Прогуляться по руслу реки среди субтропического леса и отвесных скал
Водопады, горные ландшафты и богатая растительность делают этот уголок природы отличным местом для отдыха и фотосессий.
А ещё каньон напоминает природный аквапарк! Его рельеф изобилует покатыми камнями и лагунами с тёплой бирюзовой водой, так что поход превратится в весёлое приключение для всей семьи — справятся даже дети!
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даты
Описание
Что вас ожидает
От берега Чёрного моря до отрогов Главного Кавказского хребта расположено множество природных достопримечательностей: ущелья и каньоны, водопады, пещеры, скалы. Приглашаем отправиться к ним симпатичным и несложным маршрутом по руслу реки Псахо. Главная её особенность — небесно-голубой цвет воды, очень редкий для горных рек. К тому же в ней достаточно тёплая вода, летом её температура достигает +20°C.
✔️ Вы побываете на дне древнего океана Тетис в окружении вечнозеленого колхидского леса.
✔️ Пройдёте вдоль русла реки Псахо с причудливыми скалистыми стенами, уступами и обрывами.
✔️ Увидите 3 живописных каньона, образовавшиеся в результате мощного землетрясения около 70 миллионов лет назад.
✔️ Искупаетесь в освежающей горной реке и покатаетесь по выточенным водой на камнях каналам.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Данный маршрут не требует особой физической подготовки. Можно взять с собой детей от 6 лет.
- Трансфер к началу маршрута и обратно из центрального Сочи, Адлера или Красной Поляны входит в стоимость
Что пригодится в поездке
- Удобная обувь для бродов (аквашузы или кроссовки). Выбирайте обувь, проверенную километрами протоптанных вами дорог, чтобы не отвлекаться в пути на дискомфорт.
- Вторая пара обуви, чтобы переобуться после прохождения маршрута
- Удобная спортивная одежда
- Средства для защиты от насекомых
- Плавки/купальник
- Рюкзак
- Сытный перекус (на ваше усмотрение) + вода/чай/кофе в бутылке или термосе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.