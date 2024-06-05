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всё время экскурсии. Автобус удобный и чистый. Забрали на остановке в указанное время, туда же и вернулись через 10 часов. Впечатлений масса. Ребенок тоже в восторге. Мы даже на родельбане с ней прокатились)) Рекомендую. И небольшой совет-берите с собой деньги: обед, подъемники и пр развлечения стоят много… Некоторые люди из нашей группы сильно удивлялись, что у них вдруг дополнительные расходы.