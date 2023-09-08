Lite-каньонинг по реке Псахо

Прогуляться по руслу реки среди субтропического леса и отвесных скал

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Ответы на вопросы
Псахо — одна из самых красивых рек на Кавказе.

Водопады, горные ландшафты и богатая растительность делают этот уголок природы отличным местом для отдыха и фотосессий.

А ещё каньон напоминает природный аквапарк! Его рельеф изобилует покатыми камнями и лагунами с тёплой бирюзовой водой, так что поход превратится в весёлое приключение для всей семьи — справятся даже дети!
Lite-каньонинг по реке Псахо
Lite-каньонинг по реке Псахо
Lite-каньонинг по реке Псахо
Lite-каньонинг по реке Псахо
Lite-каньонинг по реке Псахо
Lite-каньонинг по реке Псахо
Lite-каньонинг по реке Псахо
Ближайшие даты:
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

От берега Чёрного моря до отрогов Главного Кавказского хребта расположено множество природных достопримечательностей: ущелья и каньоны, водопады, пещеры, скалы. Приглашаем отправиться к ним симпатичным и несложным маршрутом по руслу реки Псахо. Главная её особенность — небесно-голубой цвет воды, очень редкий для горных рек. К тому же в ней достаточно тёплая вода, летом её температура достигает +20°C.

✔️ Вы побываете на дне древнего океана Тетис в окружении вечнозеленого колхидского леса.
✔️ Пройдёте вдоль русла реки Псахо с причудливыми скалистыми стенами, уступами и обрывами.
✔️ Увидите 3 живописных каньона, образовавшиеся в результате мощного землетрясения около 70 миллионов лет назад.
✔️ Искупаетесь в освежающей горной реке и покатаетесь по выточенным водой на камнях каналам.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Данный маршрут не требует особой физической подготовки. Можно взять с собой детей от 6 лет.
  • Трансфер к началу маршрута и обратно из центрального Сочи, Адлера или Красной Поляны входит в стоимость

Что пригодится в поездке

  • Удобная обувь для бродов (аквашузы или кроссовки). Выбирайте обувь, проверенную километрами протоптанных вами дорог, чтобы не отвлекаться в пути на дискомфорт.
  • Вторая пара обуви, чтобы переобуться после прохождения маршрута
  • Удобная спортивная одежда
  • Средства для защиты от насекомых
  • Плавки/купальник
  • Рюкзак
  • Сытный перекус (на ваше усмотрение) + вода/чай/кофе в бутылке или термосе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Для школьников
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Выездные
Водопады
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