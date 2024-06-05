1 чел.
По популярности
скидка
65%
Групповая
10 часов
Незабываемая природа и три курорта Красной Поляны в Сочи
Откройте для себя живописные уголки Красной Поляны и историю Олимпийского парка с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля в центральных районах или ближайшей...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1000350₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1100495₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в Красной поляне
Альбом воспоминаний о сказочных горах Сочи
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
100009 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сочи: вид сверху
Путешествие-перезагрузка по трем курортам Красной Поляны и Skypark
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Незабываемые впечатления от экскурсии! Экскурсовод замечательная! Всем рекомендуем
- ММарина4 июня 2024Отлично организованный, максимально комфортный тур! Улетная программа! В автобусе было максимально комфортно, учитывая что он был полный. Гид Екатерина классная!) удачи вам, ребят)
- ТТатьяна2 июня 2024Экскурсия была очень интересной! Хотелось бы отметить экскурсовода Якова. Была приятно удивлена, как он смог запомнить наши имена (почти 60
- ТТатьяна1 июня 2024Ездила с 11 летним ребенком 31.05.2024г., билеты брали по акции 350₽. Экскурсовод Ксения очень понравилась-обаятельная, общительная, внимательная, очень интересно рассказывала
- ССветлана31 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Отличный гид Юлия, аккуратный водитель. Ну и незабываемая природа. Впечатления на всю жизнь.
- ААндрей29 мая 2024Гид Яков просто рожден быть гидом!
- ММарина11 декабря 2023Спасибо, нашему замечательному ГИДу Олесе за незабываемую экскурсию. Веселая, дружелюбная, интересно рассказывающая девушка! ☺️Было так интересно, разнообразно, весело, что не
- ААнгелина27 ноября 2023Огромное спасибо Алине,очень позитивная девушка и профессионал. мягко подсказывала,смешила,что расслабляло.
- ААнна15 сентября 2023Хочу сказать огромное спасибо Алине, она очень крутая, с ней было интересно, она настоящий профессионал. Все очень понравилось и очень крутые фото получились, я очень довольна.
- ТТатьяна20 января 2023Все очень понравилось! Гид, влюблённый в свой город, очень любящий Горы, очень активный! получили информации намного больше! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Красная поляна зимой»
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