Трёхчасовая морская рыбалка в Сочи в составе группы

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Приглашаем вас отвлечься от всех забот и отправиться в открытое море! Там, на волнах, вас ждёт купание и рыбалка.

Улов можно будет приготовить прямо на борту, а если вы выйдете в море днём, успеете полюбоваться завораживающим сочинским закатом.
Трёхчасовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
Трёхчасовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
Трёхчасовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
Трёхчасовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
Трёхчасовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
Трёхчасовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
Ближайшие даты:
23
мая
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мая
25
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Морская рыбалка на маломерных судах до 11 пассажиров на борту.

Что вас ждет

Купаемся, рыбачим и наслаждаемся панорамным видом гор с моря.
Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 5 кг. рыбы, но улов не гарантируется, может случиться и совершенно не рыбный день(((
В этом случае, когда совсем ничего, громко включаем музыку и начинаем веселиться. Для этого вокруг судна чистейшее море!
Купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.
Полноценно в море мы проведем 3 часа. Предоставим снасти и приготовим выловленную вами рыбу.

Важно знать:

Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса, приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
Важно! Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей свидетельство о рождении!

В стоимость экскурсии включено:

  • 3 часа морской прогулки,
  • рыбалка,
  • удочки и спиннинги,
  • купание в море в хорошую погоду.
Те, кто выбирает морскую рыбалку в 14.00, попадает на ежедневное вечернее шоу — Сочинский морской закат!!!

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер,
  • приготовление улова на борту (1 сковорода) — 200 р.,
  • напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт),
  • нельзя выбрать конкретное судно, предоставляется то, что свободно на время отплытия из порта.

Возмещение ущерба за порчу имущества на борту:

  • поломка удочки — 2 000 р.,
  • поломка катушки — 1 000 р.,
  • обрыв снасти, путание — 100 р.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3 часа морской прогулки
  • Рыбалка
  • Прокат удочек и спиннингов
  • Купание в море в хорошую погоду
Что не входит
  • Трансфер
  • Приготовление улова на борту (1 сковорода— 200 рублей)
  • Напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт)
  • Нельзя выбрать конкретное судно, предоставляется то, что свободно на время отплытия из порта.
  • Возмещение ущерба за порчу имущества на борту:
  • Поломка удочки — 2 000 руб.
  • Поломка катушки — 1 000 руб.
  • Обрыв снасти, путание — 100 руб
Место начала и завершения?
порт Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте, скоро свяжемся с вами в WhatsApp. Если у вас есть вопросы, то можете сами заранее нам позвонить или написать в WhatsApp на номер 8(912)256-54-56, и мы ответим на интересующие вас вопросы.
  • Приготовление улова на борту (1 сковорода) — 200 руб.
  • Напитки и легкие закуски можно взять с собой на борт.
  • Возмещение ущерба за порчу имущества на борту:
  • Поломка удочки — 2 000 руб.
  • Поломка катушки — 1 000 руб.
  • Обрыв снасти, путание — 100 руб.
  • Важно!! Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей — свидетельство о рождении!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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