравились горки, с которых мы катались на попе и,
