Илья проводит ещё 3 экскурсии

Морской вокзал и Зимний театр. Для начала мы подъедем к этим нарядным зданиям. Сделаем фото на атмосферной пристани и у монументальных колонн, а также поговорим о появлении и судьбе этих символов Сочи.
Санаторий Орджоникидзе — красивейшая «заброшка» Сочи, образец сталинского ампира. Сюда отправимся за винтажными кадрами на фоне роскошных лестниц, пальмовых аллей, балконов и белоснежных террас. Погуляем по живописному парку и вспомним, какие фильмы 🎥 здесь снимали.
Чайные плантации. Вы узнаете, как и благодаря кому растет один из самых северных чаев в мире, и полюбуетесь плантациями, уходящими к горам на горизонте.
Змейковские водопады и дача Квитко. Вас ждет лёгкий трекинг по реликтовому лесу 🌲 к каскаду водопадов, где нет толп туристов. Неподалеку заедем на покинутую дачу Квитко, которая, конечно, окутана тайнами.
Агурское ущелье. Я открою секрет молочного цвета реки Агура и проведу вас к одноименным водопадам и небольшому озеру Чертова купель.
Закат на горе Ахун. На высочайшей вершине в ближайших окрестностях Сочи вам откроются виды гор ⛰️ и бескрайнего моря 🌊. Здесь же я покажу заброшенный ресторан и поделюсь его легендами.
Кому подойдет инстаграм-тур
Увлеченным любителям фотографировать и фотографироваться. Тем, кто не ищет исторических экскурсий, а предпочитает легкий дружеский формат.
Организационные детали
Трансфер на комфортабельном автомобиле 🚘 и все входные билеты 🎫 включены в стоимость
В течение 2 недель после инстаграм-тура вы получите от 60 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс. Диск)
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Доброго дня! Меня зовут Илья, и я приглашаю вас на фототуры к самым красивым уголкам города Сочи. Также мы можем сходить в лёгкие походы или провести тур по самым популярным инстаграмным местам! Я познакомлю вас поближе с самыми атмосферными локациями Сочи и его богатой историей. Если вы боитесь фотографироваться или у вас мало опыта, то я помогу вам комфортно чувствовать себя в кадре и подскажу, как позировать. Коротко обо мне: живу в Сочи всю жизнь и знаю его историю. Опыт в фотографии 10 лет, член союза фотографов природы, провёл более 200 фотосессий.