Илья проводит ещё 3 экскурсии

В этой дружеской поездке вас ждут топовые достопримечательности города — от чайной плантации до загадочной дачи. Я сделаю для вас снимки на профессиональный камерофон.
А Сочи обеспечит разнообразные ракурсы и фоны: на чайной плантации во время заката, у чарующих водопадов и заповедного леса.
А Сочи обеспечит разнообразные ракурсы и фоны: на чайной плантации во время заката, у чарующих водопадов и заповедного леса.
Описание фото-прогулки
- Дача Сталина — самая любимая и посещаемая из загородных резиденций «отца народов». Здесь он регулярно отдыхал и проходил лечение от ревматизма, здесь сохранились личные вещи Сталина и его окружения.
- Агурское ущелье — интересная локация с рекой белого оттенка.
- Змейковские водопады: вас ждёт небольшая прогулка по реликтовому лесу к каскаду водопадов, через буковый лес, усеянный папоротниками.
- Чайные плантации — 40 гектаров вечнозеленого чая, одна из самых ярких локаций для фото в Сочи. При желании можно попробовать его в кафе «Мацеста-чай».
- Экоферма «Вольница» (по желанию) — здесь мы увидим водопад, а также вы сможете покормить кроликов и ондатр морковкой.
Организационные детали
- Если у вас есть льготы — обязательно берите с собой оригиналы подтверждающих документов.
- Трансфера из Адлера, Сириуса, Красной Поляны и других дальних районов Сочи нет.
- Самый быстрый способ попасть в Сочи: от ж/д вокзала Адлера и Олимпийского парка до Сочи едет электричка «Ласточка».
- В стоимость включена мобильная фотосессия на камерофон vivo X300 Ultra. В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий в обработке в формате. jpg на Яндекс Диск.
Дополнительные расходы
- Вход на дачу Сталина (по желанию) — 800 ₽ за чел.
- Чайная плантация — 300 ₽ за чел.
- Агурское ущелье — 300 ₽ за чел. + 300 ₽ за фотографа.
- Водопады — 400 ₽ за чел. + 400 ₽ за фотографа.
- Экоферма (по желанию) — 300 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральный Сочи, Курортный проспект или Ж/д вокзал Мацеста. Из Адлера, Сириуса, Поляны не забираю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1082 туристов
Я местный житель и профессиональный тревел-фотограф. Люблю путешествия и уединённую природу без толп людей. На фотосессиях помогаю легко позировать перед камерой и расслабиться. Провожу фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. Обладаю коллекцией старых фотографий Сочи 19–20 веков.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Большое спасибо Илье за прекрасный день!
Забрал прямо от отеля, скорректировал маршрут с учетом наших с супругой пожеланий. На протяжении всего пути очень интересно рассказывал о посещаемых местах, а так же
Забрал прямо от отеля, скорректировал маршрут с учетом наших с супругой пожеланий. На протяжении всего пути очень интересно рассказывал о посещаемых местах, а так же
Илья
Ответ организатора:
Спасибо!
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Были на экскурсии семьёй в июле.
Благодаря Илье это была не просто экскурсия, а несколько путешествий в одной поездке.
На Даче Сталина Илья нас так бережно, тактично по отношению к нам и
Благодаря Илье это была не просто экскурсия, а несколько путешествий в одной поездке.
На Даче Сталина Илья нас так бережно, тактично по отношению к нам и
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ю
Потрясающее путешествие!
Илья прекрасный рассказчик с грамотным языком. Заинтересован изложить информацию доступно и заинтересовать путешественника. Время просто пролетело. Необходимо отметить уровень максимальной безопасности. замечательный водитель. Очень комфортная поездка с соблюдением всех пожеланий туриста.
И очень приятно получить множество очень качественных фотографий на память о путешествии.
Безусловно рекомендую! Спасибо, Илья!
Илья прекрасный рассказчик с грамотным языком. Заинтересован изложить информацию доступно и заинтересовать путешественника. Время просто пролетело. Необходимо отметить уровень максимальной безопасности. замечательный водитель. Очень комфортная поездка с соблюдением всех пожеланий туриста.
И очень приятно получить множество очень качественных фотографий на память о путешествии.
Безусловно рекомендую! Спасибо, Илья!
Илья
Ответ организатора:
Спасибо!
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Большое спасибо за классную экскурсию по основным достопримечательностям Сочи! Было очень комфортно и познавательно!
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А
На экскурсии была с дочками 10 и 12 лет. Им очень понравилось, даже на даче Сталина. С Ильёй было комфортно. Он провёл нам фотосессию, покормил с дочками зверушек на ферме, я даже отдохнула.
Илья
Ответ организатора:
Спасибо!
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К
Мы остались очень довольны экскурсией! насыщенно, но мы не устали)) рекомендуем👍
Илья
Ответ организатора:
Спасибо!
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