Приглашаем вас отвлечься от всех забот и отправиться в открытое море! Там, на волнах, вас ждёт купание и рыбалка.
Улов можно будет приготовить прямо на борту, а если вы выйдете в море днём, успеете полюбоваться завораживающим сочинским закатом.
Улов можно будет приготовить прямо на борту, а если вы выйдете в море днём, успеете полюбоваться завораживающим сочинским закатом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Морская рыбалка на маломерных судах до 11 пассажиров на борту.
Что вас ждет
Купаемся, рыбачим и наслаждаемся панорамным видом гор с моря.
Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 5 кг. рыбы, но улов не гарантируется, может случиться и совершенно не рыбный день(((
В этом случае, когда совсем ничего, громко включаем музыку и начинаем веселиться. Для этого вокруг судна чистейшее море!
Купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.
Полноценно в море мы проведем 3 часа. Предоставим снасти и приготовим выловленную вами рыбу.
Важно знать:
Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса, приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
Важно! Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей свидетельство о рождении!
В стоимость экскурсии включено:
- 3 часа морской прогулки,
- рыбалка,
- удочки и спиннинги,
- купание в море в хорошую погоду.
Те, кто выбирает морскую рыбалку в 14.00, попадает на ежедневное вечернее шоу — Сочинский морской закат!!!
Туристы оплачивают самостоятельно:
- трансфер,
- приготовление улова на борту (1 сковорода) — 200 р.,
- напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт),
- нельзя выбрать конкретное судно, предоставляется то, что свободно на время отплытия из порта.
Возмещение ущерба за порчу имущества на борту:
- поломка удочки — 2 000 р.,
- поломка катушки — 1 000 р.,
- обрыв снасти, путание — 100 р.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 3 часа морской прогулки
- Рыбалка
- Прокат удочек и спиннингов
- Купание в море в хорошую погоду
- Что не входит
- Трансфер
- Приготовление улова на борту (1 сковорода— 200 рублей)
- Напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт)
- Нельзя выбрать конкретное судно, предоставляется то, что свободно на время отплытия из порта.
- Возмещение ущерба за порчу имущества на борту:
- Поломка удочки — 2 000 руб.
- Поломка катушки — 1 000 руб.
- Обрыв снасти, путание — 100 руб
- Место начала и завершения?
- порт Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте, скоро свяжемся с вами в WhatsApp. Если у вас есть вопросы, то можете сами заранее нам позвонить или написать в WhatsApp на номер 8(912)256-54-56, и мы ответим на интересующие вас вопросы.
- Приготовление улова на борту (1 сковорода) — 200 руб.
- Напитки и легкие закуски можно взять с собой на борт.
- Возмещение ущерба за порчу имущества на борту:
- Поломка удочки — 2 000 руб.
- Поломка катушки — 1 000 руб.
- Обрыв снасти, путание — 100 руб.
- Важно!! Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей — свидетельство о рождении!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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