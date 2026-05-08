Илья проводит ещё 3 экскурсии

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Водопады, чай и Сталин - с фотографом и мобильной съёмкой

Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фотопоездке по популярным локациям города и окрестностей
В этой дружеской поездке вас ждут топовые достопримечательности города — от чайной плантации до загадочной дачи. Я сделаю для вас снимки на профессиональный камерофон.

А Сочи обеспечит разнообразные ракурсы и фоны: на чайной плантации во время заката, у чарующих водопадов и заповедного леса.
5
41 отзыв
Водопады, чай и Сталин - с фотографом и мобильной съёмкой
Водопады, чай и Сталин - с фотографом и мобильной съёмкой
Водопады, чай и Сталин - с фотографом и мобильной съёмкой

Описание фото-прогулки

  • Дача Сталина — самая любимая и посещаемая из загородных резиденций «отца народов». Здесь он регулярно отдыхал и проходил лечение от ревматизма, здесь сохранились личные вещи Сталина и его окружения.
  • Агурское ущелье — интересная локация с рекой белого оттенка.
  • Змейковские водопады: вас ждёт небольшая прогулка по реликтовому лесу к каскаду водопадов, через буковый лес, усеянный папоротниками.
  • Чайные плантации — 40 гектаров вечнозеленого чая, одна из самых ярких локаций для фото в Сочи. При желании можно попробовать его в кафе «Мацеста-чай».
  • Экоферма «Вольница» (по желанию) — здесь мы увидим водопад, а также вы сможете покормить кроликов и ондатр морковкой.

Организационные детали

  • Если у вас есть льготы — обязательно берите с собой оригиналы подтверждающих документов.
  • Трансфера из Адлера, Сириуса, Красной Поляны и других дальних районов Сочи нет.
  • Самый быстрый способ попасть в Сочи: от ж/д вокзала Адлера и Олимпийского парка до Сочи едет электричка «Ласточка».
  • В стоимость включена мобильная фотосессия на камерофон vivo X300 Ultra. В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий в обработке в формате. jpg на Яндекс Диск.

Дополнительные расходы

  • Вход на дачу Сталина (по желанию) — 800 ₽ за чел.
  • Чайная плантация — 300 ₽ за чел.
  • Агурское ущелье — 300 ₽ за чел. + 300 ₽ за фотографа.
  • Водопады — 400 ₽ за чел. + 400 ₽ за фотографа.
  • Экоферма (по желанию) — 300 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центральный Сочи, Курортный проспект или Ж/д вокзал Мацеста. Из Адлера, Сириуса, Поляны не забираю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1082 туристов
Я местный житель и профессиональный тревел-фотограф. Люблю путешествия и уединённую природу без толп людей. На фотосессиях помогаю легко позировать перед камерой и расслабиться. Провожу фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. Обладаю коллекцией старых фотографий Сочи 19–20 веков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
3
2
1
Л
Большое спасибо Илье за прекрасный день!
Забрал прямо от отеля, скорректировал маршрут с учетом наших с супругой пожеланий. На протяжении всего пути очень интересно рассказывал о посещаемых местах, а так же
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о городе. С интересом отвечал на наши вопросы. Ну и, конечно же, сделал прекрасные снимки.
С ним не было никаких неловкостей, на всех этапах чувствовали себя максимально безопасно и комфортно, а места, которые мы посетили навсегда останутся в нашем сердечке! Однозначно рекомендуем!

Большое спасибо Илье за прекрасный день!
Илья
Илья
Ответ организатора:
Спасибо!
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ольга
Были на экскурсии семьёй в июле.
Благодаря Илье это была не просто экскурсия, а несколько путешествий в одной поездке.
На Даче Сталина Илья нас так бережно, тактично по отношению к нам и
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к другим посетителям водил по залам, что было не только интересно, но и максимально комфортно.
Фотографии на водопадах и чайной плантации это отдельная история - красивейшие виды, особенно чайная плантация на закате, куча положительных эмоций. Пока позировали с мужем под подсказки как встать, куда посмотреть, нахохотались и мы, и дети) Спасибо огромное за прекрасное путешествие и фото!

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ю
Потрясающее путешествие!
Илья прекрасный рассказчик с грамотным языком. Заинтересован изложить информацию доступно и заинтересовать путешественника. Время просто пролетело. Необходимо отметить уровень максимальной безопасности. замечательный водитель. Очень комфортная поездка с соблюдением всех пожеланий туриста.
И очень приятно получить множество очень качественных фотографий на память о путешествии.
Безусловно рекомендую! Спасибо, Илья!
Илья
Илья
Ответ организатора:
Спасибо!
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Ольга
Большое спасибо за классную экскурсию по основным достопримечательностям Сочи! Было очень комфортно и познавательно!
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А
На экскурсии была с дочками 10 и 12 лет. Им очень понравилось, даже на даче Сталина. С Ильёй было комфортно. Он провёл нам фотосессию, покормил с дочками зверушек на ферме, я даже отдохнула.
На экскурсии была с дочками 10 и 12 лет. Им очень понравилось, даже на даче Сталина.
На экскурсии была с дочками 10 и 12 лет. Им очень понравилось, даже на даче Сталина.
На экскурсии была с дочками 10 и 12 лет. Им очень понравилось, даже на даче Сталина.
На экскурсии была с дочками 10 и 12 лет. Им очень понравилось, даже на даче Сталина.
На экскурсии была с дочками 10 и 12 лет. Им очень понравилось, даже на даче Сталина.
На экскурсии была с дочками 10 и 12 лет. Им очень понравилось, даже на даче Сталина.
На экскурсии была с дочками 10 и 12 лет. Им очень понравилось, даже на даче Сталина.
Илья
Илья
Ответ организатора:
Спасибо!
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К
Мы остались очень довольны экскурсией! насыщенно, но мы не устали)) рекомендуем👍
Илья
Илья
Ответ организатора:
Спасибо!
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