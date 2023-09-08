Псахо — одна из самых красивых рек на Кавказе. Водопады, горные ландшафты и богатая растительность делают этот уголок природы отличным местом для отдыха и фотосессий. А ещё каньон напоминает природный аквапарк! Его рельеф изобилует покатыми камнями и лагунами с тёплой бирюзовой водой, так что поход превратится в весёлое приключение для всей семьи — справятся даже дети!

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Описание

Что вас ожидает

От берега Чёрного моря до отрогов Главного Кавказского хребта расположено множество природных достопримечательностей: ущелья и каньоны, водопады, пещеры, скалы. Приглашаем отправиться к ним симпатичным и несложным маршрутом по руслу реки Псахо. Главная её особенность — небесно-голубой цвет воды, очень редкий для горных рек. К тому же в ней достаточно тёплая вода, летом её температура достигает +20°C.

✔️ Вы побываете на дне древнего океана Тетис в окружении вечнозеленого колхидского леса.

✔️ Пройдёте вдоль русла реки Псахо с причудливыми скалистыми стенами, уступами и обрывами.

✔️ Увидите 3 живописных каньона, образовавшиеся в результате мощного землетрясения около 70 миллионов лет назад.

✔️ Искупаетесь в освежающей горной реке и покатаетесь по выточенным водой на камнях каналам.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Данный маршрут не требует особой физической подготовки. Можно взять с собой детей от 6 лет.

Трансфер к началу маршрута и обратно из центрального Сочи, Адлера или Красной Поляны входит в стоимость

Что пригодится в поездке