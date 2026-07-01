Групповая
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Прикоснуться к чудесам южной природы и особенностям местного быта
Начало: В пгт. Сириус
«Эту и другие легенды вы услышите в путешествии к 33 водопадам»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
670 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
К Змейковским водопадам и чайной плантации с фотосетом на камерофон Vivo X300
Провести идеальный день на природе и получить снимки на память
Начало: Центральный Сочи, Курортный проспект или Ж/д вокза...
«Прогуляемся к каскаду водопадов через реликтовый лес, усеянный папоротниками»
18 июл в 16:00
19 июл в 16:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Восточная Абхазия: курорты, заброшенные города и водопады
Начало: Место вашего проживания
«гигантские водопады — Великан, Ирина, Святой, Златоносец»
Расписание: В любой день, в любое время
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Каньонинг в Сочи и водопады Фагуа
Начало: Дагомыс, село Третья рота
«Каньонинг на водопадах Открой для себя адреналин и единение с природой вокруг»
Расписание: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
7500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Художественная фотосъёмка на водопаде
Насладиться сочинской природой и получить атмосферные снимки на память
Начало: В с. Ореховка
«Нас ждёт несложный подъём в гору — по пути я расскажу об истории водопада и о том, как он менялся со временем»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4300 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
К Ореховскому водопаду с фотосетом на камерофон Vivo X300
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи
«Ореховский водопад и ручей Сванидзе Первый на маршруте — знаменитый Ореховский водопад, один из самых популярных водопадов в Сочи»
Расписание: При хорошей погоде
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия на Змейковские водопады и в Агурское ущелье
Начало: Ваш адрес
«Жемчужины Сочи: водопады, Ахун и Агурское ущелье На экскурсии вы узнаете древнейшую историю города Сочи, увидите знаменитый сероводородный Мацестинский источник и узнаете много интересного о нём»
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 12:00.
15 000 ₽ за всё до 8 чел.
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