Илья проводит ещё 3 экскурсии

Доброго дня! Меня зовут Илья, и я приглашаю вас на фототуры к самым красивым уголкам города Сочи. Также мы можем сходить в лёгкие походы или провести тур по самым популярным инстаграмным местам! Я познакомлю вас поближе с самыми атмосферными локациями Сочи и его богатой историей. Если вы боитесь фотографироваться или у вас мало опыта, то я помогу вам комфортно чувствовать себя в кадре и подскажу, как позировать. Коротко обо мне: живу в Сочи всю жизнь и знаю его историю. Опыт в фотографии 10 лет, член союза фотографов природы, провёл более 200 фотосессий.