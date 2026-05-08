Илья проводит ещё 3 экскурсии

читать дальше уменьшить к другим посетителям водил по залам, что было не только интересно, но и максимально комфортно.

Фотографии на водопадах и чайной плантации это отдельная история - красивейшие виды, особенно чайная плантация на закате, куча положительных эмоций. Пока позировали с мужем под подсказки как встать, куда посмотреть, нахохотались и мы, и дети) Спасибо огромное за прекрасное путешествие и фото!

Были на экскурсии семьёй в июле.Благодаря Илье это была не просто экскурсия, а несколько путешествий в одной поездке.На Даче Сталина Илья нас так бережно, тактично по отношению к нам и