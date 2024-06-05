Зимние экскурсии по Красной поляне

Найдено 4 экскурсии в категории «Красная поляна зимой» в Сочи, цены от 350 ₽, скидки до 65%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
🚌 На автобусе
скидка
65%
Групповая
10 часов
410 отзывов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1000350 за человека
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
198 отзывов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495 за человека
Фотопрогулка в Красной поляне
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
6 отзывов
Фотопрогулка в Красной поляне
Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
100009 000 за всё до 5 чел.
Сочи: вид сверху
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сочи: вид сверху
Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
    Незабываемые впечатления от экскурсии! Экскурсовод замечательная! Всем рекомендуем
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
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    чел.). К каждому проявил уважение и заботу, никто не остался без внимания! Профессионализм, чувство юмора и знания Якова сделали экскурсию незабываемой! Однозначно рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
    Ездила с 11 летним ребенком 31.05.2024г., билеты брали по акции 350₽. Экскурсовод Ксения очень понравилась-обаятельная, общительная, внимательная, очень интересно рассказывала
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    всё время экскурсии. Автобус удобный и чистый. Забрали на остановке в указанное время, туда же и вернулись через 10 часов. Впечатлений масса. Ребенок тоже в восторге. Мы даже на родельбане с ней прокатились)) Рекомендую. И небольшой совет-берите с собой деньги: обед, подъемники и пр развлечения стоят много… Некоторые люди из нашей группы сильно удивлялись, что у них вдруг дополнительные расходы.

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
    Очень понравилась экскурсия! Отличный гид Юлия, аккуратный водитель. Ну и незабываемая природа. Впечатления на всю жизнь.
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Гид Яков просто рожден быть гидом!
  • М
    Марина
    11 декабря 2023
    Сочи: вид сверху
    Спасибо, нашему замечательному ГИДу Олесе за незабываемую экскурсию. Веселая, дружелюбная, интересно рассказывающая девушка! ☺️Было так интересно, разнообразно, весело, что не
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    заметили как прошел день! Мастер своего дела!)Также хотим сказать спасибо нашему водителю. Старался как можно ближе подвезти нас до нужной точки, не торопил, рассказывал истории, шутил, очень аккуратно вел авто. Спасибо команде за веселую, непринужденную, интересную экскурсию ☺️

  • А
    Ангелина
    27 ноября 2023
    Фотопрогулка в Красной поляне
    Огромное спасибо Алине,очень позитивная девушка и профессионал. мягко подсказывала,смешила,что расслабляло.
  • А
    Анна
    15 сентября 2023
    Фотопрогулка в Красной поляне
    Хочу сказать огромное спасибо Алине, она очень крутая, с ней было интересно, она настоящий профессионал. Все очень понравилось и очень крутые фото получились, я очень довольна.
  • Т
    Татьяна
    20 января 2023
    Сочи: вид сверху
    Все очень понравилось! Гид, влюблённый в свой город, очень любящий Горы, очень активный! получили информации намного больше! Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Красная поляна зимой»

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Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Красная поляна зимой" можно забронировать 4 экскурсии от 350 до 9 000 со скидкой до 65%. Туристы уже оставили гидам 616 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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