Илья проводит ещё 3 экскурсии

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Инстаграм-тур по Большому Сочи

Получить альбом кадров-воспоминаний, проехав по самым фотогеничным локациям города и окрестностей

Илья
Илья – Гид из Сочи
Время собирать лайки — в Сочи их тысячи! В этом дружеском туре вас ждут панорамы с горы ⛰️ Ахун и на чайной плантации, разнообразные ракурсы в центре города и колоритном заброшенном санатории, фоны в виде чарующих водопадов и заповедного леса.

Я расскажу главное об этих местах и с радостью запечатлею на фото ваши впечатления от яркого Сочи.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 90007 650 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Инстаграм-тур по Большому Сочи
Инстаграм-тур по Большому Сочи

Что вас ожидает

Знаковые «вау-места» Сочи

  • Морской вокзал и Зимний театр. Для начала мы подъедем к этим нарядным зданиям. Сделаем фото на атмосферной пристани и у монументальных колонн, а также поговорим о появлении и судьбе этих символов Сочи.
  • Санаторий Орджоникидзе — красивейшая «заброшка» Сочи, образец сталинского ампира. Сюда отправимся за винтажными кадрами на фоне роскошных лестниц, пальмовых аллей, балконов и белоснежных террас. Погуляем по живописному парку и вспомним, какие фильмы 🎥 здесь снимали.
  • Чайные плантации. Вы узнаете, как и благодаря кому растет один из самых северных чаев в мире, и полюбуетесь плантациями, уходящими к горам на горизонте.
  • Змейковские водопады и дача Квитко. Вас ждет лёгкий трекинг по реликтовому лесу 🌲 к каскаду водопадов, где нет толп туристов. Неподалеку заедем на покинутую дачу Квитко, которая, конечно, окутана тайнами.
  • Агурское ущелье. Я открою секрет молочного цвета реки Агура и проведу вас к одноименным водопадам и небольшому озеру Чертова купель.
  • Закат на горе Ахун. На высочайшей вершине в ближайших окрестностях Сочи вам откроются виды гор ⛰️ и бескрайнего моря 🌊. Здесь же я покажу заброшенный ресторан и поделюсь его легендами.

Кому подойдет инстаграм-тур

Увлеченным любителям фотографировать и фотографироваться. Тем, кто не ищет исторических экскурсий, а предпочитает легкий дружеский формат.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле 🚘 и все входные билеты 🎫 включены в стоимость
  • В течение 2 недель после инстаграм-тура вы получите от 60 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс. Диск)
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Инстаграм-тур по Большому Сочи
Инстаграм-тур по Большому Сочи

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Илья
Илья
Доброго дня! Меня зовут Илья, и я приглашаю вас на фототуры к самым красивым уголкам города Сочи. Также мы можем сходить в лёгкие походы или провести тур по самым популярным инстаграмным местам! Я познакомлю вас поближе с самыми атмосферными локациями Сочи и его богатой историей. Если вы боитесь фотографироваться или у вас мало опыта, то я помогу вам комфортно чувствовать себя в кадре и подскажу, как позировать. Коротко обо мне: живу в Сочи всю жизнь и знаю его историю. Опыт в фотографии 10 лет, член союза фотографов природы, провёл более 200 фотосессий.
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Илья проводит ещё 3 экскурсии

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